Chiêu tiết kiệm phí rút tiền tại ATM

Rút số tiền tối đa cây ATM cho phép

Để tiết kiệm chi phí, nên hạn chế tối đa số lần rút tiền. Ảnh minh họa.

Mỗi lần thực hiện giao dịch rút tiền, ngân hàng sẽ tính một khoản phí nhất định. Vì vậy, để tiết kiệm chi phí, nên hạn chế tối đa số lần rút tiền.

Thay vì rút nhiều lần với số tiền nhỏ, nên ước tính số tiền cần thiết cho một khoảng thời gian nhất định và rút một lần đủ dùng. Việc vừa giúp tiết kiệm phí giao dịch vừa giúp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

Nếu chưa có nhu cầu sử dụng tiền mặt ngay, có thể cân nhắc sử dụng phương thức thanh toán online. Các hình thức này thường không mất phí hoặc có mức phí thấp hơn so với rút tiền tại ATM.

Ưu tiên rút tiền nội mạng

Một số ngân hàng vẫn áp dụng chính sách miễn phí rút tiền nội mạng hoặc miễn phí rút tiền nội - ngoại mạng. Do đó, khách hàng nên chọn cây ATM nội mạng, hạn chế rút tiền ngoài hệ thống ngân hàng để tiết kiệm phí giao dịch.

Dùng thẻ dành riêng cho việc rút tiền

Trên thị trường, phí rút tiền thẻ ghi nợ nội địa thấp nhất, khoảng 1.650 - 3.000 đồng/giao dịch. Nếu thường xuyên rút tiền nên sử dụng loại thẻ này.

Trong khi đó, thẻ tín dụng có chức năng rút tiền nhưng mức phí cao (khoảng 4% số tiền rút). Do đó, không nên rút tiền ATM bằng thẻ tín dụng.

Sử dụng gói tài khoản, chọn ngân hàng ít phí

Khi cần tiền mặt, bạn nên hạn chế số lần rút tiền để tiết kiệm chi phí. Ảnh minh họa.

Để giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, một số ngân hàng đóng gói sản phẩm, thay vì bán riêng lẻ như trước.

Vì vậy, ngay từ khi ký hợp đồng với ngân hàng, khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ hoặc doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng gói tài khoản của ngân hàng. Các gói này thường ưu đãi các chi phí về giao dịch tài khoản, internet banking, lãi vay và phí sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng khác.

Việc dùng gói sản phẩm ngân hàng thay cho từng sản phẩm riêng lẻ giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều khoản phí, trong đó có phí giao dịch ATM.

Tận dụng ưu đãi từ ngân hàng

Nếu thường xuyên phải rút tiền mặt, nên tìm hiểu các chương trình miễn phí rút tiền của ngân hàng. Các ngân hàng thường xuyên có chương trình khuyến mãi giảm/miễn phí rút tiền ATM vào những dịp đặc biệt hoặc khi đạt điều kiện nhất định như số dư tài khoản trung bình, chi tiêu qua thẻ...

Người dùng nên để ý những thông tin khuyến mãi này để tận dụng rút tiền không mất phí.

Hạn chế dùng tiền mặt

Các chuyên gia tài chính cho rằng thay vì đem theo tiền mặt bên người không an toàn, có thể gặp nhiều rủi ro như rơi, bị đánh cắp...khách hàng nên chọn giải pháp thanh toán không tiền mặt như quẹt thẻ.

Cách thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ giúp hạn chế rút tiền ATM, từ đó phần nào tiết kiệm phí giao dịch.

Rút tiền tại quầy giao dịch

Để tiết kiệm phí rút tiền, khách hàng có thể chọn giao dịch trực tiếp tại quầy của ngân hàng. Đây là phương án hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lần giao dịch và đặc biệt phù hợp nếu cần rút số tiền lớn.