Cây “vô danh” bất ngờ thành đặc sản giá hơn 500 triệu đồng/kg, Việt Nam cũng đã trồng thành công

Nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay út, có màu vàng óng như những hạt ngọc, ớt Charapita từng là loại cây gần như vô danh. Trong nhiều thập kỷ, người dân bản địa Peru chỉ hái chúng trong rừng để nấu các món truyền thống, chẳng ai nghĩ rằng một ngày loại ớt bé xíu ấy lại được các đầu bếp hàng đầu thế giới truy lùng. Thậm chí trước khi nổi danh, Charapita không hề được thuần hóa, không có giá trị thương mại và cũng chưa từng xuất hiện trong các thị trường gia vị quốc tế.

Bước ngoặt chỉ đến khi các nhà nghiên cứu và chuyên gia ẩm thực phát hiện ra hương vị rất riêng của Charapita: vị cay nảy bùng nhưng không bỏng rát kiểu ớt châu Á, đi kèm mùi thơm trái cây đặc trưng.

Nó được xem là “cay một cách sang trọng”, phù hợp cho nước sốt, hải sản và những món ăn đòi hỏi sự tinh tế. Từ đó, Charapita nhanh chóng được đưa vào nhà hàng Michelin và trở thành nguyên liệu cao cấp.

Sự đắt đỏ của Charapita đến từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, loại ớt này cực khó trồng. Chúng sinh trưởng tốt nhất trong môi trường ẩm, râm mát, nhiều thổ nhưỡng đặc trưng của rừng Amazon và rất khó nhân giống với số lượng lớn. Thứ hai, sản lượng tự nhiên thấp, mỗi cây chỉ cho vài chục gram ớt khô mỗi vụ. Thứ ba, quá trình thu hoạch gần như hoàn toàn thủ công vì quả quá nhỏ, không thể hái bằng máy.

Tất cả khiến giá ớt Charapita có thời điểm được rao bán thấp nhất cũng khoảng 25.000 USD (hơn 575 triệu đồng/kg). Thậm chí, có thời điểm giá bán của nó lên tới 35.000 USD (hơn 800 triệu đồng), con số khiến nó được mệnh danh là “loại ớt đắt nhất thế giới”.

Dinh dưỡng của ớt Charapita cũng là điều không thể xem thường. Giống như nhiều loại ớt tự nhiên, Charapita chứa hàm lượng cao vitamin C, vitamin A, chất chống oxy hóa và capsaicin – hợp chất tạo vị cay nhưng mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Capsaicin được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm viêm, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, lượng chất chống oxy hóa cao trong ớt Charapita giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận capsaicin có thể mang lại lợi ích cho tim mạch khi sử dụng với liều phù hợp, giúp giảm mỡ máu và kích thích lưu thông máu tốt hơn. Với những người có hệ miễn dịch yếu, vitamin C trong Charapita đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Đặc biệt, với đặc tính cay nhẹ và thơm, Charapita dễ kết hợp với nhiều món ăn mà không gây kích ứng dạ dày như những loại ớt cay mạnh khác.

Sự nổi tiếng của Charapita không chỉ dừng ở giá trị ẩm thực. Với câu chuyện “từ vô danh đến xa xỉ”, loại ớt này trở thành biểu tượng cho sức hấp dẫn của những nguyên liệu bản địa ít người biết đến. Các trang trại ở Peru hiện đã cố gắng nhân giống thương mại, nhưng sự khan hiếm tự nhiên vẫn khiến Charapita giữ nguyên vị thế nguyên liệu đắt đỏ.

Từ một loại quả hoang dại trong rừng sâu, ớt Charapita đã trở thành “hạt vàng Amazon” của giới ẩm thực quốc tế. Hương vị độc đáo, sản lượng hiếm, giá trị dinh dưỡng và sức khỏe cao là những yếu tố giúp loại ớt nhỏ bé này bước vào bảng giá xa xỉ. Và có lẽ, chính sự đắt đỏ ấy lại càng khiến Charapita trở nên mê hoặc hơn trong mắt những người đam mê ẩm thực tinh tế.

