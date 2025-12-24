Chỉ vài khoảnh khắc Hiền Hồ chơi pickleball cùng Ngọc Trinh thôi mà khiến netizen không thể rời mắt: Visual trắng phát sáng

Mới đây hai cô nàng của giới giải trí Việt gây chú ý khi cùng xuất hiện trên sân pickleball. Hiền Hồ và Ngọc Trinh cùng nhóm bạn diện đồ bắt mắt, mát mẻ ra sân. Chung khung hình trên sân pickleball, cả Ngọc Trinh và Hiền Hồ đều khiến dân tình không thể rời mắt vì vóc dáng khoẻ khoắn mà cũng vô cùng sexy.

Hiền Hồ khoe vóc dáng nuột nà trên sân (Ảnh: Tiktok Ngọc Trinh)

Ngọc Trinh tích cực chơi thể thao (Ảnh: Tiktok Ngọc Trinh)

Dàn gái xinh showbiz Việt cùng xuất hiện trên sân pickleball, dàn người đẹp mặt đồ mát mẻ khoe nhan sắc sáng bừng (Ảnh: Tiktok Ngọc Trinh)

Hiền Hồ đối đầu với Ngọc Trinh tên sân (Ảnh: Tiktok Ngọc Trinh)

Sau buổi thi đấu cả hai còn cùng nhau đi ăn (Ảnh chụp màn hình)

Pickleball đang trở thành tâm điểm của giới giải trí Việt khi quy tụ dàn mỹ nhân đình đám tham gia. Trong đó, sự xuất hiện của Hiền Hồ và Ngọc Trinh đã gia nhập bộ môn này từ khá lâu.

Hiền Hồ còn kgây bất ngờ cho dân tình khi thể hiện sự nghiêm túc hiếm có với bộ môn pickleball. Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh check-in, nữ ca sĩ sinh năm 1997 thực sự dấn thân vào con đường thi đấu phong trào.

Chỉ trong một thời gian ngắn luyện tập, Hiền Hồ đã chứng minh được năng khiếu vượt trội khi liên tiếp gặt hái thành công tại các giải đấu. Đáng chú ý, cô từng gây xôn xao mạng xã hội khi giành tới hai chức vô địch nội dung đôi nữ chỉ trong vòng một tuần tại các giải đấu ở TP.HCM vào giữa năm 2025.