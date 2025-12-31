Dọn nhà cuối năm theo lệnh vợ: Có combo 5 món bất bại này, làm nhanh sạch gọn, khỏi nghe càm ràm

Mùa dọn nhà cuối năm đến sớm hơn nhiều người tưởng. Ngay từ thời điểm này, nếu bắt đầu dọn dần từng khu vực, áp lực trước Tết Âm lịch sẽ giảm đi rất nhiều. Thay vì chờ sát Tết mới “tổng tấn công” trong vài ngày mệt nhoài, việc chia nhỏ công việc theo tuần giúp nhà cửa luôn gọn gàng, đồ đạc được làm sạch kỹ hơn, và quan trọng là tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn. Để làm được điều đó, một combo đồ dọn nhà đủ mạnh đủ linh hoạt là yếu tố quyết định.

Máy hút bụi nhiều đầu

Máy hút bụi là thiết bị nên được sử dụng đầu tiên trong mọi quy trình dọn dẹp. Lý do rất rõ ràng: hút sạch bụi khô trước khi lau giúp hạn chế bụi mịn bay lại không khí và bám ngược lên bề mặt vừa vệ sinh. Những mẫu có nhiều đầu hút phát huy giá trị rõ rệt vào dịp cuối năm, khi phải xử lý hàng loạt khu vực khó tiếp cận.

Đầu hút khe giúp làm sạch rãnh cửa, khe sofa, các góc tủ bếp nơi tích tụ bụi và vụn bẩn trong suốt cả năm. Đầu bàn chải mềm phù hợp cho kệ sách, bề mặt gỗ, thiết bị điện tử. Đặc biệt, đầu hút dài hoặc đầu chuyên cho vải giúp hút bụi rèm cửa, thảm mỏng, nệm ghế mà không cần tháo xuống giặt. Việc làm sạch từ thấp lên cao, từ sàn tới trần, giúp hạn chế tối đa việc bụi rơi ngược lại những khu vực đã dọn xong.

Roborock H60 Ultra

Nếu đang cần sắm ngay một chiếc máy hút bụi có giá rẻ, lực hút mạnh, PerySmith X10 với lực hút 21.000Pa là lựa chọn đáng tham khảo ở phân khúc giá dưới 1 triệu đồng. Máy có nhiều đầu hút để hút các khe kẽ, thảm, rèm cửa. Đặc biệt trọng lượng máy chỉ khoảng 1,5kg, thoải mái sử dụng thời gian dài mà không bị mỏi.

Nếu yêu thích đồ của hệ sinh thái Xiaomi, bạn có thể tham khảo Roborock H60 Ultra với nhiều tính năng thú vị. Máy có công suất hút 210AW, làm sạch hiệu quả cả mảnh vụn lớn và bụi mịn. Đầu hút sàn và thảm tích hợp con lăn cao su cùng lược răng JawScrapers Hybrid, hỗ trợ cuốn bụi hiệu quả. Đèn chiếu của máy hút bụi Roborock tích hợp kèm với góc chiếu rộng lên tới 140 độ, giúp làm sáng khu vực hút bụi. Nhờ đó mà người dùng có thể quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng như gầm giường, góc tủ, giúp làm sạch chính xác và không bỏ sót bụi mịn ở các vị trí khuất.

Chổi gạt mềm

Máy hút bụi tiện thật nhưng không phải lúc nào cũng cần bật máy hút bụi. Trong sinh hoạt thường ngày, đặc biệt với căn hộ chung cư hoặc nhà có trẻ nhỏ, chổi gạt mềm là giải pháp linh hoạt hơn nhiều. Các loại chổi gạt cao su mềm có khả năng gom tóc, lông thú và bụi nhẹ rất hiệu quả, lại không gây tiếng ồn.

Trong giai đoạn dọn nhà cuối năm, chổi gạt mềm đóng vai trò duy trì: sau khi đã hút bụi và tổng vệ sinh kỹ, việc quét nhẹ mỗi ngày giúp nhà cửa luôn sạch, không để bụi tích tụ trở lại. Đây là món đồ đơn giản nhưng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức nếu dùng đúng lúc, đúng chỗ.

Chổi quét sàn kiêm gạt nước.

Máy làm sạch bằng hơi nước

Những mảng bẩn tích tụ cả năm thường không thể xử lý triệt để chỉ bằng lau ướt thông thường. Máy làm sạch bằng hơi nước sử dụng nhiệt độ cao để làm mềm dầu mỡ, cặn bẩn và tiêu diệt vi khuẩn bám trên bề mặt. Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp cho bếp, sàn gạch, ron gạch, nhà vệ sinh và bề mặt kính.

