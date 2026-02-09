Cảnh báo khẩn tới 4 tỷ người dùng Android: Làm ngay điều này nếu không muốn bị theo dõi

Google vừa phát đi cảnh báo rằng hơn 40% điện thoại Android hiện nay đang dễ bị tấn công bởi các loại mã độc và phần mềm gián điệp mới, do không còn được cập nhật phần mềm bảo mật. Những thiết bị chạy phiên bản Android cũ hơn Android 13 đã ngừng nhận các bản vá an ninh, khiến hơn một tỷ người dùng trên toàn cầu đối mặt với rủi ro.

Dữ liệu cho thấy Android 16 mới chỉ xuất hiện trên 7,5% số thiết bị, trong khi các phiên bản Android 15, 14 và 13 vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường. Việc người dùng chậm cập nhật hệ điều hành khiến nhiều thiết bị tiếp tục bị phơi bày trước các mối đe dọa, ngay cả khi các bản vá bảo mật đã sẵn sàng.

Google nhấn mạnh rằng điện thoại Android đã lỗi thời đặc biệt nguy hiểm, bởi chúng không còn khả năng tự bảo vệ trước các hình thức tấn công mới, bao gồm mã độc đánh cắp dữ liệu và theo dõi người dùng.

Hãng khuyến nghị người dùng nâng cấp lên Android 13 trở lên, hoặc cân nhắc mua một thiết bị tầm trung được cam kết cập nhật bảo mật định kỳ, thay vì tiếp tục sử dụng một mẫu điện thoại cao cấp cũ nhưng đã hết vòng đời hỗ trợ. Google cũng chỉ ra sự khác biệt với Apple, nơi phần lớn iPhone vẫn nhận được các bản cập nhật kịp thời, trong khi nhiều thiết bị Android cũ có thể sẽ không bao giờ được vá các lỗ hổng bảo mật quan trọng.

Cảnh báo này cho thấy sự cấp bách trong việc người dùng phải hành động ngay lập tức, nhằm tránh nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính và các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp. Thông điệp của Google rất rõ ràng: việc tiếp tục sử dụng các thiết bị Android không còn được hỗ trợ đang trở thành một vấn đề an ninh toàn cầu ngày càng nghiêm trọng.

Vấn đề bảo mật của Android từ lâu đã được coi là điểm yếu mang tính cấu trúc của toàn bộ hệ sinh thái. Theo các phân tích, nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự phân mảnh sâu rộng: Android được cài đặt trên hàng nghìn mẫu thiết bị đến từ hàng trăm nhà sản xuất, mỗi hãng lại có chính sách cập nhật phần mềm khác nhau, thậm chí không rõ ràng.

Trong khi Google vẫn đều đặn phát hành các bản vá bảo mật hàng tháng, việc các bản vá này đến được tay người dùng hay không lại phụ thuộc vào nhà sản xuất thiết bị và nhà mạng. Financial Times từng chỉ ra rằng với nhiều mẫu điện thoại Android giá rẻ hoặc đã qua vài năm sử dụng, chu kỳ hỗ trợ bảo mật thường kết thúc sớm, dù phần cứng vẫn còn hoạt động tốt. Điều này tạo ra một nghịch lý: người dùng không chủ động “lơ là” an ninh, nhưng vẫn trở thành đối tượng dễ bị tấn công.

Báo cáo từ các công ty an ninh mạng cho thấy phần lớn mã độc tài chính nhắm vào thiết bị Android cũ, bởi các lỗ hổng đã được công bố công khai nhưng không còn được vá. Spyware theo dõi bàn phím, ứng dụng giả mạo ví điện tử có thể dễ dàng vượt qua lớp phòng vệ của những thiết bị không còn cập nhật. Một khi bị xâm nhập, hậu quả không chỉ là mất dữ liệu cá nhân, mà còn là rủi ro trực tiếp tới tài khoản ngân hàng, ví tiền số và thông tin định danh.

Tính đến nay, Android đang được sử dụng bởi khoảng 3,9–4 tỷ người trên toàn cầu, theo tổng hợp từ Statista.﻿

Theo: DigWatch