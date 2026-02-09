Công an cảnh báo nóng tới tất cả những người dùng Facebook, Instagram

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa triệt phá chuyên án, khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người sử dụng trong và ngoài nước.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, tán phát hơn 15 triệu tin nhắn chứa đường link giả mạo đến các tài khoản Facebook, Instagram trong và ngoài nước; mục đích lừa đảo người dùng cung cấp thông tin đăng nhập để chiếm đoạt.

Quá trình thực hiện hành vi trên, các đối tượng đã làm giả giấy tờ tùy thân của nhiều người nhằm mạo danh chủ sở hữu, tiến hành xác thực danh tính để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển những tài khoản Facebook, Instagram này.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ máy vi tính, 9 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ giả của Việt Nam và nước ngoài cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và quyền lợi của người dân.

Thành công của chuyên án này là minh chứng cho sự quyết liệt của lực lượng Công an trong việc bảo vệ an ninh mạng, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, ngăn chặn sớm hành vi lừa đảo.