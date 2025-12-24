Hotboy U22 Việt Nam Lý Đức tiết lộ gu bạn gái là "girl thể thao", netizen rần rần gọi tên Phí Thanh Thảo

Sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, Phạm Lý Đức nổi lên như một tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, anh còn liên tục được nhắc tên trong mối quan hệ tình cảm với nữ xạ thủ hot nhất SEA Games 33 Phí Thanh Thảo.

Chuyện bắt đầu khi Phí Thanh Thảo xuất hiện trên khán đài cổ vũ U22 Việt Nam ở chung kết gặp U22 Thái Lan. Trả lời phỏng vấn báo chí, Phí Thanh Thảo còn khẳng định yêu thích cầu thủ số 3 (Phạm Lý Đức - PV) nhất vì cầu thủ này đã tặng vé để cô đến sân xem trận đấu.

Trên MXH, Phí Thanh Thảo cũng đăng tải video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng của Phạm Lý Đức khi ghi bàn, còn mình ngồi trên khán đài cổ vũ. Nữ xạ thủ còn ghép nhạc tình yêu khiến netizen "đẩy thuyền" rầm rộ. Cả hai liên tục có tương tác qua lại, bình luận, thả tim, dưới các video của nhau, thể hiện mối quan hệ thân thiết.

Mới đây, trong một video trò chuyện với phóng viên, Phạm Lý Đức ngại ngùng khi được hỏi về gu bạn gái của mình. Lý Đức nói: "Em thì em cũng không biết như nào nhưng nói chung cảm thấy hợp. Em thích bạn gái em thích chơi thể thao".

Phí Thanh Thảo đến cổ vũ Lý Đức và U22 Việt Nam (Ảnh: PH)

Khi hỏi cụ thể về những cô gái thích tấn công, có mục tiêu để nhắm đến, Lý Đức cười vui nói: "Em nghĩ những người như thế có mục tiêu, cầu tiến hơn thì mình sẽ đồng hành cùng nhau lâu, quá tốt".

Chia sẻ này càng khiến dân tình "đẩy thuyền" cho Lý Đức và Phí Thanh Thảo. Dưới phần bình luận, netizen liên tục nhắc tên nữ xạ thủ, khẳng định cả hai đẹp đôi, trai tài gái sắc.

Đáng nói, sau những "hint" tình tứ đó, Phí Thanh Thảo bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai - nam xạ thủ Vũ Tiến Nam. Hiện câu chuyện tình giữa Vũ Tiến Nam - Phí Thanh Thảo - Phạm Lý Đức đang được chia sẻ chóng mặt trên MXH, kéo theo những bàn tán xôn xao.