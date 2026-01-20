Brooklyn Beckham "bóc trần" gia đình: Tố cha mẹ giả tạo, đặt thương hiệu Beckham lên trên tình thân

Brooklyn Beckham vừa khiến truyền thông quốc tế chấn động khi đăng tải một tuyên bố dài trên mạng xã hội, công khai chỉ trích cha mẹ ruột - David và Victoria Beckham - vì cái gọi là "thương hiệu gia đình giả tạo", nơi tình yêu được đo bằng số lần đăng bài trên mạng xã hội và mức độ sẵn sàng xuất hiện trước ống kính.

Trong bài đăng gây sốc, Brooklyn thẳng thắn tuyên bố anh không còn ý định hòa giải với gia đình, đồng thời khẳng định đây là lần đầu tiên trong đời anh đứng lên vì chính mình.

Ảnh: Getty

"Thương hiệu Beckham luôn đứng đầu"

Theo Brooklyn, suốt nhiều năm qua, gia đình anh luôn đặt hình ảnh, truyền thông và các hợp đồng thương mại lên trên mọi giá trị cá nhân.

Anh viết: "Gia đình tôi coi việc quảng bá công khai và các mối quan hệ thương mại là ưu tiên hàng đầu. Đối với họ, thương hiệu Beckham luôn đứng trên hết".

Ảnh: AFP/Getty

Brooklyn cho rằng khái niệm "gia đình yêu thương" trong mắt cha mẹ anh chỉ đơn giản được quyết định bởi việc bạn đăng bao nhiêu bài trên mạng xã hội hoặc bạn sẵn sàng bỏ mọi nghĩa vụ cá nhân nhanh đến mức nào để chụp một bức ảnh gia đình hoàn hảo.

Anh tiết lộ bản thân và vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - đã cố gắng xuất hiện tại mọi buổi trình diễn thời trang, tiệc tùng và sự kiện báo chí để duy trì hình ảnh "gia đình Beckham kiểu mẫu". Tuy nhiên, khi Nicola nhờ Victoria hỗ trợ kêu gọi cứu trợ chó bị mất nhà trong các vụ cháy rừng ở Los Angeles, lời đề nghị này đã bị từ chối.

Công khai tố cha mẹ phá hoại hôn nhân

Brooklyn khẳng định mâu thuẫn gia đình đã bắt đầu từ trước đám cưới năm 2022 và chưa bao giờ chấm dứt. Anh cáo buộc cha mẹ liên tục tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola. Đỉnh điểm là những gì xảy ra xung quanh lễ cưới: Victoria hủy thiết kế váy cưới cho Nicola vào phút chót, buộc cô phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Cha mẹ Brooklyn gây áp lực, thậm chí tìm cách "dụ dỗ" anh ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền sử dụng tên họ Beckham trước ngày cưới. Khi anh từ chối ký, thái độ của gia đình lập tức thay đổi Brooklyn cũng kể rằng mẹ anh từng gọi anh là "ác độc" chỉ vì anh và Nicola sắp xếp chỗ ngồi cho hai bà ngoại - ngồi cùng bàn cô dâu chú rể. Nghiêm trọng hơn, anh tiết lộ: "Đêm trước đám cưới, một số thành viên trong gia đình tôi nói rằng Nicola 'không phải máu mủ' và 'không phải gia đình'".

Điệu nhảy gây xấu hổ và quyết định làm lại lời thề

Một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất là cáo buộc Victoria Beckham đã "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên của Brooklyn với vợ mới cưới. Theo lời Brooklyn, điệu nhảy lãng mạn đã được lên kế hoạch từ trước với Nicola, nhưng trước sự chứng kiến của khoảng 500 khách mời, Victoria xuất hiện trên sân khấu và yêu cầu nhảy cùng con trai.

"Bà nhảy rất không phù hợp với tôi trước mặt mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và khó chịu đến thế trong cuộc đời".

Ảnh: WireImage

Brooklyn cho biết chính trải nghiệm này khiến anh và Nicola quyết định làm lại lễ thề hôn nhân vào năm 2025, nhằm tạo ra ký ức mới - không còn lo âu và xấu hổ.

"Vợ tôi không kiểm soát tôi - tôi từng bị cha mẹ kiểm soát cả đời". Trước những tin đồn cho rằng Nicola Peltz là người thao túng Brooklyn, anh thẳng thắn bác bỏ: "Câu chuyện vợ tôi kiểm soát tôi hoàn toàn là bịa đặt. Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát hầu hết cuộc đời mình".

Brooklyn tiết lộ anh từng sống chung với chứng lo âu nghiêm trọng, nhưng kể từ khi tách khỏi gia đình, cảm giác đó đã biến mất. "Lần đầu tiên trong đời, tôi thức dậy với sự bình yên và nhẹ nhõm. Tôi biết ơn cuộc sống mà mình đã chọn".