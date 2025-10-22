Chi 591 triệu đồng tổ chức đám cưới sang trọng, cô dâu vỡ mộng khi nhận về “phiên bản giá rẻ”, công ty tổ chức tiệc cưới thanh minh: “Chúng tôi chỉ được thuê với giá chỉ 207 triệu”

Tại thị trấn Đại Khê, thành phố Ôn Lĩnh, Thái Châu, Chiết Giang, hôn lễ của một người phụ nữ họ Dương vừa được tổ chức cách đây không lâu. Trước đó, việc chuẩn bị cho đám cưới được cô và chồng sắp cưới dành nhiều tâm huyết. Cả hai mong muốn ngày cưới là một ngày trọng đại đáng nhớ.

Trùng hợp thay, cả hai phát hiện người bạn học cấp ba của chú rể, anh Phó, hiện cũng làm trong ngành tổ chức sự kiện. Tin tưởng vào mối quan hệ thân quen, cặp đôi quyết định giao phó toàn bộ việc tổ chức lễ cưới cho người này.

Theo lời cô Dương, anh Phó tỏ ra rất tự tin khi nhận việc: “Anh ấy báo giá khoảng 200.000–240.000 NDT, nói rằng có thể giảm xuống còn 160.000 NDT (hơn 591 triệu đồng) nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tương đương gói cao cấp hơn 200.000 NDT (hơn 739 triệu đồng).”

Trong đoạn ghi âm trao đổi, anh Phó cũng cho biết: “Tiền nào của nấy, không cần bận tâm người khác nói gì.”

Sau nhiều lần trao đổi, hai bên thống nhất chọn phong cách Baroque đỏ - vàng. Anh Phó khẳng định có thể “thiết kế phong cách Baroque hoành tráng đến tận trần nhà”. Bản thiết kế cô Dương nhận được trông thực sự sang trọng, khiến cô tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Tuy nhiên, đến buổi tổng duyệt trước lễ cưới, cô Dương sốc nặng khi tận mắt nhìn thấy khung cảnh thật.

“Vừa bước vào, tôi sững người. Mọi thứ hoàn toàn khác bản vẽ. Không có hoa tươi, hoa giả thì cũ kỹ, bụi bám, phai màu. Bức tường nền chỉ là tấm ván phun sơn, không có khung ảnh cưới như cam kết. Bàn tráng miệng bày biện sơ sài, còn đài phun nước thì rò rỉ, bắn tung tóe khắp sàn,” cô Dương kể.

Theo cô, toàn bộ khung cảnh chỉ đáng giá khoảng 30.000–40.000 NDT (hơn 147 triệu đồng), hoàn toàn không tương xứng với số tiền 160.000 NDT mà cô bỏ ra.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cô Dương đăng video ghi lại hiện trường lên mạng để cảnh báo người khác. Không ngờ, đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận.

Trước làn sóng chỉ trích, công ty tổ chức tiệc cưới liên hệ với cô để giải thích và vô tình tiết lộ một chi tiết gây chấn động: Họ được thuê thực hiện toàn bộ lễ cưới với giá trọn gói chỉ 56.000 NDT ( hơn 207 triệu đồng) thay vì 160.000 NDT như cô nói. Điều đó đồng nghĩa với việc trong thương vụ này, anh Phó đã “ăn chênh lệch” hơn 100.000 NDT (hơn 369 triệu đồng).

Không những vậy, nhân viên công ty tổ chức sự kiện còn cho biết họ vẫn chưa được thanh toán đủ và anh Phó còn nợ họ hơn 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng). Khi được hỏi, anh Phó liệt kê thêm nhiều chi phí như: đội xe, diễn viên, màn hình lớn, lều bạt... tổng cộng hết hơn 140.780 NDT (hơn 546 triệu đồng). Tuy vậy, tổng cộng vẫn còn chênh lệch lớn so với số tiền cặp đôi chi trả.

“Anh ta có thể kiếm lời, nhưng ít nhất phải làm đúng cam kết. Kết quả quá khác xa mong đợi,” cô Dương nói.

Cô cho biết đã đặt cọc 80.000 NDT, sau đó phát sinh thêm 25.000 NDT do đơn vị tháo dỡ đòi tiền trực tiếp. Tổng chi phí thực tế mà họ đã trả lên tới 105.000 NDT (hơn 388 triệu đồng), nhưng cô khẳng định sẽ không thanh toán thêm và yêu cầu anh Phó công khai xin lỗi.

Về phía anh Phó, người đàn ông này từ chối trả lời và cho biết đã thuê luật sư giải quyết vụ việc. Luật sư của anh cũng không tiết lộ chi tiết, chỉ xác nhận vụ việc đang được xử lý theo hướng khởi kiện.

Sau khi câu chuyện lan truyền, cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng anh Phó đã lợi dụng lòng tin của bạn bè để trục lợi. Dù vậy, luật sư của anh Phó cho biết thông tin cô Dương đưa ra chỉ là “bản tường thuật từ một phía”. Nếu tổng chi phí thật sự là 140.780 NDT như anh Phó kê khai, thì khoản chênh 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) được xem như thù lao lao động cũng không phải quá đáng.

Dù kết quả vụ việc vẫn chưa được công bố và chưa thể khẳng định ai đúng, ai sai, câu chuyện này vẫn là lời nhắc đáng giá về niềm tin và tính minh bạch trong các giao dịch cá nhân.

Qua vụ việc trên, bài học lớn nhất là mọi thỏa thuận tài chính đều cần được cụ thể hóa bằng hợp đồng rõ ràng, kể cả khi đối tác là người quen. Việc trao đổi miệng, tin vào mối quan hệ cá nhân có thể dẫn đến hiểu lầm, thậm chí xung đột nếu kỳ vọng hai bên không trùng khớp.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo khi lựa chọn dịch vụ, đối chiếu chi tiết báo giá, kiểm tra thực tế và yêu cầu chứng từ minh bạch. Còn với các đơn vị cung cấp dịch vụ, uy tín lâu dài vẫn quan trọng hơn lợi nhuận trước mắt. Bởi một vụ việc lan truyền trên mạng có thể khiến thương hiệu bị tổn hại nặng nề.

