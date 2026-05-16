Chàng trai 27 tuổi không hút thuốc, uống rượu vẫn mắc ung thư dạ dày, bác sĩ cảnh báo: 1 người mắc bệnh này, cả nhà phải đi tầm soát ngay!

Cuối năm 2023, Tiểu Vương 27 tuổi, 1 cư dân ở Hàng Châu (Trung Quốc), đã tham gia cuộc kiểm tra sức khỏe do công ty tổ chức. Các bác sĩ nhận thấy Tiểu Vương bị chứng hôi miệng khá nặng, tình trạng này được cậu chia sẻ là đã kéo dài suốt nhiều năm. Vài năm trước, khi nội soi dạ dày và đại tràng tại một bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Vương bị viêm dạ dày mãn tính, có thể do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).

Tuy nhiên, cậu không quá quan tâm, nghĩ rằng hầu hết người lớn đều mắc phải. Cậu chỉ đơn giản mua 2 tuýp kem đánh răng trực tuyến được cho là có tác dụng điều trị Helicobacter pylori.

Đến những năm gần đây, tình trạng của Tiểu Vương trở nên tồi tệ hơn; hơi thở của cậu có mùi khó chịu, bị đau bụng khi tiếp xúc với không khí lạnh, và thậm chí một lượng nhỏ rượu cũng gây đầy hơi và tiêu chảy.

Khi đến kiểm tra kỹ hơn tại bệnh viện, bác sĩ nội soi dạ dày và đại tràng của cậu để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của chứng khó chịu ở bụng kéo dài. Các xét nghiệm cho thấy số lượng vi khuẩn HP đã vượt quá 1000 dpm (phạm vi bình thường thường dưới 100 dpm), cho thấy tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Khi ống soi đi sâu vào dạ dày bệnh nhân, bác sĩ tá hỏa phát hiện dạ dày Tiểu Vương loang lổ nhiều tổn thương, niêm mạc dạ dày trắng bệch và teo lại, với nhiều tổn thương dị sản ruột, và có một tổn thương niêm mạc bất thường ở thành trước của hang vị dạ dày, phán đoán ban đầu là ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Bác sĩ giải thích những vùng sẹo này của dạ dày có liên quan mật thiết đến vi khuẩn HP. May mắn thay, bác sĩ đã cắt bỏ thành công một tổn thương kích thước 3x3cm ở hang vị dạ dày của Tiểu Vương, sau đó được chẩn đoán bệnh lý là "ung thư biểu mô tuyến biệt hóa trung bình (giai đoạn sớm loại IIc)".

Tiểu Vương đã rất sốc trước tình trạng mình. Theo lời khuyên của bác sĩ, cậu đã đưa cha mẹ, vợ và em gái đi xét nghiệm HP thì phát hiện tất cả đều có kết quả dương tính. Hiện cả gia đình Tiểu Vương đang tích cực điều trị nhiễm HP.

Liệu ung thư dạ dày có thực sự liên quan mật thiết đến nhiễm HP?

Ung thư dạ dày là một khối u ác tính bắt nguồn từ biểu mô niêm mạc dạ dày, với tỷ lệ mắc bệnh cao trên toàn thế giới. Trên toàn cầu, khoảng 1,2 triệu trường hợp ung thư dạ dày mới được chẩn đoán mỗi năm. Tại Việt Nam, theo Globocan 2022, ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến hàng đầu, đứng thứ 5 về tỷ lệ mắc mới (hơn 16.000 ca/năm) và thứ 3 về tỷ lệ tử vong (khoảng 13.000 - 15.000 ca/năm).

Trong những năm gần đây, với việc sử dụng rộng rãi nội soi dạ dày, tỷ lệ ung thư dạ dày giai đoạn sớm đã dần tăng lên. Hiện nay, người ta thường tin rằng ung thư dạ dày phát triển từ: niêm mạc dạ dày bình thường - viêm dạ dày mạn tính nông - viêm teo dạ dày - dị sản ruột - loạn sản - cuối cùng tiến triển thành ung thư dạ dày.

Cơ chế sinh bệnh của ung thư dạ dày thường liên quan đến bốn loại yếu tố:

- Yếu tố thứ nhất là di truyền: những người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đáng kể so với dân số nói chung.

-Yếu tố thứ hai là nhiễm khuẩn Helicobacter pylori (HP), một tác nhân gây ung thư nhóm 1 đối với ung thư dạ dày.

- Yếu tố thứ ba là các yếu tố chế độ ăn uống, chẳng hạn như chế độ ăn nhiều muối trong thời gian dài, tiêu thụ thực phẩm mốc, hun khói và chiên rán, uống quá nhiều rượu và hút thuốc.

- Yếu tố thứ tư là viêm dạ dày mãn tính, chẳng hạn như viêm dạ dày mãn tính, polyp dạ dày, teo niêm mạc dạ dày và dị sản ruột; những tình trạng này cũng có thể phát triển thành ung thư dạ dày theo thời gian.

Mặc dù nhiễm Helicobacter pylori không nhất thiết dẫn đến ung thư dạ dày, nhưng phần lớn các trường hợp ung thư dạ dày có liên quan đến nhiễm Helicobacter pylori. "Điều này có thể được hiểu là điều kiện 'đủ nhưng không nhất thiết'. Nếu bạn có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, bị loét dạ dày tá tràng hoặc viêm dạ dày mãn tính, khiến bạn thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày, thì Helicobacter pylori (HP) là chất xúc tác, là tác nhân gây bệnh", bác sĩ giải thích. Kiểm soát nhiễm trùng Helicobacter pylori là biện pháp quan trọng và khả thi nhất để phòng ngừa ung thư dạ dày.