Ưu điểm lớn của phương pháp này là giảm phụ thuộc vào hóa chất mạnh. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với mùi tẩy rửa, hơi nước giúp làm sạch sâu mà không để lại dư lượng. Trong đợt tổng vệ sinh cuối năm, đây thường là bước “xử lý nặng”, dùng sau khi đã hút bụi và quét dọn cơ bản.

Máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC 3 Deluxe Easyfix

Các loại máy làm sạch bằng hơi nước thường có mức giá khá chát, nhưng xứng đáng để đầu tư nếu bạn muốn phương pháp làm sạch không cần lạm dụng hóa chất. Trong khoảng 1,1 triệu đồng, bạn có thể tham khảo mẫu máy nhỏ gọn Sokany SK11047 có thể tùy chỉnh nhiệt độ, đi kèm 6 đầu vệ sinh khác nhau.

Nếu hầu bao rủng rỉnh hơn, muốn một thiết bị dọn vệ sinh hơi nước đa năng, máy làm sạch bằng hơi nước Karcher SC 3 Deluxe Easyfix là thiết bị không thể bỏ qua. Máy có nhiều tính năng, đa dạng phụ kiện đi kèm như đầu lau sàn xoay 360 độ, thanh nối dài đa năng, khăn lau microfiber đi kèm.

Máy cọ rửa cầm tay

Nhà tắm, bồn rửa, tường gạch là những khu vực khiến nhiều người ngại dọn nhất vì phải chà tay lâu và mỏi. Máy cọ rửa cầm tay với đầu bàn chải xoay hoặc dao động giúp giảm đáng kể lực tay cần dùng, đồng thời làm sạch đều hơn ở các góc cạnh.

Khi kết hợp với hơi nước hoặc dung dịch tẩy nhẹ, máy cọ rửa giúp xử lý nhanh những mảng bám cứng đầu mà trước đây phải mất hàng chục phút chà thủ công. Với nhà có nhiều phòng vệ sinh hoặc diện tích bếp lớn, đây là món đồ mang lại hiệu quả rõ rệt trong mùa dọn nhà.

Một số mẫu máy cọ rửa cầm tay có được đánh giá tốt để tham khảo như máy cọ rửa vệ sinh Bosch đa năng dùng pin hay máy cọ rửa cầm tay Mifan K3 25W kèm 4 đầu chổi dễ dàng vệ sinh trên nhiều bề mặt khác nhau.

Dung dịch tẩy rửa chuyên dụng

Dù có thiết bị hỗ trợ, một số mảng bẩn vẫn cần đến dung dịch chuyên dụng. Các chất tẩy mốc, tẩy cặn canxi, tẩy dầu mỡ... sẽ giúp quá trình dọn dẹp nhẹ nhàng hơn nhiều, thay vì kì cọ cả ngày không xong. Lựa chọn các loại dung dịch hữu cơ cũng sẽ giúp cho việc dọn vệ sinh an toàn hơn như xịt tẩy rửa cặn canxi hữu cơ Poliboy Đức ; xịt tẩy dầu mỡ Poliboy Power Fettloser ...

Nếu cần một loại tẩy rửa tiết kiệm và lành tính, bạn có thể cân nhắc baking soda. Baking soda có thể dùng khử mùi tủ lạnh, làm sạch bồn rửa, hỗ trợ vệ sinh đồ bếp, thậm chí xử lý mùi ẩm trong tủ quần áo. Việc kết hợp dung dịch mạnh cho điểm bẩn nặng và chất tẩy nhẹ cho vệ sinh thường xuyên giúp quá trình dọn nhà an toàn và bền vững hơn.

Dọn nhà là quá trình, không phải một ngày cao điểm

Dọn nhà cuối năm hiệu quả không nằm ở việc làm thật nhiều trong thời gian ngắn, mà ở cách tổ chức hợp lý. Có đủ công cụ phù hợp, chia nhỏ công việc từ bây giờ đến Tết, mỗi tuần xử lý một khu vực, nhà cửa sẽ luôn sạch sẽ mà không tạo áp lực. Khi Tết đến, thứ còn lại không chỉ là một căn nhà gọn gàng, mà là cảm giác chủ động, sẵn sàng cho một năm mới nhẹ nhõm và trọn vẹn hơn.