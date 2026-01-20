Truyền thông Đông Nam Á sục sôi: Cả khu vực chờ tin U23 Việt Nam giành chiến thắng!

Sau khi các đại diện khác của khu vực Đông Nam Á lần lượt dừng bước tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đã trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực trước trận bán kết với U23 Trung Quốc. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan - Siamsports không tiếc lời ca ngợi:

"Việt Nam không còn là bất ngờ, họ là một thế lực. Cả Đông Nam Á đang đứng sau lưng thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đối đầu với người khổng lồ U23 Trung Quốc".

Truyền thông khu vực nhận định, nếu đánh bại được U23 Trung Quốc, Việt Nam không chỉ lập kỷ lục cá nhân mà còn nâng tầm vị thế cho toàn bộ bóng đá ASEAN trên bản đồ châu lục.

Tờ CNN Indonesia giật tít: "Cỗ máy chiến thắng Việt Nam: 15 trận và chưa có dấu hiệu dừng lại".

Các chuyên gia bóng đá Indonesia thừa nhận rằng lứa cầu thủ này của Việt Nam có sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và bản lĩnh trận mạc lì lợm, thậm chí được đánh giá cao hơn cả thế hệ Thường Châu 2018.

Truyền thông khu vực cho rằng U23 Việt Nam hiện tại còn mạnh hơn cả U23 Việt Nam lứa đá ở Thường Châu (Ảnh: AFC)

Nhận định về U23 Trung Quốc - đội bóng chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, tờ Thairath (Thái Lan) phân tích:

"U23 Trung Quốc có thể là một bức tường vững chắc, nhưng U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik lại là một cơn lốc có thể cuốn phăng mọi rào cản bằng lối chơi biến ảo và sự tự tin cực độ".

Tại Philippines, trang Manila Montet cũng dành lời động viên cho U23 Việt Nam: "U23 Việt Nam không chỉ giành vé vào bán kết. Họ đã nhắc nhở cả châu Á rằng các đội bóng Đông Nam Á không còn là kẻ ngoài cuộc".

Thông tin trận đấu: Cặp đấu: U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Thời gian: 22h30 - Ngày 20/01/2026

Địa điểm: Sân vận động Quốc gia (Quatar)





