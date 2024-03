Cậu bé học lớp 10 tử vong sau khi tắm đêm: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ thói quen tai hại

Tai hại từ thói quen tắm đêm

Theo thông tin chia sẻ, con trai chị X đang học lớp 10 khoẻ mạnh, cao hơn 1m8, nặng hơn 85 kg đã tử vong sau khi tắm đêm. Được biết, con trai chị X thỉnh thoảng hay tắm muộn, ngày hôm đó nam sinh cảm cúm nhưng vẫn duy trì thói quen này. Sau đó, nam sinh đã tử vong trong sự tiếc nuối của gia đình.

Sau khi con trai ra đi, chị X đã dằn vặt và tự trách mình: "Mẹ vẫn biết con thỉnh thoảng hay tắm muộn nhưng mẹ đã không thật nghiêm khắc để ngăn chặn vấn đề này 1 cách dứt khoát và rồi ngày hôm ấy khi con đang cảm cúm mà con lại đi tắm khi đêm muộn lúc cả nhà đã đi ngủ. Và điều tồi tệ nhất đã đến với gia đình ta khi em của mẹ đã ra đi mãi mãi, con ra đi mà không có thể nhắn nhủ được gì cho bố mẹ và em gái! Mất mát này làm sao mẹ có thể chịu được hả Béo ơi!".

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam cho hay, đối với trường hợp trên, nam sinh đang học lớp 10 (16 tuổi), tỷ lệ xảy ra đột quỵ ở độ tuổi thường rất ít. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn có thể xảy ra nếu nam sinh này có bệnh lý tim mạch sẵn trong người hoặc bị dị dạng mạch máu não mà không được tầm soát. Khi có 1 trong 2 bất thường kể trên nếu nam sinh tắm đêm có thể khiến huyết áp tăng đột ngột từ đó có thể gây ra đột quỵ não và tử vong.

Theo bác sĩ Mạnh tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ sau đại dịch Covid-19 cũng có xu hướng gia tăng. Nếu trước kia một năm chỉ có 1-2 ca thì hiện nay con số này đang gia tăng ở người dưới 30 tuổi, có tháng bác sĩ tiếp nhận 2-3 ca đột quỵ ở người trẻ.

"Thói quen tắm đêm có thể gây ra sốc nhiệt, khiến huyết áp tăng giảm đột ngột. Nếu nam sinh vừa trải qua việc học hành căng thẳng hoặc mới chơi thể thao xong và tắm ngay thì có thể gây ra rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, gây ra xuất huyết não, nhồi máu não do cục máu đông hình thành trong động mạch", bác sĩ Minh cho biết.

Ngoài ra, tắm quá muộn cũng làm xáo trộn nhịp sinh học nghỉ ngơi của cơ thể. Do đêm khuya là khoảng thời gian cơ thể cần được nghỉ ngơi, nên nếu tắm vào thời điểm này có thể sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ.

"Bào mòn" sức khoẻ vì tắm khuya

TS.BSMai Đức Thảo, Khoa Thần Kinh Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội cho biết tắm là cách vệ sinh cơ thể, thư giãn. Tuy nhiên tắm quá muộn, tắm quá lâu, nước tắm quá nóng hoặc quá lạnh... có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc như: liệt mặt, chóng mặt, đột quỵ, ngừng tim… lúc nửa đêm.

Chưa có bằng chứng nào chứng minh tắm đêm có liên quan đến đột quỵ. Tuy nhiên, một số yếu tố như phương pháp tắm, nhiệt độ, thời gian, tuổi... được cho là có thể gia tăng nguy cơ mắc đột quỵ do tắm đêm.

Vào ban đêm, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống thấp, khiến nhiệt độ môi trường chênh lệch lớn với nhiệt độ cơ thể. Do đó, nếu tắm khuya cơ thể sẽ rất dễ rơi vào trạng thái sốc nhiệt.

Bác sĩ Thảo giải thích, khi nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch để thích nghi. Khi mạch máu não bị co lại, nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc tình trạng mạch vành co thắt đột ngột có thể xảy ra nhanh hơn. Đặc biệt, những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành khi tắm đêm rất dễ xảy ra cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Người bị tai biến khi tắm khuya có nguy cơ bị liệt mặt ngoại biên, đau mỏi vai gáy do lạnh hoặc bị chóng mặt té ngã. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể bị đột quỵ, tử vong khi đang tắm. Ngay cả khi đã tắm xong, bệnh nhân cũng có thể bị cứng người, tím tái, ngưng tim ngưng thở, đột tử trong khi ngủ.

Chuyên gia cảnh báo, ban đêm cơ thể thường yếu hơn vì đây là thời gian cơ thể chuẩn bị tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, đề kháng cũng yếu đi hẳn. Việc tắm đêm bằng nước lạnh sẽ khiến các mạch máu co lại, việc lưu thông máu lên não sẽ bị trì trệ hơn, khiến cơ thể mệt mỏi, yếu ớt. Với những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp, tắm đêm có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ.

Với người trẻ, việc tắm đêm rất dễ dẫn tới hiện tượng co mạch máu, đặc biệt là khi tắm nước lạnh, lúc này máu sẽ khó lưu thông, từ đó dễ dẫn tới đau nhức toàn thân, thậm chí đau đầu kinh niên.

Bác sĩ Mạnh lưu ý thêm rằng mọi người nên tắm sớm, tốt nhất là nên tắm trước 21 giờ tối và nên tắm bằng nước ấm. Sau khi tắm, mọi người cần lau khô người mặc quần áo ấm để tránh cảm lạnh.