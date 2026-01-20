Cầu thủ U23 Thường Châu: "Điểm mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam hiện tại là không sợ đối thủ nào"

Đêm nay 20/1, ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết "sinh tử" với U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á 2026. Theo dõi hành trình của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục, không ít người hâm mộ đã bất giác nhớ lại những ngày Thường Châu 2018 - nơi một thế hệ cầu thủ trẻ từng viết nên kỳ tích lịch sử trong mưa tuyết Trung Quốc.

Với tiền vệ Phạm Đức Huy, một trong những thành viên của U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á năm ấy, cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi anh xem đàn em ra sân thi đấu. Chia sẻ về lứa U23 Việt Nam hiện tại, Đức Huy không giấu được sự tự hào: "Khi xem U23 Việt Nam thi đấu, cảm xúc đầu tiên của tôi là tự hào và hồi hộp. Có những khoảnh khắc đội phải chịu áp lực lớn, tôi lại nhớ đến Thường Châu 2018 - cái cảm giác cả tập thể cùng chiến đấu và không bỏ cuộc".

Phạm Đức Huy góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam ở Thường Châu, Trung Quốc năm ấy (Ảnh: AFC)

Theo tiền vệ sinh năm 1995, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ U23 nằm ở sự tự tin và vị thế khi bước ra sân chơi châu lục: "Theo tôi, U23 Việt Nam bây giờ chơi bóng tự tin hơn khi bước ra sân chơi châu lục. Các bạn ấy có cú hích điểm tựa là vừa vô địch SEA Games nên sự tự tin càng được củng cố. Thế hệ chúng tôi ngày ấy mang nhiều yếu tố bất ngờ, còn các bạn bây giờ đã có nền tảng, có vị thế nhất định".

Nếu phải chọn một từ để nói về U23 Việt Nam hiện tại, Đức Huy không ngần ngại dùng hai chữ "trưởng thành": "Tôi chọn từ 'trưởng thành' - vì các bạn không chỉ đá bằng cảm xúc mà còn bằng tư duy và sự tỉnh táo trong từng thời điểm của trận đấu".

U23 Việt Nam hiện tại đang viết tiếp giấc mơ vô địch của lứa U23 Thường Châu (Ảnh: AFC)

Đánh giá về bản lĩnh thi đấu, cựu tuyển thủ U23 Thường Châu cho rằng đây chính là điểm mạnh lớn nhất của đội bóng hiện tại: "Tôi đánh giá rất cao bản lĩnh của U23 Việt Nam hiện tại. Dưới áp lực lớn, các bạn vẫn giữ được sự tập trung. Điểm mạnh lớn nhất theo tôi là tinh thần thi đấu - không sợ đối thủ. Dám cầm bóng, dám triển khai lối chơi mạch lạc".

Không chỉ dành lời khen cho những cá nhân nổi bật, Đức Huy nhấn mạnh vai trò đồng đều của cả tập thể: "Cầu thủ nào cũng khiến tôi ấn tượng. Từ đá chính tới những cầu thủ dự bị vào sân. Người toả sáng ở những thời điểm đội cần. Người âm thầm đóng góp vào lối chơi chung của đội. Tất cả đều đáng ghi nhận".

Tin tưởng vào hành trình phía trước của các đàn em, tiền vệ sinh năm 1995 cho rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể mơ xa hơn nếu giữ được sự tập trung: "Tôi tin là các bạn hoàn toàn có thể viết tiếp giấc mơ đó. Bóng đá luôn cần cả thực lực lẫn một chút duyên, và tôi thấy U23 Việt Nam hiện tại có đủ cả hai. Quan trọng nhất là các bạn giữ được sự khiêm tốn, tập trung từng trận một".

Cuối cùng, Đức Huy gửi lời nhắn nhủ đầy cảm xúc tới U23 Việt Nam: "Hãy cứ ra sân với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Đừng mang nặng áp lực phải giống Thường Châu, vì mỗi thế hệ là một câu chuyện riêng. Chỉ cần các bạn chiến đấu hết mình thì dù thắng hay bại, hàng triệu trái tim người hâm mộ vẫn luôn ở bên các bạn".