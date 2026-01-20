5 câu hỏi lớn sau bài tố cáo gây sốc của Brooklyn Beckham: Ai là kẻ nói dối?

Tuyên bố công khai của Brooklyn Beckham không chỉ khiến dư luận choáng váng mà còn thổi bùng những nghi vấn xoay quanh mối quan hệ rạn nứt kéo dài trong gia đình Beckham. Bên cạnh hàng loạt cáo buộc trực diện nhắm vào cha mẹ - David và Victoria Beckham - bài viết của Brooklyn cũng để lại ít nhất năm câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải.

Brooklyn đã làm dấy lên năm câu hỏi chưa có lời giải đáp mới sau bài đăng tấn công trực diện nhằm vào cha mẹ cậu (Ảnh: Getty Images)

1. Brooklyn ám chỉ điều gì khi nói về "vẻ ngoài giả tạo" và những "mối quan hệ không chân thực" của cha mẹ?

Brooklyn mở đầu bài công kích gay gắt bằng việc tuyên bố thẳng thừng rằng anh "không muốn hòa giải" với gia đình.

"Suốt cuộc đời tôi, cha mẹ tôi đã kiểm soát câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng tôi," anh viết.

"Những bài đăng mạng xã hội mang tính biểu diễn, các sự kiện gia đình và các mối quan hệ không chân thực đã là một phần cố định trong cuộc sống mà tôi sinh ra.

Gần đây, tôi đã tận mắt chứng kiến mức độ mà họ sẵn sàng đi để đặt vô số lời nói dối lên truyền thông, chủ yếu nhằm hại đến những người vô tội, chỉ để bảo vệ vẻ ngoài giả tạo của họ. Nhưng tôi tin rằng sự thật luôn lộ ra."

Những dòng chia sẻ này đặt ra câu hỏi: Brooklyn đang nhắm đến điều gì - hình ảnh gia đình hoàn hảo trước công chúng, hay những mối quan hệ phía sau hậu trường mà anh cho là thiếu chân thực?

Ảnh: Wire Images

2. Những người phụ nữ nào trong quá khứ của Brooklyn mà Victoria đã mời "xuất hiện" trong cuộc sống hiện tại của anh?

Brooklyn và Nicola bắt đầu hẹn hò vào năm 2019 và kết hôn ba năm sau đó.

Trước khi đến với Nicola, Brooklyn từng có quan hệ tình cảm với Hana Cross, Chloë Grace Moretz, và thậm chí từng rộ lên tin đồn anh hẹn hò Kim Turnbull - bạn gái hiện tại của em trai Romeo.

Dù không nêu đích danh ai, Brooklyn cho biết:

"Vợ tôi liên tục bị gia đình tôi thiếu tôn trọng, dù chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp như một gia đình.

Mẹ tôi đã nhiều lần mời những người phụ nữ từ quá khứ của tôi vào cuộc sống của chúng tôi theo cách rõ ràng là muốn khiến cả hai chúng tôi khó chịu".

Câu hỏi đặt ra là: Brooklyn đang ám chỉ ai, và vì sao những nhân vật này lại được "mời" quay trở lại vào thời điểm nhạy cảm như vậy?

3. Vì sao Brooklyn và Nicola bị "cho leo cây" tại khách sạn London?

Tin đồn về mâu thuẫn giữa Brooklyn và cha mẹ thực sự leo thang khi anh và Nicola vắng mặt trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham tại London vào năm ngoái.

Giờ đây, Brooklyn tiết lộ rằng hai vợ chồng đã ở London suốt một tuần, chờ đợi cơ hội gặp David - nhưng bất thành.

"Chúng tôi vẫn đến London cho sinh nhật bố tôi và bị từ chối suốt một tuần khi chúng tôi chờ trong phòng khách sạn để lên kế hoạch dành thời gian chất lượng với ông ấy.

Ông ấy từ chối mọi nỗ lực của chúng tôi, trừ khi là tại bữa tiệc sinh nhật lớn với hàng trăm khách và máy quay ở mọi góc.

