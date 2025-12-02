“Cha đẻ Kpop” đang làm gì ở Việt Nam mà khiến cả Hàn Quốc kinh ngạc?

Blooming Sky, công ty do Lee Soo Man - “cha đẻ Kpop”, nhà sản xuất chủ chốt và nhà lãnh đạo chiến lược của A2O Entertainment (đồng thời là nhà sáng lập SM Entertainment) đồng chủ trì, đang triển khai việc xây dựng một hệ sinh thái lễ hội âm nhạc và giải trí toàn diện tại Việt Nam.

Ngày 28/11, UBND tỉnh Gia Lai đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Khu văn hóa - thể thao - vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 do Công ty TNHH Blooming Sky của Lee Soo Man làm chủ đầu tư.

Dự án được kỳ vọng hình thành một hệ sinh thái giải trí - lễ hội - sáng tạo mang tính toàn diện, bao gồm: không gian đại nhạc hội đạt chuẩn quốc tế, khu tổ chức lễ hội văn hóa - nghệ thuật mang dấu ấn địa phương; chuỗi hoạt động thể thao - du lịch - trải nghiệm ban ngày, cùng hệ thống lưu trú, thương mại, ẩm thực và công nghệ giải trí đi kèm. Mục tiêu dài hạn là đưa Gia Lai trở thành điểm đến của các đại nhạc hội hàng đầu thế giới, nơi có thể tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế theo mô hình tiên phong hiện nay.

Tại buổi họp, Lee Soo Man cũng chính thức công bố kế hoạch xây dựng hệ sinh thái lễ hội âm nhạc - giải trí bên trong khu phức hợp, đồng thời đề cập dự định tổ chức “Lễ hội Âm nhạc và Khiêu vũ A2O” (ADAM Festival).

Trước đó, đầu năm 2024, Lee Soo Man từng đến Bình Định (trước khi khu vực này được sáp nhập vào Gia Lai) với tư cách khách mời của Tuần lễ Thể thao - Văn hóa - Du lịch Bình Định 2024. Chuyến thăm nhằm tiếp tục xúc tiến các kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - giải trí, khi định hướng phát triển của địa phương phù hợp với chiến lược của tập đoàn. Tại đây, Lee Soo Man đánh giá cao ý tưởng tổ chức, cách vận hành chuỗi sự kiện và tiềm năng xây dựng các hoạt động giải trí quy mô quốc tế của khu vực.

Blooming Sky - công ty TNHH do Lee Soo Man đồng chủ tịch hội đồng quản trị, được thành lập năm 2025 tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ. Tỉnh Gia Lai đã phê duyệt khoản đầu tư khoảng 2.5 nghìn tỉ đồng (tương đương ~94 triệu USD) cho dự án đầu tiên của công ty.

Sau khi rời “đế chế” SM Entertainment, Lee Soo Man đã sáng lập công ty giải trí toàn cầu A2O Entertainment, hoạt động theo mô hình “Zalpha-Pop” nhằm hướng đến thế hệ Gen Z và Alpha trên phạm vi quốc tế. A2O đầu tư mạnh vào âm nhạc, trình diễn và công nghệ, phát triển nghệ sĩ đa quốc gia và mở rộng hoạt động ngoài Hàn Quốc. Nhóm nữ A2O MAY là thành tựu nổi bật của công ty khi nhanh chóng xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ chỉ sau một tháng ra mắt album. Bên cạnh đó, A2O triển khai dự án ứng dụng AI cho phép fan giao tiếp với phiên bản số hóa của nghệ sĩ, đồng thời xây dựng hệ thống thực tập sinh mới theo mô hình toàn cầu. Với tầm nhìn “giải trí lai công nghệ”, A2O hướng tới định hình làn sóng sáng tạo mới trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế.

Bước đi bất ngờ từ người sáng lập đế chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc kinh ngạc. Netizen bày tỏ sự ấn tượng và ngưỡng mộ trước sức khỏe, tinh thần sáng suốt và đặc biệt là đầu óc kinh doanh sắc bén của Lee Soo Man, khi hướng tới việc định hình làn sóng sáng tạo mới trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế. Không hổ danh là một trong những “lão làng” đáng nể của giới giải trí Hallyu, Lee Soo Man không chỉ xuất sắc trong việc xây dựng, phát triển và định hướng nghệ sĩ, mà còn sở hữu mối quan hệ rộng cùng khả năng kinh doanh nhanh nhạy. Ở tuổi 73, dù đã tích lũy một khối tài sản lớn, người sáng lập SM Entertainment vẫn không có khái niệm nghỉ hưu, tiếp tục duy trì sức bền thể chất và phong độ làm việc ấn tượng.

Hiện tại, thông tin Lee Soo Man phát triển một hệ sinh thái giải trí quy mô lớn tại Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của cả netizen Hàn lẫn Việt. Việc một biểu tượng có tầm ảnh hưởng sâu rộng như “cha đẻ Kpop” xuất hiện và đầu tư trực tiếp vào thị trường Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Nhiều người tỏ ra tò mò và háo hức chờ đợi quy mô cũng như cách thức ông triển khai dự án, trong khi không ít ý kiến dành sự ngưỡng mộ cho tầm nhìn và những chiến lược kinh doanh khó đoán trước của Lee Soo Man.