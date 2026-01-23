Vé máy bay Tết 2026: Nhiều đường bay sắp kín chỗ, nguồn cung có đáp ứng kịp nhu cầu tăng cao?

Theo thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, tính đến hôm nay (23-1-2026), thị trường vận tải hàng không nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao và thể hiện rõ đặc điểm "lệch đầu", tương tự các năm trước.

Trong giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ 23 đến 28 tháng Chạp, nhu cầu đi lại tập trung mạnh ở các đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Ảnh minh hoạ: Phan Công

Trong giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ 23 đến 28 tháng Chạp, nhu cầu đi lại tập trung mạnh ở các đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Tỉ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã đạt trên 80%, trong đó hàng loạt đường bay ghi nhận mức 90-100%, thậm chí kín tải vào các ngày cao điểm như TPHCM - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương về TPHCM trong giai đoạn này ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỉ lệ đặt chỗ dưới 35%, thậm chí phải khai thác chuyến bay ferry (bay rỗng, không chở khách) nhằm bảo đảm vị trí máy bay cho cao điểm sau Tết.

Tại các đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh địa phương miền Trung và miền Nam, trong giai đoạn trước Tết, tỉ lệ đặt chỗ đa phần vẫn còn ở mức thấp, nhiều đường bay như Hà Nội tới Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ… mới chỉ đạt tỉ lệ lấp đầy trung bình từ 30-60%. Chỉ riêng chặng bay Hà Nội- Đồng Hới đang đạt tỉ lệ đặt chỗ từ 88-100% trong 3 ngày cao điểm 12 đến 15-2.

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21 đến 25-2-2026), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt. Tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TPHCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80–100%, trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TPHCM gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục TPHCM-Hà Nội, tình hình đặt chỗ nhìn chung vẫn còn dư địa, chỉ ghi nhận mức cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết. Cụ thể, chặng TPHCM-Hà Nội trong các ngày 12, 13-2 đạt khoảng 85-88%, trong khi chiều ngược lại Hà Nội - TPHCM các ngày 21 đến 23-2 đạt 80-96%.

Các số liệu cho thấy nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao, song phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay. Đặc điểm lệch đầu gây áp lực lớn lên công tác điều hành, bố trí đội máy bay và khai thác chuyến bay, làm phát sinh nhiều chuyến bay ferry, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các hãng hàng không.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, mặc dù tổng năng lực cung ứng được duy trì ở mức cao, song việc tăng tải cục bộ trên các đường bay nóng trong một số ngày cao điểm vẫn gặp nhiều thách thức do hạn chế về đội máy bay và điều kiện khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không để có thể tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm Tết.