Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 131 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 2 ngày qua, hệ thống camera AI ghi nhận 131 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ của người điều khiển xe gắn máy tại khu vực nội đô.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 5/2 đến 12h00 ngày 8/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 120 trường hợp xe ô tô, mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi sai làn.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20) có 11 trường hợp vi phạm.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 05-02-2026 18:20:59 27B190099 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2 05-02-2026 17:46:39 29Y151007 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 3 05-02-2026 17:34:47 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 4 05-02-2026 17:16:59 29L522390 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 5 05-02-2026 17:07:57 29C112891 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 6 05-02-2026 16:35:33 29D134094 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 7 05-02-2026 16:27:47 29G216684 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 8 05-02-2026 15:30:25 29V74979 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 9 05-02-2026 15:29:44 29BB00434 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 10 05-02-2026 15:02:40 30F77713 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 11 05-02-2026 14:58:33 29E302358 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 12 05-02-2026 14:53:10 29M147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 13 05-02-2026 14:33:51 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 14 05-02-2026 13:49:37 36B730899 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 15 05-02-2026 13:48:57 28E102565 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 16 05-02-2026 13:45:52 29U116132 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 17 05-02-2026 13:25:49 90B269483 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 18 05-02-2026 12:43:04 29Z68910 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 19 05-02-2026 12:42:47 29M147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 20 05-02-2026 12:29:18 30Z27341 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 21 05-02-2026 12:25:28 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 22 05-02-2026 12:18:36 12M1250094 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 23 05-02-2026 12:18:29 19AD04162 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 24 05-02-2026 12:14:36 37B328274 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 25 05-02-2026 12:09:33 17N34536 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 26 05-02-2026 11:42:22 68E150141 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 27 05-02-2026 11:26:31 29AX00813 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 28 05-02-2026 11:00:09 30M93452 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 29 05-02-2026 08:26:39 29B230850 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 30 05-02-2026 15:49:22 29H208608 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều 31 05-02-2026 20:15:49 29H137421 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 05-02-2026 19:18:44 29AB18708 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 05-02-2026 18:32:51 99E115043 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 05-02-2026 17:52:07 30K18631 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 05-02-2026 17:34:51 29E252261 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 05-02-2026 17:19:22 38N125151 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 05-02-2026 14:06:11 18B160586 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 05-02-2026 14:04:07 29Y151649 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 05-02-2026 14:03:46 34AH00709 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 05-02-2026 14:03:45 36B649803 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 05-02-2026 13:48:58 18E121506 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 05-02-2026 13:18:23 29F160212 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 05-02-2026 09:35:48 90AD04081 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 05-02-2026 09:24:26 29G133362 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 05-02-2026 09:11:14 89B165938 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 05-02-2026 08:38:30 29AD35051 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 05-02-2026 08:25:49 35N149624 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 05-02-2026 08:03:57 29L193668 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 05-02-2026 07:38:51 36B766640 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 05-02-2026 07:33:09 19AA36657 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 5/2/26 20:35 30F81785 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường 52 5/2/26 19:16 20A91450 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường 53 6/2/26 3:44 25A08626 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 54 6/2/26 0:48 26A30501 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 55 5/2/26 23:05 29H84097 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn 56 5/2/26 17:09 37A00861 Xanh Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 57 6/2/26 1:55 77C12356 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn 58 6/2/26 6:07 89H12320 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn 59 5/2/26 21:53 90C12386 Trắng Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 60 6/2/26 2:07 25B00206 Trắng Ô tô khách Không thắt dây đai an toàn