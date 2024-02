Chấp niệm của SM: Idol dính bê bối chấn động vẫn ở lại công ty, còn sắp debut solo quay MV tận trời Âu!

Nhắc đến "SM và những nỗi chấp niệm", nhiều fan sẽ nghĩ ngay đến cựu thành viên NCT/WayV Lucas. Từng là thành viên nổi bật, hút fan nhất nhì NCT, Lucas được công ty ưu ái, đẩy mạnh nhiều hoạt động cá nhân. Nam idol tên thật Hoàng Húc Hi, sinh năm 1999 là một trong số ít thần tượng người Trung lan toả tên tuổi đến độ quốc dân tại Hàn Quốc. Giữa lúc sự nghiệp ở đỉnh cao, tháng 8/2021, Lucas vướng loạt "phốt" tình ái, nói xấu thành viên chấn động, bị fan tẩy chay đến nỗi phải đóng băng hoạt động.

Lucas được coi là "chấp niệm" của SM

Ở Hàn Quốc, một khi thần tượng dính scandal nghiêm trọng, các công ty giải trí thường không lưu tình mà chấm dứt hợp đồng, ép nghệ sĩ rời nhóm. Tuy nhiên, SM và Lucas lại được coi là một ngoại lệ. Thời điểm Lucas dính bê bối, fan NCT biểu tình yêu cầu nam idol rời nhóm nhưng SM vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Lucas chỉ bị hạn chế hoạt động, vẫn là thành viên NCT/WayV cho đến tận tháng 5/2023 mới có quyết định rời nhóm nhưng tiếp tục ở lại SM.

Trang Twitter của Lucas được mở công khai, có tick xanh dán nhãn SM như động thái chuẩn bị trở lại

Mới đây, SM đã có động thái ngầm thông báo Lucas sẽ sớm trở lại quảng bá dưới tư cách nghệ sĩ solo. Trang Twitter của nam idol được mở công khai, có tick xanh dán nhãn SM. Bên cạnh đó, nhiều thông tin còn hé lộ SM đang quay MV cho Lucas ở Budapest, Hungary.

Những MV Kpop gần đây được quay ở thành phố châu Âu này có thể kể đến như God of Music - SEVENTEEN hay Standing Next to You - Jung Kook. Tất cả đều là dự án "bạc tỷ", kinh phí cao. Do đó, có thể thấy rõ việc SM ưu ái dành tài nguyên cho Lucas nhiều thế nào khi đầu tư sản phẩm quay tại trời Tây.

Có thông tin SM đang quay MV cho Lucas ở Budapest, Hungary

Đây là địa điểm quay nhiều MV Kpop đắt đỏ như God of Music - SEVENTEEN

hay Standing Next to You - Jung Kook

Trên MXH, Lucas cũng ít cập nhật hoạt động. Lần mới nhất xuất hiện công khai là tại fancon của thành viên NCT Ten. Lucas được bắt gặp cùng các đồng đội cũ Jaehyun, Johnny, Mark dự show. Trước đó, Lucas còn đi xem concert của Key (SHINee), có tương tác với quan chức SM và Taeyeon (SNSD). Mặc scandal chấn động, SM vẫn "cưng chiều" Lucas hết mực khiến nhiều fan cảm thấy khó hiểu.

Lucas duy trì mối quan hệ với NCT, được bắt gặp xem fancon thành viên Ten mới đây