Khi ông ấy cuối cùng đồng ý gặp tôi, điều kiện là Nicola không được mời. Đó là một cái tát vào mặt".

Lý do thực sự đằng sau sự từ chối này vẫn là điều khiến dư luận đặt dấu hỏi.

Ảnh: Getty

4. Romeo và Cruz sẽ phản ứng ra sao?

Trong tuyên bố của mình, Brooklyn còn cáo buộc các em trai – Romeo (23 tuổi) và Cruz (20 tuổi) - bị cha mẹ "đẩy ra tiền tuyến" để tấn công anh trên mạng xã hội.

"Kể từ khi tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân với gia đình, tôi đã nhận vô số cuộc tấn công từ cha mẹ, cả riêng tư lẫn công khai, được gửi cho báo chí theo lệnh của họ.

Thậm chí các em trai tôi cũng được cử đi tấn công tôi trên mạng xã hội, trước khi họ đột ngột chặn tôi vào mùa hè vừa rồi."

Tuy nhiên, Cruz gần đây đã đăng tải tuyên bố riêng phủ nhận việc gia đình chủ động chặn Brooklyn:

"Mẹ và bố tôi sẽ không bao giờ unfollow con trai mình. Họ thức dậy và thấy bị chặn. Tôi cũng vậy". Vậy ai mới là kẻ nói dối ở đây?

Vì vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Romeo và Cruz lên tiếng về những cáo buộc mới nhất từ anh trai.

Ảnh: IGNV

5. Điều gì thực sự là "giọt nước tràn ly" khiến Brooklyn bùng nổ?

Suốt thời gian dài, cả hai phía đều tránh nhắc đến mâu thuẫn một cách công khai.

