Từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2023, ứng dụng ChatGPT trên các thiết bị iOS và Android đã đạt doanh thu 2 tỷ USD từ người dùng toàn cầu, theo dữ liệu mới nhất từ Appfigures, được TechCrunch đăng tải. Trong năm 2025, ứng dụng đã tạo ra 1,35 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 673% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi tháng, trung bình ChatGPT thu về khoảng 193 triệu USD, tăng mạnh so với mức 25 triệu USD của năm trước.

Sức mạnh kiếm tiền qua mỗi lượt cài đặt của ChatGPT khiến nhiều người kinh ngạc: trung bình là 2,91 USD cho mỗi lượt cài đặt, vượt qua rất nhiều các đối thủ cạnh tranh như Claude (2,55 USD), Grok (0,75 USD) và Copilot (0,28 USD). Ở thị trường Mỹ, mức doanh thu trung bình còn cao hơn nữa, lên tới 10 USD mỗi lượt cài đặt, đóng góp khoảng 38% tổng doanh thu toàn cầu của ứng dụng.

Không chỉ nổi bật về doanh thu, ChatGPT cũng dẫn đầu về lượt cài đặt với khoảng 690 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới, so với 39,5 triệu lượt của Grok — đối thủ gần nhất. Riêng trong năm 2025, ứng dụng đã đạt khoảng 318 triệu lượt tải, tăng gấp 2,8 lần so với 113 triệu lượt của cùng kỳ năm trước.

Về vị trí địa lý, Ấn Độ là khu vực ghi nhận nhiều lượt tải ChatGPT nhất, chiếm 13,7%, trong khi Mỹ đứng thứ hai với 10,3%. Tuy nhiên xét về doanh thu, Mỹ vẫn đóng vai trò trung tâm với 38% tổng chi tiêu, tiếp theo là Đức với 5,3%.

ChatGPT chạm mốc 2 tỷ USD doanh thu, kiếm 3 USD/lượt tải, tăng trưởng gần 700% sau một năm

Thống kê không chỉ nêu bật vị trí dẫn đầu tuyệt đối của ChatGPT trong phân khúc app AI, mà còn khẳng định mức độ ảnh hưởng sâu rộng của nó tới người dùng di động. Với tổng doanh thu gấp khoảng 30 lần so với nhóm chung các ứng dụng chatbot cạnh tranh như Claude, Copilot và Grok, ChatGPT hiện là sản phẩm ứng dụng AI tiêu dùng thành công nhất trong lịch sử.

Không chỉ là một bước tiến trong công nghệ AI, đây là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh và tiềm năng thương mại của nền tảng di động đối với sản phẩm AI. Mô hình kinh doanh của ChatGPT đã chứng minh khả năng chuyển lượt cài đặt thành doanh thu cao qua việc cá nhân hóa trải nghiệm, cung cấp các gói đăng ký hấp dẫn và giá trị thực tế trong đời sống hàng ngày.

Trong bối cảnh cạnh tranh với một số ứng dụng AI khác đang chậm chân hơn, thành công của ChatGPT cho thấy góc nhìn thú vị về chiến lược hiệu quả: là người tiên phong, tập trung phát triển trải nghiệm người dùng và mở rộng phạm vi toàn cầu ngay từ đầu. Khi cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh thu và lượt tải sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá tương lai của ngành AI trên nền tảng di động.

ChatGPT là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo do OpenAI phát triển, có khả năng trò chuyện tự nhiên và hỗ trợ người dùng trong nhiều lĩnh vực từ học tập, công việc cho đến giải trí. Ra mắt trên nền tảng web từ cuối năm 2022 và sau đó mở rộng sang smartphone, ChatGPT nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng AI phổ biến nhất thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ góp phần định hình xu hướng công nghệ mới, nơi AI ngày càng gắn bó chặt chẽ với đời sống hàng ngày.﻿

Theo: TechCrunch