Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 131 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh , Theo phunumoi.net.vn 15:04 09/02/2026
Các trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168.

Trong 2 ngày qua, hệ thống camera AI ghi nhận 131 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ của người điều khiển xe gắn máy tại khu vực nội đô.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 5/2 đến 12h00 ngày 8/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 120 trường hợp xe ô tô, mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi sai làn.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20) có 11 trường hợp vi phạm.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 05-02-2026 18:20:59 27B190099 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2 05-02-2026 17:46:39 29Y151007 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
3 05-02-2026 17:34:47 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
4 05-02-2026 17:16:59 29L522390 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
5 05-02-2026 17:07:57 29C112891 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
6 05-02-2026 16:35:33 29D134094 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7 05-02-2026 16:27:47 29G216684 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8 05-02-2026 15:30:25 29V74979 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
9 05-02-2026 15:29:44 29BB00434 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
10 05-02-2026 15:02:40 30F77713 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
11 05-02-2026 14:58:33 29E302358 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
12 05-02-2026 14:53:10 29M147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
13 05-02-2026 14:33:51 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
14 05-02-2026 13:49:37 36B730899 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
15 05-02-2026 13:48:57 28E102565 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
16 05-02-2026 13:45:52 29U116132 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
17 05-02-2026 13:25:49 90B269483 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
18 05-02-2026 12:43:04 29Z68910 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
19 05-02-2026 12:42:47 29M147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
20 05-02-2026 12:29:18 30Z27341 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
21 05-02-2026 12:25:28 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
22 05-02-2026 12:18:36 12M1250094 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
23 05-02-2026 12:18:29 19AD04162 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
24 05-02-2026 12:14:36 37B328274 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
25 05-02-2026 12:09:33 17N34536 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
26 05-02-2026 11:42:22 68E150141 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
27 05-02-2026 11:26:31 29AX00813 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
28 05-02-2026 11:00:09 30M93452 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
29 05-02-2026 08:26:39 29B230850 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
30 05-02-2026 15:49:22 29H208608 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều
31 05-02-2026 20:15:49 29H137421 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
32 05-02-2026 19:18:44 29AB18708 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
33 05-02-2026 18:32:51 99E115043 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
34 05-02-2026 17:52:07 30K18631 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
35 05-02-2026 17:34:51 29E252261 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 05-02-2026 17:19:22 38N125151 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 05-02-2026 14:06:11 18B160586 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 05-02-2026 14:04:07 29Y151649 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 05-02-2026 14:03:46 34AH00709 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 05-02-2026 14:03:45 36B649803 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 05-02-2026 13:48:58 18E121506 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
42 05-02-2026 13:18:23 29F160212 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
43 05-02-2026 09:35:48 90AD04081 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
44 05-02-2026 09:24:26 29G133362 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
45 05-02-2026 09:11:14 89B165938 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
46 05-02-2026 08:38:30 29AD35051 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
47 05-02-2026 08:25:49 35N149624 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
48 05-02-2026 08:03:57 29L193668 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
49 05-02-2026 07:38:51 36B766640 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
50 05-02-2026 07:33:09 19AA36657 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
51 5/2/26 20:35 30F81785 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường
52 5/2/26 19:16 20A91450 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường
53 6/2/26 3:44 25A08626 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
54 6/2/26 0:48 26A30501 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
55 5/2/26 23:05 29H84097 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn
56 5/2/26 17:09 37A00861 Xanh Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
57 6/2/26 1:55 77C12356 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn
58 6/2/26 6:07 89H12320 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn
59 5/2/26 21:53 90C12386 Trắng Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
60 6/2/26 2:07 25B00206 Trắng Ô tô khách Không thắt dây đai an toàn
1 7/2/26 16:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D121132
2 7/2/26 16:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36D541731
3 7/2/26 16:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA2755
4 7/2/26 16:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B230009
5 7/2/26 16:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C195639
6 7/2/26 15:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29541963
7 7/2/26 15:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 7513570
8 7/2/26 15:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33R33274
9 7/2/26 14:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T122420
10 7/2/26 14:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BB02365
11 7/2/26 14:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L184154
12 7/2/26 13:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F82930
13 7/2/26 13:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H126276
14 7/2/26 13:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N91697
15 7/2/26 13:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D263501
16 7/2/26 13:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B232233
17 7/2/26 13:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E302711
18 7/2/26 12:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V37897
19 7/2/26 12:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U136321
20 7/2/26 12:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K192476
21 7/2/26 11:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16P68718
22 7/2/26 11:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38H126437
23 7/2/26 11:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H12934
24 7/2/26 11:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 433989
25 7/2/26 11:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E226446
26 7/2/26 10:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA54476
27 7/2/26 10:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D241877
28 7/2/26 10:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X723160
29 7/2/26 9:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34E142960
30 7/2/26 8:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D109926
31 7/2/26 8:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AK06291
32 7/2/26 7:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98D160518
33 7/2/26 7:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S697484
34 7/2/26 7:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B862776
35 7/2/26 7:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L191079
36 7/2/26 7:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N59464
37 7/2/26 7:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K180237
38 7/2/26 7:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88K132247
39 7/2/26 7:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G147989
40 7/2/26 17:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S694130
41 7/2/26 17:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K109627
42 7/2/26 17:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21H22122
43 7/2/26 17:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F1
44 7/2/26 16:46 Không đội mũ Xe mô tô 29191983
45 7/2/26 16:44 Không đội mũ Xe mô tô 29C102483
46 7/2/26 15:34 Không đội mũ Xe mô tô 29K195939
47 7/2/26 15:31 Không đội mũ Xe mô tô 17K19878
48 7/2/26 15:04 Không đội mũ Xe mô tô 29196666
49 7/2/26 14:53 Không đội mũ Xe mô tô 35C204562
50 7/2/26 14:48 Không đội mũ Xe mô tô 36AA18666
51 7/2/26 14:36 Không đội mũ Xe mô tô 17B927347
52 7/2/26 13:12 Không đội mũ Xe mô tô 90AB16127
53 7/2/26 12:12 Không đội mũ Xe mô tô 29L514964
54 7/2/26 11:53 Không đội mũ Xe mô tô 29X89293
55 7/2/26 11:40 Không đội mũ Xe mô tô 29BC10798
56 7/2/26 11:32 Không đội mũ Xe mô tô 17B456197
57 7/2/26 11:28 Không đội mũ Xe mô tô 26B274608
58 7/2/26 9:15 Không đội mũ Xe mô tô 29V178050
59 7/2/26 8:54 Không đội mũ Xe mô tô 24B207606
60 7/2/26 8:42 Không đội mũ Xe mô tô 17B938548
61 7/2/26 8:40 Không đội mũ Xe mô tô 29AC81047
62 7/2/26 8:31 Không đội mũ Xe mô tô 19C137591
63 7/2/26 7:43 Không đội mũ Xe mô tô 37L219082
64 7/2/26 7:43 Không đội mũ Xe mô tô 29BA09495
65 7/2/26 7:23 Không đội mũ Xe mô tô 29V33899
66 7/2/26 7:01 Không đội mũ Xe mô tô 29F145072
67 7/2/26 17:09 Không đội mũ Xe mô tô 30H23645
68 7/2/26 15:39 Chạy sai làn đường Ô tô con 30K24587
69 7/2/26 21:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 37H03895
70 7/2/26 20:55 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 14K09489
71 7/2/26 20:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 99C25699
