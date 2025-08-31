Chỉ từ vài trăm nghìn tiền vốn: Chị em công sở khởi nghiệp online, lời đều đặn nhờ chịu khó

Không cần mặt bằng, không cần đầu tư lớn, cũng chẳng cần chiến lược kinh doanh rườm rà, nhiều chị em công sở đang chọn cho mình một con đường khởi nghiệp nhẹ nhàng: Bán hàng ngay trong group công ty, group chung cư, hoặc các cộng đồng online nội bộ. Mỗi ngày vài đơn, không ồn ào nhưng đều đặn, đó là cách mà nhiều gian hàng nhỏ đang sống khỏe và mang lại thu nhập phụ cho các chị em.

Người dậy sớm đi chợ chuẩn bị nguyên liệu, người thì tranh thủ bán đồ quê: Những cách khởi nghiệp rất đời thường

Chỉ với vài trăm nghìn tiền vốn, các chị em văn phòng đã bắt đầu hành trình kinh doanh nhỏ lẻ bằng chính những gì mình biết làm. Đó có thể là trà hoa quả nhà nấu, chè bưởi mát lạnh hay những hộp hoa quả cắt sẵn tiện đủ mọi đường...

Bích Phương (Hà Nội) chia sẻ: "Mình và mẹ có mở một gian hàng online để bán trà hoa quả, cà phê và trà sữa, tất cả đều là 2 mẹ con mình tự pha, mình có bán tại group công ty. Mình mới bán được mấy tháng nhưng cũng được mọi người ủng hộ nhiều, có hôm còn bán được 70-80 cốc. Nói chung là có group công ty nên nhiều khi cũng thấy tiện cho việc kinh doanh trà của mình".

Hay như Hà Liên, cô có một gian hàng online chuyên cung cấp hoa quả cắt sẵn và bán tại group công ty, mỗi ngày cô lại tranh thủ đi chợ sớm để mua hoa quả, sau đó về rửa sạch, cắt gọn cẩn thận và sắp xếp vào từng hộp và rao bán tại group công ty hay cư dân nơi cô đang sống. Mỗi hộp hoa quả cắt sẵn thế này, Hà Liên bán khoảng 25k, rất tiện lợi mà giá lại rẻ nên được các chị em văn phòng ủng hộ khá nhiều.

"Hình thức kinh doanh này có lãi, nhưng thật ra không lãi nhiều đâu. Về số lượng thì tùy ngày, có ngày bán ít có ngày bán nhiều hộp, trung bình mỗi ngày 20-30 hộp, trung bình khoảng 2 tạ/tháng, tức là khoảng 50kg/tuần. Mình bán cả hoa quả cắt sẵn và hoa quả theo cân, có tuần còn bán được 100kg" - Hà Liên chia sẻ.

Một vài người khác lại chọn hình thức kinh doanh đồ ăn, đồ uống như chè, cơm hộp... do chính người thân trong gia đình nấu. Mỗi tối, họ chỉ cần đăng trước thực đơn lên group để mọi người chọn món và đặt đơn. Sáng sớm hôm sau, gia đình sẽ đi chợ mua nguyên liệu và bắt tay vào chế biến.

(Nguồn: Phương Lê, Gia Phạm)

Với các món cơm hộp, thường đến trưa là có thể giao tận tay người đặt; còn chè hay đồ ăn vặt thì sẽ sẵn sàng vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo và giao trực tiếp cho từng người trong công ty hoặc khu dân cư, vừa tiện lợi vừa đảm bảo tươi ngon.

Hay như thỉnh thoảng về quê, có vài chị em lại mở order thêm các món ăn là đặc sản địa phương bánh mì que cay chuẩn Hải Phòng, hay xíu páo Nam Định thơm nức mũi... Mỗi món đều mang hương vị vùng miền đặc trưng, và hơn hết là có cái "chất riêng" và không có sẵn ở các thành phố lớn.

Ngọc Mai (35 tuổi), nhân viên văn phòng tại một công ty ở Hà Nội, thỉnh thoảng lại mở order bánh mì que, cà phê cốt dừa, chè dừa dầm... mấy món ăn vặt đặc trưng ở Hải Phòng. Ban đầu, cô chỉ mang lên văn phòng vài chục chiếc để chia cho đồng nghiệp làm quà, ai ngờ chỉ trong vài giờ đã hết sạch.

Từ đó, cô mạnh dạn đăng vào group nội bộ công ty để nhận đơn đặt hàng, có hôm đơn lên tới vài trăm chiếc. Cô cho biết: "Mình không bán để làm giàu, vì thỉnh thoảng về quê mình mới mở order, cũng vì mọi người cũng thích những món đó nên đặt nhiều. Có lần mình mang lên 500 chiếc bánh mì mà bán hết chỉ trong 1 buổi sáng, gọi là đỡ đần tiền xăng xe mỗi khi về quê".

Một ưu điểm khác là mô hình này linh hoạt và dễ duy trì song song với công việc chính. Nhiều chị em cho biết, họ không đặt nặng mục tiêu kinh doanh lớn, mà chỉ coi đây là cách tận dụng sở thích nấu nướng và kiếm thêm thu nhập từ chính những gì gia đình có và biết làm.

Vốn ít, tiện đủ mọi đường... mỗi tội lãi không nhiều, còn "lích kích" đủ thứ

Với gian hàng trà hoa quả, cà phê và trà sữa của mình, Bích Phương chia sẻ: "Mình có mua một số loại cốt sẵn của mấy thương hiệu đồ pha chế, nhưng bán này còn phải chuẩn bị đủ thứ, cốc, thìa, ống hút, túi nilon, đá... rồi tủ bảo quản. Đồ uống có đặc thù là có đá, vậy nên ship chậm một chút, đá tan là cũng ảnh hưởng chất lượng đồ uống. Nhiều khi đông khách, ship từng người, từng tầng nên cũng sẽ bị chậm".

Còn với Hà Liên, khi kinh doanh hoa quả gọt sẵn, cô phải dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ mua hoa quả cho tươi, sau đó rửa và cắt gọt. Nhiều khi gọt đến mỏi nhừ cả tay với lưng mới kịp chuẩn bị đủ cho khách.

Trường hợp của Ngọc Mai, tưởng như cô chỉ cần mở order, đặt bánh là xong, nhưng cũng có cái "khó" riêng. Mai chia sẻ: "Mỗi lần mua bánh mì que Hải Phòng là một lần tay xách nách mang. Cuối tuần mình mới về và tiện mua bánh mì, nhưng cuối tuần cũng là lúc mọi người đi food tour rất đông. Mỗi lần mình đặt mua cũng 400 - 500 chiếc, vậy nên chờ rất lâu, có hôm còn phải vào ngồi làm gói bánh tại cửa hàng. Nhưng bù lại, lần nào bán bánh cũng hết sạch, mình còn đề phòng mua dư thêm bánh mà cũng hết, bán được nhiều nên cũng ham".

Kết luận

Chỉ từ căn bếp gia đình, chút thời gian rảnh và các chị em đã tạo ra thu nhập thêm, đó không chỉ đơn thuần là việc kinh doanh thêm thắt mà còn là niềm vui và cả sự kết nối với mọi người. Có thể mỗi đơn hàng chỉ lời vài nghìn đồng, nhưng đó là kết quả của sự chăm chỉ. Chính sự phát triển của các group nội bộ, cộng đồng cư dân online cũng góp phần trở thành một "kênh phân phối" cực kỳ hiệu quả, thân thiện và an toàn cho các chị em muốn "khởi nghiệp".