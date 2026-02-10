iPhone vượt 35 mẫu smartphone về thời lượng pin

Trong cuộc thử nghiệm quy mô lớn gần đây, CNET đưa 35 mẫu điện thoại thông minh phổ biến tại thị trường Mỹ qua hai bài thử nghiêm ngặt nhằm đánh giá thời lượng pin thực tế.

iPhone 17 Pro Max đạt thời lượng pin thực tế cao nhất trong cuộc thử nghiệm của CNET. (Ảnh: CNET)

Bài kiểm tra đầu tiên là ba giờ phát video liên tục qua Wi-Fi ở độ sáng màn hình tối đa, trong khi bài thứ hai là chuỗi hoạt động cường độ cao trong 45 phút bao gồm chơi game, xem video, gọi video và lướt mạng xã hội. Kết quả cuối cùng được tính trung bình từ hai bài kiểm tra này.

Đứng đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục là iPhone 17 Pro Max với dung lượng pin 5.088 mAh, không phải con số ấn tượng nhất nếu so về thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, mẫu flagship của Apple đã chứng minh hiệu quả vượt trội nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chip A19 Pro tiết kiệm điện và mức độ tối ưu sâu giữa phần cứng với hệ điều hành iOS 26.

Đáng chú ý hơn, mẫu iPhone 17 cơ bản với pin chỉ 3.692 mAh giành vị trí đồng hạng nhì cùng OnePlus 15, chiếc máy sở hữu dung lượng pin khổng lồ 7.300 mAh.

Sự chênh lệch này cho thấy dung lượng pin lớn không đồng nghĩa với thời lượng sử dụng thực tế tốt hơn, đặc biệt khi nhiều hãng đang chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon để tăng dung lượng mà không làm dày máy.

Dù một số dòng điện thoại sử dụng pin silicon-carbon như OnePlus 15 hay Poco F7 Ultra đạt kết quả tốt, các sản phẩm của Apple vẫn nổi bật nhờ khả năng quản lý năng lượng hiệu quả hơn.

Bảng xếp hạng các dòng điện thoại có thời lượng pin tốt nhất theo đánh giá của CNET. (Ảnh: CNET)

Khi tính điểm trung bình theo thương hiệu, Apple tiếp tục dẫn đầu với 91,7%, bỏ khá xa OnePlus ở vị trí thứ hai. Các hãng lớn khác như Motorola, Samsung và Google lần lượt xếp sau. Điều này càng khẳng định vị thế của Apple trong việc mang lại trải nghiệm pin ổn định và bền bỉ cho người dùng.

Trong cuộc khảo sát khác của CNET phối hợp với YouGov thực hiện vào tháng 9/2025, thời lượng pin là yếu tố quan trọng nhất khi người tiêu dùng quyết định mua smartphone mới, chỉ đứng sau giá bán. Chính vì vậy, kết quả kiểm tra này mang ý nghĩa thực tế lớn, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng điện thoại cường độ cao.

Dù công nghệ pin silicon-carbon đang được nhiều hãng đẩy mạnh, Apple hiện vẫn trung thành với giải pháp truyền thống và tiếp tục chứng minh rằng tối ưu hóa phần mềm cùng chip xử lý vẫn là chìa khóa để đạt hiệu suất pin tốt nhất. Kết quả này một lần nữa khẳng định sức mạnh của hệ sinh thái Apple trong cuộc đua smartphone ngày càng khốc liệt.