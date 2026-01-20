22h30 đêm nay đón xem bán kết U23 châu Á: U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc!

Sau 8 năm kể từ kỳ tích tuyết trắng Thường Châu 2018, bóng đá Việt Nam một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại sân chơi trẻ danh giá nhất châu lục. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE ở vòng tứ kết không chỉ khẳng định bản lĩnh của thầy trò HLV trưởng mà còn cho thấy một lối chơi hiện đại, gắn kết và đầy tính đột biến. Vào bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. Đội bóng tiến vào bán kết với một đội hình giàu thể lực và lối chơi thực dụng.

Thông tin về trận đấu: Truyền hình: Trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV Cần Thơ. Ứng dụng di động: VTVGo, TV360 và FPT Play. Thời gian: 22h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/01/2026.

Vào lúc 22h30 tối nay 20/1 sẽ diễn ra trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Lịch sử đối đầu

Theo số liệu thống kê, trong 8 lần U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc chạm trán ở cấp độ U23 (bao gồm cả giao hữu), cán cân đang ở trạng thái cân bằng khi mỗi đội thắng 3, hòa 2 và thua 3. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng các giải đấu chính thức, bóng đá Việt Nam vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên vào lưới U23 Trung Quốc.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở một giải chính thức là tại vòng loại Olympic 2000 diễn ra vào năm 1999. Khi đó, U23 Việt Nam thua trong cả hai lượt trận 0-4 tại Hà Nội và 0-3 tại Thượng Hải. Kể từ đó đến nay, mọi thắng lợi của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc đều chỉ nằm trong khuôn khổ các trận giao hữu.

Dự đoán: U23 Việt Nam 1-0 U23 Trung Quốc