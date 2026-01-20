Hôm nay U23 Việt Nam đá U23 Trung Quốc bán kết U23 châu Á: Đình Bắc tiếp tục dự bị, sao 18 tuổi đá chính?

Tối nay lúc 20h30 ngày 20/1, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ hướng về màn so tài kịch tính giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026. Trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang thăng hoa với lối chơi tấn công, đối thủ của họ lại sở hữu hàng phòng ngự "thép" chưa từng bị xuyên phá từ đầu giải.

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Bước vào trận bán kết với tâm thế đầy tự tin, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì bộ khung đã vận hành trơn tru trong những trận đấu vừa qua. Sự ổn định được đặt lên hàng đầu, bắt đầu từ vị trí gác đền của Trần Trung Kiên – thủ thành đang có phong độ cực cao.

Ở hàng phòng ngự, bộ ba trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức tiếp tục là những tấm lá chắn đáng tin cậy. Ở hai hành lang cánh, đội trưởng Khuất Văn Khang và cầu thủ trẻ đang lên Phạm Minh Phúc sẽ là những mũi khoan quan trọng trong sơ đồ chuyển đổi trạng thái của U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, trên hàng công, sự xuất hiện của Nguyễn Quốc Việt ngay từ đầu cùng với Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Lê Phát hứa hẹn sẽ mang đến sức ép liên tục. Đặc biệt, "quân bài bí mật" Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng sẽ được cất trên băng ghế dự bị để sẵn sàng tung ra săn bàn vào thời điểm đối phương xuống sức.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên (GK); Văn Khang, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Minh Phúc; Thái Sơn, Xuân Bắc; Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Lê Phát.