Trải nghiệm sau 2 tuần dùng mẫu tai nghe thiết kế mở, đeo như phụ kiện, giá 3,99 triệu đồng

Trong các dòng tai nghe đã ra mắt của Huawei, nổi lên một điểm nhấn khác biệt đó là FreeClip với thiết kế kẹp vành tai độc đáo. Tiếp nối thành công được gây dựng từ thế hệ tiền nhiệm Huawei FreeClip 2 được ra mắt với thiết kế kẹp tai đặc trưng cùng nhiều cải tiến trong ngoại hình và công nghệ âm thanh. Sản phẩm được bán với giá 3,99 triệu đồng, hướng đến người dùng cần một chiếc tai nghe thoáng, dễ đeo lâu và phù hợp cho sinh hoạt, di chuyển hằng ngày.

Huawei FreeClip 2 giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế C-Bridge, dạng cầu nối ôm tai thay vì nhét sâu vào ống tai. Cách thiết kế này giúp tai nghe luôn thông thoáng, hạn chế cảm giác bí hay mỏi khi sử dụng liên tục trong nhiều giờ.

Năm nay, Huawei đã hợp tác với một số đơn vị chế tác trang sức để giới thiệu các phiên bản giới hạn cùng bộ phụ kiện đi kèm. Thiết kế clip-on vốn là điểm nhận diện của dòng tai nghe này được khai thác theo hướng thời trang, cho phép sản phẩm mang dáng dấp của một món ear-cuff thay vì chỉ là thiết bị âm thanh.

Người dùng có thể tùy chọn kết hợp tai nghe với các charm kim loại, chi tiết bạc hoặc vỏ bọc hoàn thiện riêng, qua đó giúp tổng thể sản phẩm phù hợp hơn với nhiều phong cách trang phục, từ thường ngày đến những dịp trang trọng. Không chỉ dừng lại ở việc trở thành phụ kiện thời trang, nâng tầm phong cách, FreeClip 2 còn có thể được dùng làm một món quà độc đáo gửi tặng những người thân yêu trong những dịp đặc biệt như Valentine hay ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3,...

Mỗi bên tai nghe nặng khoảng 5,1 g, nhẹ hơn so với thế hệ trước. Trải nghiệm thực tế cho thấy tai nghe bám tai khá chắc, không bị xê dịch khi đi bộ nhanh hay vận động nhẹ. Phần tiếp xúc tai được hoàn thiện bằng silicone mềm, kết hợp khung hợp kim nhớ hình giúp giữ form ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là FreeClip 2 không phân biệt tai trái - phải. Người dùng có thể đeo linh hoạt và đặt tai nghe vào hộp sạc mà không cần chú ý vị trí, phù hợp với thói quen sử dụng nhanh trong đời sống hằng ngày.

Hộp sạc của FreeClip 2 được làm nhỏ và nhẹ hơn, tai nghe được đặt chéo vào nhau thay vì cắm thẳng như phiên bản trước. Ở phiên bản màu xanh và trắng, bề mặt hộp sạc được phủ một lớp silicon tạo hình vân denim vừa mang lại cảm giác thời trang nhưng vẫn dễ vệ sinh, hạn chế bám bẩn. Hộp có đèn LED hiển thị trạng thái pin và kết nối, nút vật lý chuyển chế độ ghép nối được đặt ở cạnh bên, cổng sạc USB-C nằm phía dưới.

Cả hai bên tai nghe đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP57, cho phép sử dụng khi tập luyện, ra mồ hôi hoặc gặp mưa nhẹ. Đây là mức bảo vệ tương đối cao trong phân khúc tai nghe open-ear. Huawei trang bị cho FreeClip 2 driver động kép kích thước 10,8 mm. So với thế hệ trước, dải trầm được tăng cường rõ hơn, trong khi trung âm vẫn giữ được độ rõ, phù hợp với các thể loại nhạc nhẹ, acoustic hoặc thiên vocal. Treble được kiểm soát ở mức an toàn, không gây mệt tai khi nghe lâu.

FreeClip 2 hỗ trợ Bluetooth 6.0 cùng các codec SBC, AAC và L2HC, cho kết nối ổn định trong quá trình sử dụng. Tai nghe hỗ trợ nhiều thao tác điều khiển bằng cảm ứng như chạm, nhấn giữ hoặc vuốt, các cử chỉ này có thể tùy chỉnh trong ứng dụng của Huawei. Ngoài ra, người dùng có thể lắc đầu để từ chối cuộc gọi hoặc tạm dừng phát nhạc.

Tuy vậy, do đặc thù thiết kế mở, FreeClip 2 không hướng đến độ chi tiết hay khả năng cách âm như tai nghe in-ear. Đổi lại là cảm giác nghe thoáng, tự nhiên và vẫn giữ được khả năng nhận biết âm thanh môi trường xung quanh.

Sản phẩm tích hợp HarmonyOS AI Ear Assistant, cho phép điều khiển bằng giọng nói, hỗ trợ dịch thuật thời gian thực, điều chỉnh âm lượng theo môi trường và cung cấp chỉ dẫn bằng âm thanh. Đây là hướng phát triển cho thấy Huawei muốn mở rộng vai trò của tai nghe ra ngoài việc nghe nhạc đơn thuần.

Tai nghe được trang bị hệ thống ba micro kết hợp thuật toán xử lý tiếng ồn DNN, giúp cải thiện chất lượng đàm thoại trong môi trường nhiều tạp âm. Trong sử dụng thực tế, giọng nói được giữ tương đối rõ khi gọi điện ngoài trời.

Thời lượng pin là một điểm mạnh khác của FreeClip 2, với khoảng 9 giờ nghe nhạc liên tục và tối đa 38 giờ khi dùng kèm hộp sạc. Tính năng sạc nhanh cho phép sạc khoảng 10 phút để sử dụng thêm vài giờ, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên.