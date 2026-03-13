Sao Hàn muốn ăn thử tiết canh của Việt Nam

Từng đến Việt Nam biểu diễn, nam thần tượng BamBam (GOT7) tiết lộ rằng anh quyết định chọn TP.HCM làm điểm đến cho chuyến lưu diễn AREA52 World Tour của mình một phần vì quá mê đồ ăn Việt. Với anh, mỗi lần trở lại Việt Nam không chỉ là dịp gặp gỡ người hâm mộ mà còn là cơ hội để khám phá thêm những món ăn thú vị của ẩm thực địa phương.

Đáng chú ý, trước 1 đêm diễn tại TP.HCM, BamBam đã đăng một bài viết lên mạng xã hội để hỏi ý kiến người hâm mộ về các món ăn vặt nên thử khi ghé thành phố. Tưởng chừng đây chỉ là một câu hỏi vui dành cho fan, nhưng những gì diễn ra sau đó lại khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

(Ảnh: @Bambam1A)

Ngay dưới bài đăng của BamBam, người hâm mộ Việt Nam nhanh chóng "đổ bộ" vào phần bình luận để giới thiệu hàng loạt món ăn quen thuộc. Từ những món nổi tiếng như bánh mì, phở, bún bò cho tới các món ăn vặt đường phố được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, bên cạnh những gợi ý quen thuộc ấy, nhiều fan còn mạnh dạn đề xuất những món ăn khá "đặc biệt" - thậm chí là những món mà không ít du khách nước ngoài từng e dè khi nghe tên, điển hình như trứng vịt lộn và tiết canh.

Thông thường, khi nhắc đến những món ăn này, không ít người nước ngoài sẽ có phần bối rối hoặc dè chừng. Đặc biệt là tiết canh - món ăn được làm từ tiết động vật tươi, thường khiến nhiều du khách lần đầu nghe tới cảm thấy khá "thử thách".

Thế nhưng phản ứng của BamBam lại khiến nhiều người bất ngờ.

Nếu nghĩ rằng nam thần tượng sẽ "khóc thét" khi thấy fan gợi ý những món ăn như vậy thì có lẽ bạn đã nhầm. Trái lại, BamBam tỏ ra vô cùng hào hứng và khẳng định rằng mình hoàn toàn có thể ăn được những món này mà không chút do dự.

(Ảnh chụp màn hình)

Thay vì chỉ lựa chọn những món ăn đã quá nổi tiếng với du khách quốc tế như bánh mì hay phở, nam ca sĩ lại cho biết anh muốn thử những món có phần "đậm chất địa phương" hơn. Trong số đó, BamBam đặc biệt tò mò về các món ăn vặt đường phố như bánh tráng trộn hay trứng vịt lộn - món mà anh còn hài hước nói rằng muốn thử "để xả xui".

Không dừng lại ở đó, khi thấy fan nhắc tới tiết canh - một món ăn vốn khiến nhiều du khách nước ngoài e ngại - BamBam cũng khiến mọi người bật cười khi trả lời rằng mình… ăn được.

Câu trả lời đầy tự tin của nam thần tượng nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người cho rằng BamBam thực sự là một trong những nghệ sĩ K-pop có độ "chịu chơi" nhất khi nói đến việc trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Trong phần giao lưu tại đêm diễn sau đó, em út của GOT7 còn tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi bật mí rằng anh đã kịp thưởng thức trứng vịt lộn của Việt Nam. Không những vậy, BamBam còn dành lời khen cho món ăn này và cho biết nó "quá ngon". Chia sẻ này ngay lập tức khiến nhiều fan Việt thích thú, bởi trứng vịt lộn vốn được xem là một trong những món ăn đặc trưng nhưng cũng khá "thử thách" đối với du khách quốc tế.

Riêng với món tiết canh - món ăn từng được chính BamBam nhắc tới trong phần trò chuyện với người hâm mộ - có lẽ nam ca sĩ vẫn chưa có cơ hội thưởng thức trong chuyến đi lần này. Tuy vậy, với sự tò mò và tinh thần sẵn sàng thử những món ăn mới của anh, nhiều người cho rằng biết đâu trong một lần trở lại Việt Nam trong tương lai, BamBam sẽ thực sự thử qua món ăn đặc biệt này.

Dù sao đi nữa, câu chuyện về việc một sao Hàn tỏ ra hào hứng với những món ăn có phần "khó nhằn" của Việt Nam cũng khiến cư dân mạng thêm phần thích thú. Với BamBam, có lẽ mỗi chuyến ghé thăm Việt Nam không chỉ là một điểm dừng chân trong tour diễn, mà còn là hành trình khám phá ẩm thực đầy bất ngờ.