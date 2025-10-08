Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường - nội dung đơn tố cáo là trường hợp một người tiêu dùng mua mỹ phẩm của bà Huyền trên môi trường online. Theo nội dung đơn, có thông tin sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng.

Chu Thanh Huyền

"Khi nhận được thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có hướng dẫn để người làm đơn chuyển về địa phương, cụ thể là Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và đơn vị này đã có các buổi làm việc trao đổi xác minh nội dung đơn này", ông Tuấn thông tin và cho biết theo báo cáo mới nhất từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc này tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.

"Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có trao đổi, hướng dẫn để các đối tượng chuyển đơn đến cơ quan chức năng để xử lý. Đây là một trong hàng nghìn vụ việc được lực lượng quản lý thị trường địa phương phối hợp xử lý trong 9 tháng vừa qua", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã nhận được đơn tố cáo của công dân có nội dung tố cáo Chu Thanh Huyền bán bộ mỹ phẩm nước hoa hồng có xuất xứ Hàn Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã chuyển đơn tố cáo này đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để xem xét, xử lý.

Chu Thanh Huyền là gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với lượng theo dõi lớn. Cô thường xuyên livestream bán các sản phẩm từ mỹ phẩm đến sữa cho trẻ em.