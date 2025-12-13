Cậu bé 9 tuổi cứu bạn trong trận động đất lịch sử ở Tứ Xuyên năm 2008: 17 năm sau, cuộc đời rẽ hướng đầy bất ngờ

Ngày 8/8/2008, Thế vận hội Bắc Kinh chính thức khai màn trong không khí bùng nổ. Khoảnh khắc Diêu Minh - ngôi sao bóng rổ số một của Trung Quốc cầm cờ dẫn đoàn thể thao tiến vào sân, hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động Tổ Chim như vỡ òa. Nhưng giữa ánh đèn rực sáng và tiếng reo hò vang dội ấy, có một hình ảnh khiến cả thế giới chú ý. Theo đó, trong vòng tay Diêu Minh là một cậu nhóc còn bé xíu. Cậu bé đó là Lâm Hạo - “tiểu anh hùng” từng liều mình cứu bạn trong trận động đất Vấn Xuyên (Tứ Xuyên) xảy ra cùng năm.

Chỉ vài tháng trước Thế vận hội 2008, Lâm Hạo vẫn là một cậu học sinh bình thường. Nhưng ngày 12/5/2008, trận động đất kinh hoàng đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Vào thời điểm trận động đất lịch sử đó xảy ra, mặt đất rung chuyển dữ dội, tòa nhà nơi Lâm Hạo cùng các bạn đang học đổ sập chỉ trong vài giây. Dù bị mắc kẹt trong đống đổ nát, cậu bé 9 tuổi vẫn giữ bình tĩnh, trấn an các bạn rồi cố gắng đào bới từng mảnh gạch để tìm đường thoát. Khi may mắn chui ra được đầu tiên, Lâm Hạo không chạy đi tìm sự an toàn cho mình mà quay trở lại kéo hai bạn học ra ngoài. Đến khi đội cứu hộ tới, cậu bé đã kiệt sức, tay chân rớm máu, đầu đầy vết thương nhưng vẫn cố dẫn họ đến những chỗ các bạn còn mắc kẹt.

Lâm Hạo từng xuất hiện cùng Diêu Minh tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Một đứa trẻ 9 tuổi, giữa thảm họa đổ nát, đã làm điều mà không phải người lớn nào cũng đủ bình tĩnh để làm. Chính khoảnh khắc ấy, Lâm Hạo bước vào trái tim hàng triệu người như một biểu tượng của lòng can đảm và lòng tốt.

Sau khi câu chuyện của cậu được lan truyền, truyền thông lẫn công chúng dành cho Lâm Hạo tình cảm đặc biệt. Và rồi, sự xuất hiện của cậu trong lễ khai mạc Olympic đã trở thành biểu tượng của một câu bé quốc dân.

Chỉ trong vài năm, Lâm Hạo liên tiếp nhận nhiều vinh dự lớn khi được bầu chọn là một trong “20 thiếu niên ảnh hưởng thế giới”, trở thành nhân vật nhỏ tuổi nhất trong danh sách “Nhân vật cảm động Trung Quốc”, xuất hiện trong phim quảng bá quốc gia cùng 58 gương mặt đại diện khác. Ở độ tuổi rất nhỏ, Lâm Hạo đã sở hữu những hào quang mà nhiều người cả đời chưa từng chạm tới.

Cũng nhờ sức ảnh hưởng ấy, nhiều đạo diễn đã tìm đến, mời cậu tham gia phim. Ban đầu, đó chỉ là sự tò mò, nhưng càng diễn, cậu càng yêu thích việc hóa thân vào các nhân vật. Những vai diễn của Lâm Hạo đều xoay quanh lòng tử tế, tinh thần dũng cảm… những phẩm chất tạo nên cậu của ngày trước.

Lâm Hạo nuôi ước mơ làm diễn viên.

Từ đây, ước mơ thuở nhỏ “thi vào khoa Kiến trúc Đại học Thanh Hoa để xây những ngôi nhà không bao giờ sập” của Lâm Hạo dần nhường chỗ cho ước mơ mới, đó là trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng con đường nghệ thuật của cậu bé anh hùng ngày nào không hề dễ dàng. Ngoại hình không nổi bật khiến Lâm Hạo gặp bất lợi trong một ngành luôn ưu ái những gương mặt sáng. Nhiều trường điện ảnh từ chối, cuối cùng cậu chỉ đỗ một trường cao đẳng tại Thượng Hải.

Thông tin này lập tức khiến dư luận “dậy sóng”. Những lời mỉa mai xuất hiện khắp nơi. Nhưng trước tất cả lời nói tai tiếng về mình, Lâm Hạo bình tĩnh trả lời: “Dù không thi vào Thanh Hoa, nhưng tâm nguyện muốn giúp đỡ người khác của tôi chưa bao giờ thay đổi”.

Dù gặp nhiều lời ra tiếng vào, nhưng cậu vẫn kiên định với lòng tốt của mình.

