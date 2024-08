Ngày 22/8 vừa qua Sina đưa tin Châu Tấn tham gia một sự kiện của nhãn hàng mà cô làm đại diện. Trong sự kiện này, nữ minh tinh gây "sốt" trước truyền thông bởi hình ảnh trẻ trung, vóc dáng thon gọn hoàn hảo ở tuổi 50.

Thậm chí, trên từ khóa "Châu Tấn 50 mới là độ tuổi quyến rũ nhất" được nhận tới 70 triệu lượt tương tác. Sina cho rằng, điều đặc biệt ở Châu Tấn là khí chất thiếu nữ, "nàng thơ" được duy trì trong nhiều năm không suy giảm. Đáng chú ý nhất là ở làn da căng mịn, sáng khỏe không nếp nhăn và thân hình trẻ trung. Nhìn những hình ảnh gần đây tại sự kiện, khán giả không thể tin nổi Châu Tấn giờ đây đã bước đến độ tuổi 50.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Châu Tấn từng tiết lộ rau củ, trái cây luôn chiếm phần lớn trong thực đơn mỗi ngày của cô.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên đặc biệt yêu thích dưa chuột và cà chua. Cô thường tận dụng chúng để chế biến món salad tổng hợp và dùng trong bữa tối, vừa nhẹ bụng, vừa giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Ngoài ra, Châu Tấn còn uống nước ép rau củ hàng ngày để thanh lọc cơ thể và làm đẹp da từ bên trong.

1. Dưa chuột

Dưa chuột chứa nhiều vitamin C, giúp làm sáng da, làm đều màu da và thúc đẩy sự sản sinh collagen, giúp da săn chắc hơn. Các chất chống oxy hóa trong dưa chuột như vitamin C và beta-carotene giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da, giảm nếp nhăn, duy trì làn da tươi trẻ.

Với hàm lượng nước cao, dưa chuột giúp dưỡng ẩm cho da từ bên trong, giữ cho da luôn căng mịn và tươi sáng. Ngoài ra, đặc tính làm mát của dưa chuột giúp làm dịu da khi bị cháy nắng hoặc kích ứng.

Dưa chuột cũng chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước, vì thế nó giúp tạo cảm giác no lâu mà không cung cấp nhiều calo. Điều này hỗ trợ trong việc duy trì hoặc giảm cân.

Dưa chuột chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và beta-carotene, giúp giảm viêm, bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Lưu ý khi tiêu thụ dưa chuột:

- Dưa chuột chứa nhiều nước và ít calo, nhưng ăn quá nhiều có thể gây ra tình trạng mất cân bằng điện giải trong cơ thể, đặc biệt là kali, dẫn đến các vấn đề như mất nước, đau đầu hoặc chóng mặt.

- Dưa chuột có thể gây ra đầy hơi, chướng bụng ở một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm do chứa một lượng lớn nước và chất xơ. Nếu bạn gặp phải tình trạng này, hãy giảm lượng dưa chuột hoặc tránh ăn vào buổi tối.

- Sữa và dưa chuột khi kết hợp có thể gây khó tiêu ở một số người, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng. Tránh ăn cùng lúc hai loại thực phẩm này.

2. Cà chua

Cà chua chứa ít calo nhưng giàu nước, chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Lycopene trong cà chua giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, kali trong cà chua cũng giúp điều hòa huyết áp.

Đặc biệt, cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác động của gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, ung thư và các bệnh về thoái hóa.

Lycopene, vitamin E trong cà chua có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn, làm da trông trẻ trung hơn.

Vitamin C trong cà chua giúp làm sáng da và giảm sự xuất hiện của các vết thâm, nám, tàn nhang. Nó cũng thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi hơn.

Lưu ý khi dùng cà chua:

- Dù cà chua rất bổ dưỡng, nhưng ăn quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề như tiêu chảy, đau dạ dày, hoặc làm tăng lượng axit uric trong cơ thể, có thể gây ra sỏi thận.

- Cà chua có tính axit cao, do đó ăn khi bụng đói có thể gây khó chịu dạ dày, ợ chua, hoặc thậm chí dẫn đến tình trạng viêm dạ dày ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

- Cà chua chứa oxalate, có thể gây hại cho những người bị sỏi thận hoặc viêm khớp khi tiêu thụ quá mức. Những người có vấn đề về thận hoặc khớp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều cà chua.