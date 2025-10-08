Cháy trong tầng hầm toà nhà 11 tầng ở TP HCM

Chiều 8-10, Công an phường Xuân Hoà (TP HCM) đang điều tra vụ cháy trong hầm giữ xe toà nhà 11 tầng.

Khói bốc lên nghi ngút ở khu vực tầng hầm.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, đám cháy phát ra từ xe máy dựng ở tầng hầm toà nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hoà. Phát hiện cháy, nhiều người dân hốt hoảng, tìm cách tháo chạy.

Lúc này, lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng di dời hàng loạt xe khỏi khu vực cháy để giảm thiểu thiệt hại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động lính cứu hoả đến hiện trường dập lửa. Hỏa hoạn được khống chế sau đó.

Nhiều người hốt hoảng chạy ra ngoài.

Toà nhà bị cháy nằm ở mặt tiền đường Điện Biên Phủ, là nơi tập trung của nhiều công ty, tập đoàn.