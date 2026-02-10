Chiếc iPhone giảm giá kỷ lục thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2026

Thị trường smartphone đầu năm 2026 đang chứng kiến một cuộc rung lắc mạnh khi iPhone Air - mẫu điện thoại mỏng nhất lịch sử Apple liên tục được các đại lý tại Việt Nam điều chỉnh giá sâu. Từng là biểu tượng của sự sang trọng và đột phá về thiết kế, mẫu iPhone này hiện đang bước vào đợt giảm giá "sập sàn" để kích cầu người tiêu dùng.

Ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, iPhone Air phiên bản 256GB hiện chỉ còn khoảng 24,8 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, giá trị của máy đã bốc hơi thêm 1 triệu đồng và thấp hơn tới 7,2 triệu đồng so với thời điểm vừa ra mắt. Mức giá này đang tạo nên một nghịch lý thú vị khi iPhone Air hiện chỉ ngang bằng với iPhone 17 tiêu chuẩn, dù vốn dĩ thuộc phân khúc cao cấp hơn.

Động thái giảm giá quyết liệt đã mang lại hiệu quả tức thì cho các đại lý. Đại diện nhiều chuỗi cửa hàng chia sẻ rằng doanh số iPhone Air đã tăng vọt từ 2 đến 3 lần so với giai đoạn trước. Người dùng bắt đầu chú ý hơn đến sản phẩm khi rào cản về giá được gỡ bỏ, biến đây thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích sự mỏng nhẹ và chất liệu titan bền bỉ.

Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng doanh số này là một thực tế khá "cay đắng" cho Apple. iPhone Air được coi là mẫu máy giảm giá sâu nhất trong toàn bộ dải sản phẩm ra mắt năm 2025. Dù sở hữu khung titan sang trọng và lớp phủ Ceramic Shield 2 chống trầy xước vượt trội, thiết bị vẫn chưa thực sự thuyết phục được số đông người dùng chỉ bằng độ mỏng của nó.

Thực trạng này không chỉ xảy ra với Apple. Ngay cả đối thủ trực tiếp là Samsung Galaxy S25 Edge cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự khi không thể chiều lòng được thị hiếu khắt khe của khách hàng. Theo các chuyên gia phân tích từ CIRP, người dùng hiện đại dường như quan tâm đến hiệu năng thực tế và thời lượng pin hơn là một thiết kế siêu mỏng nhưng thiếu đi sự đột phá về tính năng.

Với mức giá hiện tại, iPhone Air đang đứng trước cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị trước khi nhường chỗ cho những thế hệ tiếp theo. Đây chắc chắn là thời điểm vàng cho những tín đồ công nghệ muốn trải nghiệm cảm giác cầm nắm khác biệt mà không cần phải chi trả một mức giá quá đắt đỏ.