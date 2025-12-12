Con gái lớp 10 học giỏi đột ngột hành xử lạ, phụ huynh Hà Nội "cầu cứu "cộng đồng mạng

Tuổi dậy thì là giai đoạn nhiều thay đổi, khiến cha mẹ lo lắng. Con bắt đầu hình thành cá tính riêng nhưng cũng hay mất tập trung, quên việc đơn giản. Sự “đãng trí” thường gặp ở tuổi này khiến cha mẹ bối rối, không biết nên nhắc nhở hay đồng hành thế nào để con phát triển và cảm thấy được thấu hiểu.

Mới đây, bài đăng của một bà mẹ trên nhóm phụ huynh Hà Nội nhận được sự quan tâm của dân tình. Theo đó, người mẹ này chia sẻ rằng mình đang thực sự lo lắng về con gái đang học lớp 10. Cô bé vốn học giỏi, ngoan ngoãn, trầm tính và rất chăm làm việc nhà, nhưng lại có một điểm yếu khiến bố mẹ khó yên tâm đó chính là việc bé thường xuyên mất tập trung và hay quên.

Đỉnh điểm là mới đây, sau khi đi vệ sinh, nữ sinh lấy khăn lau trong nhà để xử lý rồi vô tư đặt lại chiếc khăn còn nguyên chất thải lên bồn rửa mà hoàn toàn không nhớ hành động của mình. Đến tối, khi người bố đi làm về và phát hiện ra chiếc khăn, cả hai vợ chồng đều bất ngờ, không hiểu vì sao con lại làm vậy.

Nữ sinh lấy khăn lau trong nhà để lau người rồi vô tư đặt lại lên bồn rửa tay mà vẫn còn nguyên chất thải.

Người mẹ thừa nhận bản thân không giận con, chỉ thấy lo lắng đến mức muốn bật khóc vì không biết nên xử lý thế nào. Sự đãng trí của con khiến chị cảm thấy bất lực và bối rối, chỉ mong tìm được cách phù hợp để hiểu và đồng hành cùng con hơn.

Sau khi bài viết được lan truyền, cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng có thể cô bé đang quá mệt mỏi hoặc chịu áp lực học tập nên mất tập trung. Số khác khuyên phụ huynh nên kiểm tra sức khỏe tâm lý của con để đảm bảo không có vấn đề tiềm ẩn. Bố mẹ bình tĩnh và tìm hướng xử lý nhẹ nhàng để tránh gây áp lực cho con.

Một số bình luận của dân tình:

- Mình nghĩ con bé đang quá tải thật sự. Lớp 10 giờ áp lực học hành lớn lắm, chưa kể con gái tuổi này hay tự kỳ vọng cao nên dễ mệt mỏi. Nhà mình cũng từng rơi vào tình huống tương tự, đưa con đi nghỉ ngơi một hai ngày là đỡ hẳn.

- Việc đãng trí ở tuổi dậy thì không hiếm, nhưng mức độ như bài viết kể thì nên đưa con đi kiểm tra tâm lý nhẹ nhàng để xem con có đang gặp áp lực nào không. Trẻ con nhiều khi im lặng nhưng trong lòng rất nặng.

- Bố mẹ nên bình tĩnh, đừng quát mắng. Nếu mắng đúng lúc này sẽ làm con thêm tự ti. Hãy ngồi nói chuyện với con xem dạo này có bị stress hay quá tải hay không.

- Mình từng trải qua giai đoạn tương tự với con trai lớp 9. Sau khi nói chuyện, mình mới biết con thức khuya liên tục để kịp bài tập. Khi thiếu ngủ thì chuyện đãng trí xảy ra thường xuyên. Các bố mẹ nên để ý xem con có ngủ đủ hay không.

- Cá nhân mình thấy đây không chỉ là chuyện đãng trí mà có thể là dấu hiệu con đang gặp vấn đề cảm xúc. Phụ huynh có thể cho con đi kiểm tra tâm lý hoặc nói chuyện với chuyên gia. Rất nhiều phụ huynh e ngại nhưng thực ra đó chỉ là một buổi tư vấn để hiểu con hơn.

- Phụ huynh đừng tự trách mình hay trách con. Quan trọng nhất là đồng hành và nói chuyện với con nhẹ nhàng.

Con bị “đãng trí”, cha mẹ nên làm gì?

Con bị “đãng trí” là một tình trạng khá phổ biến ở trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi teen, khi não bộ còn đang phát triển và trẻ phải đối mặt với áp lực học tập, kỳ vọng từ bản thân và gia đình. Sự đãng trí ở trẻ thể hiện qua việc hay quên đồ dùng học tập, bỏ sót nhiệm vụ, hoặc quên các hành động hằng ngày, khiến cha mẹ đôi khi lo lắng và bất lực. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ cần bình tĩnh, không trách mắng hay la rầy trẻ, vì sự giận dữ có thể khiến trẻ tự ti, lo lắng và càng khó tập trung hơn. Thay vào đó, phụ huynh nên quan sát và tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều khi trẻ mất tập trung do quá tải, mệt mỏi, thiếu ngủ, hoặc đang gặp áp lực tâm lý mà không biết cách chia sẻ.

Một trong những cách hiệu quả là giúp trẻ hình thành thói quen quản lý bản thân. Cha mẹ có thể dạy con lập checklist cho việc học, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, dùng màu sắc hoặc sticker để đánh dấu vật dụng quan trọng. Việc nhắc con nói to những việc cần làm, đặt bảng lịch, hay tạo thói quen ghi chú đều giúp trẻ cải thiện khả năng ghi nhớ. Đồng thời, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi trí tuệ hoặc các hoạt động vận động nhẹ nhàng cũng giúp não bộ phát triển, tăng khả năng tập trung và giảm căng thẳng.

Ngoài ra, cha mẹ cần chú ý đến sức khỏe tâm lý của con. Việc trò chuyện nhẹ nhàng, hỏi han con về cảm xúc, áp lực học tập hay những khó khăn trong cuộc sống sẽ giúp trẻ cởi mở hơn, không cảm thấy bị áp lực hay cô đơn. Trong những trường hợp nghiêm trọng, hoặc nếu trẻ có dấu hiệu căng thẳng, lo âu kéo dài, nên tham khảo ý kiến chuyên gia tâm lý để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Việc nói chuyện với con tuổi dậy thì là rất quan trọng.

Cuối cùng, sự đồng hành, kiên nhẫn và thấu hiểu là yếu tố quan trọng nhất. Cha mẹ không nên mong con phải hoàn hảo, mà hãy giúp con xây dựng kỹ năng tự quản lý, hình thành thói quen tốt, từ đó trẻ sẽ dần cải thiện được sự đãng trí. Khi trẻ cảm thấy được thấu hiểu và có phương pháp phù hợp, não bộ sẽ hoạt động hiệu quả hơn, khả năng tập trung tăng lên, và con sẽ tự tin hơn trong học tập lẫn cuộc sống hàng ngày. Sự đãng trí vì thế không còn là nỗi lo quá lớn, mà trở thành cơ hội để cha mẹ đồng hành, dạy con những kỹ năng sống quan trọng.