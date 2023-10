Trải nghiệm tour chèo SUP ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn

Du khách trải nghiệm tour chèo SUP trên sông, có thể ngắm hoàng hôn hoặc bình minh tại TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, tại khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh, những ngày cuối tuần luôn tấp nập các bạn trẻ đến trải nghiệm chèo SUP ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn.

Em Công Anh, sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết: "Tour chèo SUP cho em cảm giá rất thoải mái, tự do. Đặc biệt, cảm giác từ dưới nước ngắm cảnh trên bờ sông rất khác lạ, mới mẻ và như được thư giãn sau 1 ngày làm việc, học tập mệt mỏi".

Theo anh Thiên Nguyễn, Quản lý trạm chèo Saigon Paddle Station, bộ môn thể thao này có mặt trên thế giới được 7 - 8 năm. Tuy nhiên, 2 năm gần đây mới xuất hiện tại Việt Nam. Tại TP Hồ Chí Minh, chỉ riêng khu vực bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, được cấp phép tour chèo SUP trên sông Sài Gòn cho du khách và người dân trải nghiệm.

"Chèo SUP không chỉ là một trò chơi giải trí, mà còn là môn thể thao rèn luyện sức khỏe cực kỳ tốt, đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, phối hợp vận động giữa tay, chân, eo và hông nên có thể giúp người chơi cải thiện cân bằng, sự linh hoạt của cơ thể. Đặc biệt, kỹ thuật trong môn chèo SUP rất đơn giản, không cần phải biết bơi, chỉ cần nắm vững một số kỹ thuật chèo cơ bản là có thể di chuyển ổn định trên mặt nước", anh Thiên Nguyễn chia sẻ.

Trước khi tham gia bộ môn này, các huấn luyện viên sẽ dành 30 phút dạy kỹ năng về chèo SUP trên bờ cho khách nhằm đảm bảo an toàn khi xuống nước, xử lý tình huống khi rớt xuống nước, hướng dẫn lộ trình chèo... Sau thời gian đào tạo các kỹ năng cơ bản, khách sẽ được làm quen dưới nước khoảng 1 giờ và sau đó mới bắt đầu hình trình trải nghiệm môn thể thao chèo SUP. Trong suốt thời gian trải nghiệm sẽ có 1 đội cứu hộ đi cano và quan sát người chơi nếu cần trợ giúp.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả một số hình ảnh đặc sắc của môn thể thao dưới nước được các bạn trẻ yêu thích:

Bạn Công Anh, Sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh đang tập luyện các kỹ năng trước khi khi xuống sông trèo SUP.

Bất kể du khách nào cũng được đào tạo các kỹ năng cơ bản khoảng 30 phút trước khi xuống nước.

Sau khi được tập huấn các kỹ năng an toàn khi xuống nước, du khách sẽ được tập huấn thêm 1 giờ ở dưới nước với các hướng dẫn viên.

Chèo SUP là bộ môn chèo ván đứng, người tham gia có thể đứng hoặc ngồi trên mặt ván, dùng tay vận động mái chèo để di chuyển trên mặt nước.

Với các tour SUP trên sông Sài Gòn, khung giờ đẹp nhất là buổi sáng sớm. Tại đây, mọi người có thể ngắm nhìn bình minh lên từ 4 - 5 giờ và hoàng hôn buông xuống lúc 16 -17 giờ.

Tour SUP tại bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh) được nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm khi đến TP Hồ Chí Minh du lịch.