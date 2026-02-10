Một mùa WeChoice Awards 2025 quá đáng nhớ: Hơn 18 triệu lượt bình chọn từ cộng đồng, phủ sóng khắp MXH

Năm nay, WeChoice Awards 2025 vinh danh các nhân vật, câu chuyện, cá nhân, đơn vị ở nhiều hạng mục như Nhân vật truyền cảm hứng, Dự án CSR truyền cảm hứng, Dự án vì Việt Nam tôi, các hạng mục dành cho giới trẻ như gương mặt trẻ nổi bật, dự án trẻ ấn tượng, nghệ sĩ mới nổi bật,… Đặc biệt, là lần đầu tiên giới thiệu hạng mục Vươn mình ra biển lớn.

Mùa giải đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ to lớn từ cộng đồng với hơn 1,025,421 lượt gửi đề cử và hơn 18,246,004 lượt bình chọn từ cộng đồng. 5 Đại sứ Truyền cảm hứng đó là "Ekip thông tim bào thai" của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ với kỳ tích y khoa vang danh quốc tế, là cô giáo Đinh Thị Kim Phấn với hành trình 16 năm dạy chữ cho bệnh nhi ung thư, là đoàn làm phim Mưa Đỏ với bản hùng ca hòa bình bằng ngôn ngữ điện ảnh, là Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy bền bỉ vì sự an toàn của cộng đồng trước thiên tai và HLV Mai Đức Chung - người thầy tận tụy đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm thế giới.

5 Đại sứ Truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025

Toàn bộ 21 Nhân vật truyền cảm hứng tại sân khấu Gala WeChoice Awards

Với chủ đề “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam”, WeChoice năm nay nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên nhiều nền tảng, ghi nhận hàng triệu lượt nhắc đến và liên tục xuất hiện trong nhóm chủ đề trending những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

Không chỉ là nơi gọi tên những cá nhân, tập thể tiêu biểu, WeChoice Awards 2025 còn tạo dấu ấn khi khơi gợi sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng đối với những câu chuyện đời thường, bền bỉ và tử tế, qua đó giúp dư âm của đêm gala tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Theo ghi nhận từ các hệ thống theo dõi xu hướng mạng xã hội, WeChoice Awards 2025 đạt mức độ quan tâm vượt trội trên nhiều nền tảng khác nhau.

Trên Threads, hàng loạt bài đăng chia sẻ cảm xúc, hình ảnh và khoảnh khắc tại gala liên tục được lan truyền, tạo nên dòng thảo luận sôi nổi sau sự kiện

Song song đó, dữ liệu từ Socialite cho thấy WeChoice Awards 2025 đứng đầu bảng xếp hạng chủ đề và từ khóa thịnh hành trong tuần, với hơn 245.000 lượt thảo luận, bỏ xa nhiều sự kiện giải trí - đời sống khác trong cùng giai đoạn

Trên hệ thống SocialTrend của YouNetMedia, WeChoice Awards 2025 cũng ghi nhận vị trí nổi bật trong nhóm các chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội, phản ánh rõ sức nóng kéo dài của sự kiện sau đêm gala. Việc cùng lúc xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng xu hướng cho thấy mức độ lan tỏa đa nền tảng và sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng mạng

Đáng chú ý, phần lớn thảo luận xoay quanh WeChoice Awards 2025 không chỉ đến từ các kênh truyền thông chính thức mà chủ yếu được tạo nên bởi người tham dự và các tài khoản cộng đồng. Những nội dung ghi lại khoảnh khắc trên sân khấu, không khí tại khu vực check-in hay cảm xúc cá nhân sau đêm gala đã góp phần kể tiếp câu chuyện của WeChoice Awards 2025 theo nhiều góc nhìn khác nhau, tạo hiệu ứng lan truyền tự nhiên và bền bỉ.

Với chủ đề “Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam”, WeChoice Awards 2025 không chỉ dừng lại ở việc vinh danh những cá nhân và tập thể nổi bật, mà còn mở ra một không gian giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện đời thường, bền bỉ và tử tế được đặt ở vị trí trung tâm. Chính cách tiếp cận này đã giúp sự kiện chạm tới cảm xúc của công chúng, từ đó kéo dài sức sống của WeChoice Awards 2025 trên không gian số ngay cả khi chương trình đã khép lại.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng. WeChoice Awards tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ là một lễ trao giải, mà còn là một hiện tượng truyền thông - xã hội, khi dư âm của sự kiện được cộng đồng cùng nhau lan tỏa, viết tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.