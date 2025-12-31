Celeb Việt "lên hương" năm 2025: Người tậu nhà triệu đô, người từng ly hôn nhưng nay đổi đời ngoạn mục hơn phim điện ảnh

Nhà không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà còn phản ánh rất rõ gu thẩm mỹ, lối sống và giai đoạn mà mỗi người đang trải qua. Năm 2025 ghi dấu cột mốc đặc biệt khi nhiều nghệ sĩ Việt lần lượt sở hữu không gian sống mới: người mua nhà, người xây mới, người cải tạo lại tổ ấm cũ. Dù theo đuổi những phong cách khác nhau, từ hiện đại tối giản đến sang trọng, cá tính, các không gian này đều được đầu tư chỉn chu, đề cao sự ấm áp, tiện nghi và cảm giác an yên. Đúng nghĩa là nơi để trở về sau những bộn bề công việc.

MC Mai Ngọc

Sau khi tái hôn với chồng thiếu gia, MC Mai Ngọc rời căn biệt thự tại Hà Nội để về sinh sống trong cơ ngơi rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình chồng ở Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Không gian sống mới của nữ MC gây ấn tượng bởi quy mô bề thế cùng lối thiết kế cầu kỳ, xa hoa, gợi liên tưởng đến những tòa lâu đài cổ tích. Mai Ngọc từng hé lộ một vài góc trong căn phòng dành cho quý tử đầu lòng. Không gian được bài trí theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, vừa đảm bảo tiện nghi, vừa toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp.

MC Mai Ngọc chuyển về sinh sống trong cơ ngơi đẹp như lâu đài của gia đình chồng

Không gian biệt thự có thiết kế hiện đại, sang trọng

Không gian phòng của quý tử nhà Mai Ngọc và ông xã thiếu gia

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Sau khi rao bán căn hộ cũ với mức giá gần 9 tỷ đồng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quyết định xây dựng tổ ấm mới trong khu đô thị cao cấp Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Căn biệt thự 2 mặt tiền được đánh giá có giá trị lên tới vài chục tỷ đồng, gây ấn tượng bởi quy mô bề thế và phong cách thiết kế hiện đại. Ngôi nhà có thiết kế 4 tầng, sử dụng tông màu kem ấm chủ đạo, mang lại cảm giác sang trọng, gần gũi. Trên mạng xã hội, cặp đôi nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc house tour, hé lộ không gian nội thất tinh tế, các chi tiết trang trí được đầu tư chỉn chu, thể hiện gu thẩm mỹ sang xịn của cặp vợ chồng trẻ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang sinh sống trong biệt thự 4 tầng

Cơ ngơi gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, nội thất bài trí đẹp mắt

Không gian phòng bếp và khu vực ăn uống

Nhà tắm to rộng, thoáng đãng

Mạnh Trường

Căn biệt thự 3 mặt tiền rộng rãi được vợ chồng Mạnh Trường mua vào tháng 5/2024, với ước tính lên đến triệu đô. Sau một thời gian cải tạo, đến đầu tháng 12/2025, bà xã nam diễn viên đã chia sẻ bản phối cảnh 3D của cơ ngơi mới, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước quy mô cũng như độ sang trọng của không gian sống. Qua hình ảnh hé lộ, kiến trúc ngôi nhà mang phong cách châu Âu hiện đại, thiết kế thông tầng thoáng đãng với những đường nét tinh gọn.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường

Không gian bên trong có lối kiến trúc mang phong cách châu Âu

Khu vực phòng khách gây ấn tượng với hệ cửa to rộng

Thiết kế thông tầng giúp căn nhà vừa đẹp vừa thoáng đãng

Quỳnh Anh Shyn

Sau khi bán căn penthouse trị giá 12 tỷ đồng, Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng gây chú ý khi tậu một căn hộ mới với không gian sống được đánh giá là đẹp và "xịn" hơn hẳn. Tổ ấm mới của nữ fashionista gây ấn tượng nhờ cách phối trộn khéo léo giữa phong cách hiện đại, hơi thở retro cùng cảm hứng futurism mang màu sắc vị lai. Các đường nét nội thất táo bạo nhưng không rối mắt, bảng màu được xử lý tinh tế, tạo nên tổng thể vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút. Gần như góc nào trong căn hộ cũng mang cảm giác thư giãn, đậm chất nghệ thuật, đúng tinh thần sống chill và gu thẩm mỹ rất riêng của Quỳnh Anh Shyn.

Quỳnh Anh Shyn check-in trong căn hộ mới

Không gian sống gây ấn tượng với thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở retro cổ điển

Nội thất trong nhà được chọn lựa kỹ càng, xử lý màu vô cùng tinh tế

BTV Mạnh Cường - MC Hương Giang

Sau 7 tháng cải tạo gần như toàn bộ, cơ ngơi rộng 109m² của BTV Mạnh Cường và MC Hương Giang đã hoàn thiện đúng như những gì cặp đôi mong muốn. Tổng chi phí đầu tư cho phần thiết kế, thi công cùng các thiết bị công nghệ lên tới khoảng 1,1 tỷ đồng. Không gian sống được chăm chút tỉ mỉ ở từng chi tiết, từ cách bố trí nội thất đến công năng sử dụng.

BTV Mạnh Cường - MC Hương Giang đã chi 1,1 tỷ đồng để làm mới không gian sống

Toàn bộ không gian sử dụng tông màu chủ đạo là beige, nâu đất, trắng ngà

Cạnh bếp là khu vực tủ thờ trang nhã, đảm bảo được sự riêng tư

Khu bếp thoáng đãng, được thiết kế đảo bếp tích hợp bồn rửa

Phòng ngủ master mang đến cảm giác ấm áp và rộng thoáng

Đoan Trang

Chị đẹp Đoan Trang chuyển về căn hộ mới từ đầu tháng 6 và dành gần hai tuần để dọn dẹp, hoàn thiện từng chi tiết trang trí. Nữ ca sĩ cho biết cô đặc biệt đầu tư cho không gian sống lần này bởi trong thời gian tới, gia đình sẽ chủ yếu sinh hoạt tại Việt Nam sau gần ba năm định cư ở Singapore. Căn hộ duplex của Đoan Trang tọa lạc tại TP.HCM, gây ấn tượng với phòng khách rộng rãi, thoáng đãng. Nội thất gỗ được sử dụng xuyên suốt theo phong cách hiện đại, mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng và tinh tế.

Đoan Trang chuyển về căn hộ mới tại TP.HCM sau gần ba năm định cư ở Singapore

Căn hộ duplex của Đoan Trang sử dụng chủ yếu nội thất gỗ. được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng.

