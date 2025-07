Chèo SUP nở rộ trên biển, Đà Nẵng khuyến cáo người chơi

Ngày 21/7, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay đã đưa ra khuyến cáo cho người tham gia hoạt động chèo SUP (ván chèo đứng) nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường biển và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Bãi biển Đà Nẵng sôi động suốt mùa hè nhờ hoạt động chèo SUP.

BQL lưu ý người dân, du khách tham gia chèo SUP chỉ chèo trong khung giờ quy định: buổi sáng từ 4h30-8h; buổi chiều từ 16h-18h. Tuyệt đối không chèo SUP khi thời tiết xấu, biển động, có gió mạnh.

Khi chèo sup nên mặc áo phao và cài dây bảo hộ vào chân trong suốt thời gian chèo. Người chơi nên chèo SUP ở khu vực lắp đặt bảng hướng dẫn tại bãi biển Mân Thái.

Người chơi nên lựa chọn những dịch vụ cho thuê SUP an toàn, có người hướng dẫn đi kèm; không chèo vào khu vực khách tắm biển và vùng bảo vệ san hô; không mang theo vật nuôi, tổ chức ăn uống và sử dụng chất kích thích khi chèo SUP.

BQL cũng nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ SUP chỉ được tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi cho phép, không hoạt động trong khu vực khách tắm biển và vùng bảo vệ san hô. Đặc biệt phải tập huấn, hướng dẫn kỹ năng an toàn, phổ biến nội quy, quy định cho khách trước khi sử dụng dịch vụ và có nhân viên đi kèm với khách. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Những năm trở lại đây, hoạt động chèo SUP trên biển Đà Nẵng nở rộ và ngày một sôi động, mỗi ngày đón cả ngàn lượt người dân, du khách tham gia. Thành phố cũng tổ chức nhiều giải chèo SUP thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế.