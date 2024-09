Hiền Hồ xuất hiện với mặt cứng đơ, netizen gọi tên Đoàn Di Băng

Hiền Hồ từng ghi điểm với loạt hit Có Như Không Có, Gặp Nhưng Không Ở Lại, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng... nhưng sau đó sự nghiệp bắt đầu trượt dài vì scandal tình cảm. Mới đây, Hiền Hồ khiến dân tình không khỏi xôn xao với diện mạo khác lạ, khuôn mặt ngày càng đơ cứng, thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, người ta còn thấy cô rất giống... Đoàn Di Băng.

Nhan sắc của Hiền Hồ gần đây đang trở thành chủ đề bàn tán trên MXH (Nguồn: TikTok saovbiz).

Hiền Hồ xuất hiện nổi bật trong mẫu váy 2 dây phối ren cùng loạt phụ kiện. Tuy nhiên, mọi tâm điểm lại đổ dồn vào visual đơ cứng, sưng phồng của nữ ca sĩ. Không những thế, gương mặt của Hiền Hồ còn sưng đến mức người đẹp sinh năm 1997 phải cười gượng gạo, không thể cười tự nhiên trước ống kính. Layout makeup tông nude, mắt khói càng khiến visual của cô kém rạng rỡ, tươi tắn.

Đa phần, cộng đồng mạng đều bất ngờ trước gương mặt đơ cứng của Hiền Hồ, cho rằng cô đã tiêm filler má baby quá đà nên mặt mới bị hút nước, căng phồng thiếu tự nhiên như vậy.

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng diện mạo mới của nữ ca sĩ Gen Z giống với Đoàn Di Băng.

Visual của Hiền Hồ được cho là ngày càng giống Đoàn Di Băng, nhất là khi cười. Cả 2 đều bị cho là lạm dụng tiêm filler má baby quá đà, khiến khuôn mặt sưng phồng mất tư nhiên.

Trong quá khứ, Hiền Hồ từng phủ nhận việc sửa mũi, thay vào đó cô chọn phương pháp tiêm filler (chất làm đầy) vào phần chóp mũi để thăng hạng nhan sắc mà trông tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng nhờ cậy phương pháp tiêm má baby kết hợp với làm răng sứ để gương mặt trông đáng yêu, xinh như búp bê.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng từng nâng cơ mí mắt (nhấn mí) thay vì cắt mí để đôi mắt to tròn và rõ hai mí hơn. Đây cũng là phương pháp làm đẹp không xâm lấn nên an toàn và nhanh lành hơn so với cắt mí nhưng chỉ giữ được trong vài năm.