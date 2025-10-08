Cháy cửa hàng quần áo trong đêm, một người tử vong

Sáng 8/10, một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lý Tự Trọng (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Phú cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 0h17 tại số nhà 104, đường Lý Tự Trọng – khu vực tập trung nhiều cửa hàng quần áo. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương dập lửa.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của anh N.Đ.H. (SN 2003, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An), là chủ cửa hàng.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong cửa hàng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.