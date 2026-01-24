Nóng nhất lúc này là Facebook thủ môn người hùng giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á

Ngay khi loạt sút luân lưu cân não khép lại với chiến thắng 7-6 nghiêng về U23 Việt Nam, biến thầy trò HLV Kim Sang-sik trở thành chủ nhân của tấm huy chương đồng VCK U23 châu Á 2026, một "cơn bão" thực sự đã đổ bộ lên mạng xã hội Facebook.

Tâm điểm của cơn bão này không ai khác chính là trang cá nhân của thủ môn Cao Văn Bình. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, các bài đăng của thủ thành người Nghệ An đã ghi nhận lượng tương tác tăng đột biến theo chiều thẳng đứng, biến tài khoản của anh trở thành "điểm nóng" nhất trên không gian mạng Việt Nam lúc này.

Facebook của thủ môn Cao Văn Bình tràn ngập lời chúc mừng từ người thân, bạn bè

Dạo qua một vòng phần bình luận, có thể thấy Facebook của Cao Văn Bình đang bị "ngập lụt" bởi đúng một thứ duy nhất: Cơn mưa lời cảm ơn và sự thán phục tuyệt đối. Khác với những tranh luận trái chiều thường thấy sau mỗi trận đấu, phản ứng của cộng đồng mạng dành cho Văn Bình là sự đồng lòng hiếm có. Người hâm mộ không tiếc lời ca ngợi tâm lý vững vàng của thủ môn trẻ, xem anh là điểm tựa tinh thần lớn nhất đã kéo U23 Việt Nam từ "cửa tử" trở về với vinh quang.

Người thân, bạn bè đăng bài chúc mừng nam thủ môn tràn ngập trang Facebook cá nhân

Sự bùng nổ cảm xúc này là hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn lại diễn biến nghẹt thở của trận tranh hạng 3. Sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ và đội nhà bị gỡ hòa 2-2 ở những giây bù giờ cuối cùng, áp lực dồn lên hàng thủ là khổng lồ.

Cao Văn Bình đã phải hoạt động hết công suất trong suốt hai hiệp phụ khi U23 Việt Nam lùi sâu phòng ngự, trước khi trở thành nhân vật chính trong loạt "đấu súng" 11m. Chính sự xuất sắc và bản lĩnh thép của anh trước các chân sút Hàn Quốc đã sửa sai cho đồng đội, trực tiếp mang về chiến thắng chung cuộc. Những dòng trạng thái tràn ngập tình yêu thương trên Facebook lúc này chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho màn trình diễn để đời của thủ thành U23 Việt Nam.