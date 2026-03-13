Cây cầu trong tuyến đường nghìn tỷ vừa hoàn thành sau 3 năm: Nối 2 phường, ngay gần Hà Nội

Những ngày gần đây, hình ảnh một cây cầu mới bắc qua sông Đáy tại thị xã Kim Bảng (Hà Nam) được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Công trình này nằm trên tuyến đường liên kết vùng có tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2022 và vừa hoàn thành sau hơn 3 năm thi công.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, cây cầu có tên Tân Lang, bắc qua sông Đáy và nối hai phường Nguyễn Úy và Lê Hồ của thị xã Kim Bảng. Công trình giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam Hà Nội.

Ảnh Beat Hà Nam

Cầu Tân Lang được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng – kỹ thuật thường áp dụng cho các cầu có nhịp lớn. Cầu có chiều dài khoảng 253 m, mặt cầu rộng 22,5 m, đủ điều kiện cho nhiều loại phương tiện lưu thông.

Công trình không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đi lại giữa các khu vực ven sông Đáy mà còn góp phần hoàn thiện trục giao thông kết nối các tuyến quốc lộ quan trọng trong khu vực.

Chi tiết kiến trúc khiến cây cầu gây chú ý

Không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, cầu Tân Lang còn thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi một chi tiết kiến trúc khá khác biệt. Theo mô tả từ bài viết trên Vietnam.vn, trên thân cầu xuất hiện hai tháp vọng cảnh được xây đối xứng trên trụ cầu, điều hiếm gặp trên các cầu đường bộ tại Việt Nam. Các tháp này có kết cấu kiên cố, phần mái lợp ngói, mang dáng dấp kiến trúc truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nhìn từ xa, cặp tháp tạo nên điểm nhấn nổi bật cho toàn bộ cây cầu, khiến công trình mang vẻ ngoài giống một công trình cảnh quan hơn là hạ tầng giao thông thông thường. Một số ý kiến cho rằng thiết kế này nhằm tạo thêm không gian ngắm cảnh sông Đáy và khu vực ven sông, đồng thời giúp cây cầu trở thành điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường mới.

Khu vực xây dựng cầu, kết nối 2 xã (Ảnh Vietnammoi.vn)

Cận cảnh tháp vọng cảnh trên cầu (Ảnh VNA)

Cầu Tân Lang nằm trong dự án tuyến đường liên kết vùng có vai trò tăng khả năng kết nối giao thông trong khu vực. Tuyến đường này giúp liên thông đường nối Vành đai 4 – Vành đai 5 của Hà Nội với Quốc lộ 38 và Quốc lộ 21.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường và cây cầu mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực cho một số tuyến giao thông hiện hữu, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nam và khu vực phía Nam Hà Nội.

Nhờ nằm trên trục giao thông mới của thị xã Kim Bảng, việc di chuyển đến cầu Tân Lang hiện khá thuận tiện. Từ trung tâm thành phố Phủ Lý, người dân có thể đi theo Quốc lộ 21 hướng về Kim Bảng, sau đó rẽ vào tuyến đường liên kết vùng để đến khu vực cầu. Nếu xuất phát từ Hà Nội, nhiều người thường di chuyển theo Quốc lộ 21B qua huyện Mỹ Đức, rồi tiếp tục đi về phía Kim Bảng là có thể tới cây cầu bắc qua sông Đáy, nối hai phường Nguyễn Úy và Lê Hồ.

Gợi ý một số điểm tham quan gần khu vực cầu

Không chỉ là một công trình giao thông mới, khu vực quanh cầu Tân Lang cũng nằm gần nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nam. Từ đây, du khách có thể tiếp tục di chuyển đến quần thể du lịch Tam Chúc, nơi được biết đến với hệ thống chùa lớn nằm giữa hồ nước và núi đá vôi, thu hút đông đảo du khách mỗi năm, theo giới thiệu trên Cổng thông tin du lịch Hà Nam và nhiều bài viết du lịch của Dân trí.

Khu Du lịch Tam Chúc (Ảnh Traveloka)

Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé thăm Ngũ Động Sơn – khu danh thắng nằm tại huyện Kim Bảng với hệ thống hang động tự nhiên khá đặc sắc. Nhờ tuyến đường liên kết vùng mới được đưa vào sử dụng, việc di chuyển giữa các địa điểm này trở nên thuận tiện hơn, mở ra thêm lựa chọn khám phá cho du khách khi ghé thăm khu vực phía Nam Hà Nội và tỉnh Hà Nam.