Có thể bạn chưa biết, em út U23 Việt Nam Lê Phát đã có bạn gái hotgirl, danh tính do chính Đình Bắc tiết lộ

Nếu chỉ nhìn vào gương mặt non choẹt và danh xưng em út của U23 Việt Nam, hẳn nhiều người vẫn nghĩ Nguyễn Lê Phát còn mải mê với bóng đá, chưa bận tâm chuyện yêu đương. Nhưng sự thật là… chàng cầu thủ trẻ này đã có "hậu phương" xinh đẹp từ lâu, và danh tính cô nàng lại được hé lộ theo cách không ai ngờ tới.

Trong dàn tuyển thủ U23 Việt Nam, Nguyễn Lê Phát là cái tên nhỏ tuổi nhất nhưng luôn nhận được nhiều sự chú ý nhờ lối chơi tự tin, giàu năng lượng. Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, Lê Phát còn khiến dân tình xôn xao khi bị đàn anh Nguyễn Đình Bắc công khai "bóc" chuyện tình cảm ngay trên mạng xã hội.

Cụ thể, sau khi ghi bàn cho U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026 gặp U23 UAE, Lê Phát có màn ăn mừng khá đặc biệt: dùng tay tạo hình ghép lại thành chữ "N". Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ, và cả… Đình Bắc. Trên mạng xã hội, Đình Bắc hài hước trêu đàn em: "Người yêu tên N hả em trai". Đáp lại màn trêu đùa đầy thiện chí này, Lê Phát chỉ biết ngại ngùng phân trần, còn dân mạng thì lập tức vào vai thám tử online.

Em út U23 Việt Nam - Nguyễn Lê Phát - đã có bạn gái hotgirl (Ảnh: TTNV)

Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Thu Nguyệt - cô gái được cho là bạn gái của Nguyễn Lê Phát. Không phải gương mặt xa lạ, Thu Nguyệt từng nhiều lần xuất hiện trên khán đài, sánh vai cùng gia đình Lê Phát để cổ vũ anh thi đấu. Trong bức ảnh chụp tại SEA Games 33, Thu Nguyệt gây chú ý khi ngồi cạnh mẹ của Lê Phát, diện áo đỏ sao vàng, gương mặt xinh xắn, dịu dàng đúng chuẩn "bạn gái cầu thủ". Khi Lê Phát cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, Thu Nguyệt cũng đăng video đeo huy chương vàng và mặc áo của ĐT Việt Nam nhảy đu trend TikTok gây chú ý.

Dù chưa từng chính thức công khai rầm rộ, nhưng việc bạn gái thường xuyên đồng hành cùng gia đình đi cổ vũ, tương tác ngọt ngào trên MXH cho thấy mối quan hệ của cả hai khá nghiêm túc và được người hâm mộ ủng hộ. Cộng thêm màn ăn mừng ghép chữ "N" đầy ẩn ý, cư dân mạng gần như chắc nịch: đó chính là chữ cái đầu tên người thương của Lê Phát.

Đình Bắc làm lộ hint hẹn hò của Lê Phát

Em út U23 Việt Nam, 19 tuổi đã nổi danh - nhỏ tuổi nhưng không hề "non" cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Trên sân thi đấu chững chạc bao nhiêu, ngoài đời lại có một hậu phương âm thầm nhưng xịn xò bấy nhiêu.

Quả đúng là: cầu thủ trẻ bây giờ không chỉ đá bóng giỏi mà còn… yêu rất kín!

Thu Nguyệt cùng gia đình Lê Phát sang Thái Lan cổ vũ anh thi đấu (Ảnh: FBNV)

Thu Nguyệt ngồi cạnh mẹ của Lê Phát trên khán đài

Nhan sắc đời thường xinh đẹp của bạn gái Lê Phát



