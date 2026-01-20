Đình Bắc tăng follow chóng mặt trước bán kết U23 châu Á, Trung Kiên gói gọn 3 lý do cực chuẩn hút 5 triệu view

Ngay trước trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào tối 20/1, cái tên Nguyễn Đình Bắc đang thực sự trở thành "hiện tượng mạng" đúng nghĩa. Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ bằng phong độ ấn tượng, tiền đạo sinh năm 2004 còn khiến dân mạng choáng váng khi lượng người theo dõi trên TikTok tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn.

Theo ghi nhận, hiện tại TikTok của Đình Bắc đã cán mốc khoảng 700.000 follower - con số cực ấn tượng với một cầu thủ trẻ đang thi đấu ở cấp độ U23. Đáng nói, tốc độ tăng follow diễn ra đúng giai đoạn cao trào của VCK U23 châu Á, nơi Đình Bắc liên tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng, lối chơi xông xáo và tinh thần thi đấu cực "cháy". Nhiều người dự đoán Đình Bắc sẽ sớm cán mốc 1 triệu follower - nếu U23 Việt Nam thắng bán kết và vào chung kết U23 châu Á.

Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: PH)

Không chỉ người hâm mộ, các đồng đội cũng dành cho Đình Bắc những lời nhận xét vừa thật, vừa trúng. Trong một video lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, Trung Kiên đã nói về người đồng đội tài năng bằng một câu ngắn gọn nhưng ai cũng phải gật gù vì quá chuẩn: "Đẳng cấp, đẹp trai, ghi nhiều bàn".

Chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng câu nói này được dân mạng nhận xét là tóm gọn toàn bộ lý do khiến Đình Bắc được yêu mến. Từ chuyên môn, ngoại hình đến phong thái thi đấu tự tin, mọi yếu tố đều hội tụ đủ để biến anh thành gương mặt được săn đón bậc nhất của U23 Việt Nam lúc này.

Video có khoảnh khắc nhận xét của Trung Kiên nhanh chóng viral mạnh mẽ, thu về khoảng 5,5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt thả tim cùng vô số bình luận đồng tình. Nhiều netizen hài hước cho rằng: "Trung Kiên nói hộ lòng dân", "Không sai chữ nào" hay "Vừa đá bóng hay vừa nhìn là muốn follow liền".

Tính đến tối 19/1, Đình Bắc đã cán mốc 700.000 người theo dõi trên TikTok, con số vẫn đang tăng chóng mặt

Trước trận bán kết quan trọng, Đình Bắc đang bước vào giai đoạn thăng hoa cả về phong độ lẫn độ phủ sóng. Từ sân cỏ đến mạng xã hội, nam cầu thủ sinh năm 2004 rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi một tài năng trẻ để trở thành gương mặt tiêu biểu của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Bán kết còn chưa đá, nhưng có một điều chắc chắn: Đình Bắc đã thắng lớn trong lòng người hâm mộ.