Tuy nhiên, đầu tháng này, The Sun tiết lộ Brooklyn đã gửi một thông báo pháp lý bất thường cho cha mẹ, yêu cầu họ chỉ liên lạc thông qua luật sư và ngừng nhắc đến anh trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, điều gì đã thực sự trở thành chất xúc tác khiến Brooklyn quyết định tung ra một tuyên bố gay gắt, trực diện và không khoan nhượng đến vậy, vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Toàn văn bài viết của Brooklyn Beckham: "Tôi đã im lặng nhiều năm và cố gắng hết sức để giữ những việc này riêng tư. Thật không may, cha mẹ tôi và đội ngũ của họ tiếp tục đi bài trên báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự nói lên và kể sự thật về chỉ một phần những lời dối trá đã được vẽ ra. Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị kiểm soát, tôi đang đứng lên bảo vệ bản thân lần đầu tiên trong đời. Suốt cuộc đời tôi, cha mẹ tôi đã kiểm soát câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng tôi. Những bài đăng mạng xã hội mang tính biểu diễn, các sự kiện gia đình và các mối quan hệ không chân thực đã là một phần cố định trong cuộc sống mà tôi sinh ra. Gần đây, tôi đã tận mắt chứng kiến mức độ mà họ sẵn sàng làm để đặt vô số lời nói dối lên truyền thông, chủ yếu nhằm hại đến những người vô tội, chỉ để bảo vệ vẻ ngoài giả tạo của họ. Nhưng tôi tin rằng sự thật luôn lộ ra. Cha mẹ tôi đã cố gắng không ngừng để phá hoại mối quan hệ của tôi từ trước đám cưới, và điều đó chưa dừng lại. Mẹ tôi đã hủy việc may váy cho Nicola vào phút chót dù cô ấy rất hào hứng mặc thiết kế của bà, buộc cô ấy phải vội tìm váy mới. Vài tuần trước ngày cưới, cha mẹ tôi liên tục gây áp lực và cố gắng dụ dỗ tôi để ký từ bỏ quyền sử dụng tên của mình, điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và các con tương lai của chúng tôi. Họ kiên quyết muốn tôi ký trước ngày cưới vì lúc đó điều khoản mới có hiệu lực. Việc tôi từ chối đã ảnh hưởng đến khoản tiền, và họ chưa bao giờ đối xử với tôi như trước kể từ đó. Trong quá trình lên kế hoạch cưới, mẹ tôi còn gọi tôi là 'ác quỷ' vì Nicola và tôi chọn mời Nanny Sandra và Naunni của Nicola ngồi cùng bàn, vì cả hai đều không có chồng. Cả hai bên cha mẹ đều có bàn riêng ngang bằng và liền kề bàn chúng tôi. Đêm trước đám cưới, một số thành viên gia đình nói với tôi rằng Nicola 'không phải máu mủ' và 'không phải gia đình'. Kể từ khi tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân với gia đình, tôi đã nhận vô số cuộc tấn công từ cha mẹ, cả riêng tư lẫn công khai, được gửi cho báo chí theo lệnh của họ. Thậm chí các em trai tôi cũng được cử đi tấn công tôi trên mạng xã hội, trước khi họ đột ngột chặn tôi vào mùa hè vừa rồi. Mẹ tôi đã chiếm luôn điệu nhảy đầu tiên của tôi với vợ, vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước với một bài hát tình yêu lãng mạn. Trước mặt 500 khách mời đám cưới, Marc Anthony gọi tôi lên sân khấu, nơi theo lịch trình là điệu nhảy lãng mạn của tôi với vợ, nhưng thay vào đó mẹ tôi đang chờ để nhảy với tôi. Bà ấy nhảy rất không phù hợp với tôi trước mặt mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và nhục nhã đến thế trong đời. Chúng tôi muốn tổ chức lại lễ thề nguyện để tạo ra những kỷ niệm mới về ngày cưới mang lại niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải lo âu và xấu hổ. Vợ tôi liên tục bị gia đình tôi thiếu tôn trọng, dù chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp như một. Mẹ tôi đã nhiều lần mời những người phụ nữ từ quá khứ của tôi vào cuộc sống của chúng tôi theo cách rõ ràng là muốn khiến cả hai chúng tôi khó chịu. Dù vậy, chúng tôi vẫn đến London cho sinh nhật bố tôi và bị từ chối suốt một tuần khi chờ trong phòng khách sạn để lên kế hoạch dành thời gian chất lượng với ông ấy. Ông ấy từ chối mọi nỗ lực, trừ khi là tại bữa tiệc sinh nhật lớn với hàng trăm khách và máy quay ở mọi góc. Khi ông ấy cuối cùng đồng ý gặp tôi, điều kiện là Nicola không được mời. Đó là một cái tát vào mặt. Sau đó, khi gia đình tôi đến LA, họ từ chối gặp tôi hoàn toàn. Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá công khai và hợp đồng tài trợ hơn tất cả. Brand Beckham luôn đứng đầu. 'Tình yêu gia đình' được quyết định bởi bạn đăng bài trên mạng xã hội bao nhiêu, hoặc bạn bỏ mọi thứ nhanh đến mức nào để xuất hiện và chụp ảnh gia đình, dù có phải hy sinh nghĩa vụ nghề nghiệp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức suốt nhiều năm để xuất hiện và ủng hộ mọi show thời trang, mọi bữa tiệc, mọi hoạt động báo chí để thể hiện 'gia đình hoàn hảo'. Nhưng lần duy nhất vợ tôi nhờ mẹ tôi hỗ trợ cứu những chú chó bị mất nhà trong đám cháy LA, mẹ tôi từ chối. Câu chuyện rằng vợ tôi kiểm soát tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát hầu hết cuộc đời. Tôi lớn lên với nỗi lo âu quá mức. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo âu đó đã biến mất. Tôi thức dậy mỗi sáng biết ơn cuộc sống mình chọn, và tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm. Vợ tôi và tôi không muốn một cuộc sống bị định hình bởi hình ảnh, báo chí hay thao túng. Tất cả những gì chúng tôi muốn là bình yên, sự riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi và gia đình tương lai".



