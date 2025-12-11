Nửa đêm, shipper bật khóc giữa cơn mưa làm vỡ òa MXH: "Nếu có bố mẹ, chắc tôi đã..."

"Không có ô thì phải chạy nhanh hơn" - câu nói giản dị ấy lại phản chiếu một tuổi trẻ đang cố chạy trong cơn mưa quá sớm ập đến đời mình.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh một shipper trẻ tuổi lái xe trong bóng tối giữa cơn mưa đêm, vừa giao đồ ăn vừa khóc thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhân vật trong đoạn video lan truyền ấy là Chu Kim Long, 19 tuổi, sinh viên năm nhất chuyên ngành ẩm thực tại một trường cao đẳng du lịch ở Nam Kinh (Trung Quốc). Cậu vừa học vừa làm, tự trang trải học phí bằng việc giao đồ ăn và chính trong lúc đang vội vã hoàn thành đơn giao, cậu không kìm được cảm xúc mà bật khóc.

Cậu shipper vừa lau nước mắt vừa tâm sự: "Nếu tôi còn bố mẹ, có lẽ tôi đã có thể trải qua một cuộc sống đại học trọn vẹn hơn".

Chu Kim Long (19 tuổi) làm shipper để trang trải cuộc sống

Đi ship đồ ăn giữa cơn mưa đêm khiến nam sinh không kìm nổi nỗi tủi thân và bật khóc

Chu Kim Long sinh ra ở một vùng quê tại Liên Vân Cảng (Giang Tô, Trung Quốc). Năm 10 tuổi, bố cậu qua đời vì bệnh tật, mẹ cậu đi thêm bước nữa. Từ đó, cậu sống với ông nội. Đứa trẻ gầy gò ngày nào bỗng phải gánh vác trách nhiệm của người lớn. Học hành, sinh hoạt, chăm ông… tất cả đổ lên đôi vai của Chu Kim Long.

Mùa hè năm ngoái, Chu Kim Long mang theo 7.000 tệ (khoảng 26 triệu đồng) - số tiền ông nội cậu gom góp qua nhiều năm và chiếc thẻ nhận trợ cấp hộ nghèo của địa phương, rồi bước vào cánh cổng trường đại học. Nhưng hiện thực nhanh chóng kéo cậu trở lại với hàng loạt những khoản chi phí như học phí, tiền chi tiêu, sinh hoạt...

Bố mất, mẹ lấy chồng khác, Chu Kim Long sống cùng ông nội

Đã có lúc Chu Kim Long gọi cho giáo viên, nói muốn bỏ học đi làm vì "không kham nổi nữa". Nghe xong, giáo viên chỉ nói: "Nhà trường và thầy cô sẽ giúp em". Ở đầu dây bên kia, cậu sinh viên lặng lẽ lau nước mắt.

Dù được miễn giảm một phần chi phí ở trường, Chu Kim Long vẫn chọn làm shipper giao đồ ăn vào thời gian rảnh để không phụ lòng ông nội. Cậu gắn một chiếc camera nhỏ lên xe điện, vừa chạy xe vừa ghi lại cuộc sống, nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng.

"Chạy nhanh lên nào, sắp trễ đơn rồi"...

"Cứ nhìn thấy tiền hiện lên sau mỗi đơn là lại thấy vui một chút"...

Chu Kim Long bận rộn đến mức nhiều hôm tan học là lao đi làm ngay, trở về thì mệt rã rời. Nhưng cậu vẫn thấy mình "trông cũng ngầu" khi tự kiếm được tiền. Để cân bằng giữa học và làm, cậu tự đặt ra lịch trình, dù thể lực đôi lúc không theo kịp ý chí.

"Vì ông nội và vì chính mình, tôi không được phép bỏ cuộc", cậu nói.

Dù vất vả, chàng trai trẻ vẫn chưa bao giờ ngừng nỗ lực

Trong đoạn video được chính Chu Kim Long đăng tải, người ta thấy một cậu sinh viên chạy xe trong mưa, miệng liên tục nhắc "cố lên", như thể đang cổ vũ chính mình nhiều hơn khách hàng. Cộng đồng mạng gọi cậu là "bông hoa hướng dương chạy trong gió ngược". Dù cuộc đời từng dùng nỗi đau để thử sức cậu, Chu Kim Long vẫn chọn bước tiếp, vẫn tin rằng phía trước mình là bếp lửa của ước mơ và tương lai.

Câu chuyện của Chu Kim Long không chỉ khiến MXH xúc động, mà còn phản chiếu một sự thật thầm lặng rằng giữa giảng đường đại học, vẫn có những bạn trẻ đang phải vừa học vừa "vật lộn" để tồn tại. Không phải ai cũng có gia đình vững vàng phía sau; không phải ai cũng có thể yên tâm học hành mà không nghĩ đến tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước...

Nhiều sinh viên cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Họ làm thêm đến khuya, tranh thủ từng giờ, chắt chiu từng đồng. Việc theo đuổi một tấm bằng đôi khi không chỉ là chuyện tương lai mà là cách duy nhất để họ đổi đời.

Sau tất cả, có thể thấy giáo dục không chỉ nằm trong sách vở, mà còn nằm trong sự thấu hiểu, thấu hiểu bạn cùng lớp đang cố gắng thế nào, thấu hiểu vì sao có người mệt mỏi mà vẫn không bỏ cuộc, thấu hiểu rằng mỗi sinh viên đều đang chiến đấu với một "cơn mưa" của riêng mình.

Theo Nanjing Daily News