Và nhiều năm sau, cuộc đời Lâm Hạo chứng minh điều đó không phải lời nói cho đẹp. Từ năm 2009, cậu lập phòng công tác thiện nguyện hỗ trợ nạn nhân sau thiên tai; năm 2010 quyên góp toàn bộ tiền từ album đầu tay; năm 2013 thành lập quỹ “Dây chuyền yêu thương” - quỹ công cộng đầu tiên do một người chưa đủ 18 tuổi sáng lập. Phần lớn cát-xê phim ảnh mà Lâm Hạo tham gia đều được chuyển vào quỹ để giúp trẻ em khó khăn.

Sau giai đoạn đóng phim, Lâm Hạo lùi khỏi giới giải trí để sống một cuộc đời âm thầm hơn nhưng lại có sức lan tỏa bền bỉ hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2021, cậu bắt tay xây dựng nền tảng hỗ trợ nông nghiệp và thương mại địa phương, giúp các vùng khó khăn tiêu thụ nông sản. Việc hỗ trợ từ xây dựng chiến lược, truyền thông đến vận hành đều không thu phí. Dù mang danh “người nổi tiếng”, Lâm Hạo từ chối mọi khoản lợi nhuận từ các dự án này, đúng tinh thần “người còn nhớ đến mình vì sự thiện lương thì bản thân phải luôn xứng đáng”.

Trong quá trình góp sức cho quê hương, Lâm Hạo còn trở thành đảng viên và giữ chức Phó bí thư Đoàn TNCS thị trấn Ảnh Tú (huyện Vấn Xuyên) ở cương vị kiêm nhiệm. “Anh hùng tí hon” ngày nào giừo tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, bám địa phương, vừa làm truyền thông du lịch, vừa xây dựng hình ảnh người trẻ tri ân quê hương sau thiên tai.

Đời sống riêng của Lâm Hạo cũng có nhiều thay đổi. Ngày 21/1/2024, Lâm Hạo công khai kết hôn với bạn gái Tra Lý Trạch Lạp Mỗ - một cô gái người Tạng xinh đẹp và hiền hòa. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong các video quảng bá đặc sản vùng cao, giới thiệu văn hóa địa phương và cuộc sống bình dị của họ. Không lâu sau đó, bà xã Lâm Hạo thông báo mang thai, đánh dấu một giai đoạn mới ấm áp trong cuộc sống nhỏ của họ.

Đến tháng 3/2024, khoảnh khắc khiến cả Trung Quốc bồi hồi diễn ra. Sau 16 năm, tại CBA All-Star Weekend, Diêu Minh và Lâm Hạo lại đứng cạnh nhau. Một người giờ là Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc, một người nay đã là thanh niên, cán bộ đoàn và người làm công tác xã hội. Họ gặp nhau trong phòng nghỉ, nói vài câu giản dị như những người bạn cũ lâu ngày. Diêu Minh chúc mừng Lâm Hạo kết hôn, đùa rằng “Cậu thì cao lên, còn tôi thì… mập hơn” rồi xoa đầu và nói: “Nhóc à, cố lên nhé”. Tất cả chỉ thế, bình tĩnh, ấm áp và chân thành.

Năm 2024, Diêu Minh và Lâm Hạo hội ngộ sau 16 năm

Lâm Hạo chia sẻ bản thân từng nghĩ Diêu Minh hẳn đã quên mình từ lâu, nhưng câu chúc đầu tiên đã cho thấy 16 năm qua, họ vẫn âm thầm dõi theo nhau. Với riêng Lâm Hạo, cuộc hội ngộ ấy không phải khoảnh khắc huy hoàng, mà nhắc cậu rằng người đời yêu mến cậu không phải vì cậu tài giỏi, mà vì họ thiện lương và muốn bảo vệ một đứa trẻ từng làm điều đúng đắn.

Năm 2025, khi nhìn lại hành trình 17 năm, nhiều người bất giác nhận ra: cậu bé từng ước xây nhà chống động đất không trở thành kiến trúc sư; cậu bé từng đứng giữa sân vận động Tổ Chim không trở thành ngôi sao giải trí; nhưng cậu lại trở thành điều mà xã hội thực sự cần - một người trẻ biết ơn, biết trả ơn, không đánh mất lòng tốt trong ánh hào quang lẫn trong những chỉ trích.

Câu chuyện của Lâm Hạo, từ đống đổ nát năm ấy đến công việc thiện nguyện, khởi nghiệp nông sản, xây dựng cộng đồng và gây dựng gia đình hôm nay, không phải hành trình để chứng minh sự phi thường. Nó giản dị như chính con người Lâm Hạo: khi xuất phát điểm là lòng tử tế, thì dù rẽ hướng bao lần, cuộc đời vẫn đưa người ta trở về với những điều tốt đẹp.

Theo QQ