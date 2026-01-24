Hơn 90% người dùng iPhone không biết công dụng của những chiếc lỗ nhỏ trên tai nghe của hãng

Tai nghe đi kèm iPhone, dù là EarPods có dây hay các mẫu AirPods tương tự, luôn khiến người dùng tò mò bởi một chi tiết nhỏ nhưng dễ nhận thấy: các lỗ tròn nhỏ xuất hiện rải rác trên bề mặt tai nghe. Nhiều người dùng từng nghĩ rằng những lỗ này phục vụ mục đích đàm thoại, thu âm hoặc là một phần của hệ thống mic, nhưng thực tế không phải vậy. Trên thực tế, những chiếc lỗ này có lý do thiết kế rất cụ thể và quan trọng đối với trải nghiệm nghe nhạc hàng ngày.

Trong tai nghe có dây truyền thống, micro và các nút điều khiển âm lượng thường được tích hợp ở bộ phận điều khiển trên dây chứ không phải ở những lỗ nhỏ trên housing loa tai nghe. Chính vì vậy, chức năng đàm thoại không phải là nguyên nhân chính khiến Apple thiết kế ra những chiếc lỗ này. Vậy tại sao Apple lại tạo ra chúng?

Thực chất, những chiếc lỗ nhỏ trên tai nghe iPhone được bổ sung nhằm cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách tạo ra một vòng đệm kín khí bên trong ống tai người dùng.

Thông thường, tai nghe của Apple được tích hợp những chiếc loa kích thước rất nhỏ bên trong. Các loa này hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ, làm rung một bộ phận hình nón để đẩy sóng âm ra ngoài và truyền âm thanh đến tai người dùng.

Tuy nhiên, chính quá trình rung liên tục của bộ phận hình nón này lại tạo ra áp suất không khí bên trong khoang loa, có thể khiến loa rung kém hiệu quả và làm suy giảm chất lượng âm thanh, đặc biệt ở dải âm trầm. Để khắc phục vấn đề đó, các kỹ sư của Apple đã quyết định thiết kế thêm những chiếc lỗ nhỏ trên tai nghe.

Những lỗ này cho phép không khí lưu thông tốt hơn, giúp giảm áp suất bên trong khoang loa. Nhờ vậy, màng loa có thể rung tự do hơn, âm thanh phát ra rõ ràng, cân bằng hơn. Thiết kế này cũng giúp tai nghe vừa vặn hơn với tai, từ đó tối ưu khả năng truyền tải âm thanh.

Bên cạnh đó, khoảng không này còn có tác dụng hạn chế những âm thanh “thình thịch” hoặc tiếng ồn lớn phát sinh khi dây tai nghe va chạm vào cơ thể người dùng trong lúc di chuyển. Qua đó nâng cao trải nghiệm nghe nhạc trong thực tế sử dụng.

Bên cạnh việc hỗ trợ âm thanh, những lỗ nhỏ trên tai nghe còn giúp tăng độ ổn định khi tai nghe tiếp xúc với vành tai, khiến tai nghe ôm tai người dùng tốt hơn, từ đó giảm khả năng rơi rớt khi di chuyển.

Tóm lại, những lỗ nhỏ trên tai nghe iPhone tuy trông đơn giản nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong trải nghiệm người dùng. Nhờ các chi tiết nhỏ như vậy, tai nghe của Apple có thể phát huy trọn vẹn khả năng của hệ thống âm thanh, mang đến trải nghiệm nghe nhạc tốt hơn cho người dùng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Ánh Lê (Tổng hợp)