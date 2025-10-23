Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Toàn quốc năm 1992 khi mới 16 tuổi, không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật mà còn bởi sự khéo léo, thông minh trong ứng xử. Tại thời điểm đó, cô không chỉ trở thành hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi mà còn là người đầu tiên giành giải "Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất".

Hà Kiều Anh xuất thân trong một gia đình gia giáo. Được biết, ông ngoại cô là ông Vương Quốc Mỹ - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam trong ngành vật lý kiến trúc - đồng thời là một nhạc sĩ, nghệ sĩ violin.

Mẹ của Kiều Anh là Vương Oanh, tốt nghiệp Khoa Vô tuyến Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từng làm đủ nghề từ ứng dụng công nghệ, viết phần mềm đến những công việc khác như sửa chữa máy tính điện tử, sửa chữa tổng đài điện thoại di động và chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm, lĩnh vực nào, bà cũng tỏ ra xuất sắc.

Thời điểm ly hôn, đưa con vào Sài Gòn, bà xin việc làm ở Trường Đại học Kiến trúc. Ngoài giờ đi làm, nhận may gia công tại nhà để có thêm chút tiền. Thu nhập chỉ vài trăm nghìn mỗi tháng chẳng đủ chi tiêu. Cũng vì cuộc sống thiếu thốn nên từ khi còn rất nhỏ, Hà Kiều Anh buộc phải làm nhiều nghề như bán kẹo, đan lồng đèn để đỡ đần cho mẹ.

Khi thấy con nhất quyết thi Hoa hậu, bà đã kêu gọi từ anh chị em trong nhà để sắm sửa trang phục cho con.

Bà chia sẻ mới đây trên Vietnamnet: "Con bắt đầu có thu nhập từ diễn thời trang, quảng cáo nhưng chưa bao giờ cầm hay tiêu tiền, luôn đưa hết cho mẹ giữ. Dù vậy, tôi vẫn sống giản dị, chưa bao giờ khoe khoang về con. Tôi luôn nhắc con rằng "cái nết đánh chết cái đẹp" - giữ tâm trong sáng, học hành đàng hoàng, làm người tử tế trước khi làm người nổi tiếng".

Ngoài ra, bà cũng chia sẻ thêm: "Tôi luôn dạy các cháu rằng: gia đình này có hai truyền thống đáng quý - hiếu học và nghị lực. Tôi không thích các cháu có vẻ quá lanh lợi, quá khôn. Tôi muốn các cháu sống hiền lành chân thật, đối xử với mọi người bằng sự thiện tâm, không coi nặng giá trị của vật chất và tiền bạc. Tôi luôn làm mọi việc và nói mọi điều mong sao gieo vào lòng các cháu mầm xanh của lòng nhân ái, mong các cháu biết trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ người khác.

Mỗi khi kể chuyện xưa, tôi hay hài hước hóa vì không muốn các cháu chỉ thấy thương cảm với nỗi khổ mà quan trọng thấy được sự kiên cường và trí thông minh đã giúp cho bố mẹ, ông bà vượt qua nghịch cảnh để thành công trong cuộc sống".

Hà Kiều Anh và mẹ

Được mẹ dạy dỗ khéo, nàng Hậu cũng giáo dục con cực hay!

Hà Kiều Anh hiện tại có cuộc sống vô cùng viên mãn và thành công. Bên cạnh đó, cô còn "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh, được xem là một trong những hoa hậu giàu có nhất ở thời điểm hiện tại. Cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007 và đến nay đã có với nhau 3 người con - 2 trai 1 gái.

Hà Kiều Anh tâm sự, cô đã dành 10 năm thanh xuân của mình để chỉ ở nhà và chăm sóc cho tất cả các con. Gần đây, khi các con đã lớn và trưởng thành hơn thì cô mới hoạt động xã hội nhiều, dành một nửa thời gian cho gia đình và một nửa thời gian cho công việc.

Dù công việc bận rộn nhưng Hà Kiều Anh vẫn dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ các con. Cô từng được nhiều người khen ngợi về cách nuôi dạy con. Các con cô được nhận xét là ngoan ngoãn, hiếu thảo, lễ phép và luôn yêu thương nhau.

Về quan điểm nuôi dạy con, Hà Kiều Anh hướng đến sự tự lập, giúp các con mạnh mẽ, tự tin từ nhỏ.

Hà Kiều Anh cho biết vợ chồng cô không bao giờ bất đồng vì ông xã luôn tôn trọng quyết định của cô. Hai vợ chồng cũng giao hẹn với nhau từ đầu rằng ông xã lo đi kiếm tiền ở bên ngoài, còn cô chăm lo gia đình, các con, và cũng là người quyết định học hành của con như thế nào. Tất nhiên khi con lớn lên sẽ cần sự tư vấn của ba rất nhiều và ba cũng là người giúp các con hiểu rõ hơn về con đường hoạch định trong tương lai.

"Bởi vì Kiều Anh cũng là người được mẹ đào tạo từ nhỏ. Mẹ bắt đi học rất nhiều thứ, cho nên bây giờ lại dùng những cái đó áp dụng lên các con của mình. Hồi Kiều Anh còn nhỏ, không có một thời gian nào rảnh, đi học văn hóa về là đạp xe lên câu lạc bộ văn hóa phụ nữ, rồi đi học thêm các kiểu may vá, làm bánh, nấu ăn, cắm bông, rồi học thêm toán, lý, hóa, anh văn. Nói chung là học từ sáng đến tối luôn, không có một thời gian nào rảnh, kể cả ngày nghỉ. Hình như cái việc đó nó ăn sâu vào mình cho nên mình lại áp dụng lên những đứa con của mình, bắt tụi nó cũng học như vậy luôn. Con gái thì học nhiều kỹ năng cuộc sống, con trai thì phải chú tâm học văn hóa, thể thao.

Chính vì vậy mà nhiều khi ông xã và các con cũng hơi càm ràm rằng bắt con đi học mà không chiều con hay hiểu theo ý con là con muốn cái gì cả.

Mình là một bà mẹ tham lam. Cứ sợ rằng mình có 3 đứa con trai (1 người là con trai riêng của chồng - PV), nếu mà không định hướng thì sau này lớn lên nó sẽ không biết kiếm tiền để nuôi vợ con. Và luôn luôn lúc nào mình cũng nói với con một câu là 'Con có muốn lấy vợ đẹp không? Muốn lấy vợ đẹp như ba là phải học giỏi nghe chưa, phải kiếm được tiền như ba thì mới được lấy vợ đẹp đó'", Hà Kiều Anh chia sẻ.