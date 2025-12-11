Sao nữ từng dính scandal ảnh nóng chấn động nói 1 câu về giáo dục con khi vấp ngã nhận "bão"like!

Vụ rò rỉ ảnh nóng chấn động showbiz năm 2008 của Trương Bá Chi (Trung Quốc) có thể nói là cú sập hình tượng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của cô, thậm chí được xem là một trong những scandal tình ái lớn nhất lịch sử giải trí Hoa ngữ.

Là mẹ của ba cậu con trai, Trương Bá Chi cũng chia sẻ rằng cô không hề lo sợ việc trẻ mắc lỗi hay phạm sai lầm.

Khi ấy, chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh “ngọc nữ thanh thuần” mà Trương Bá Chi dày công xây dựng gần như tan vỡ hoàn toàn. Từ một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất, Trương Bá Chi bị đẩy thẳng xuống đáy của khủng hoảng danh tiếng.

Với nhiều người, đó có thể là dấu chấm hết. Nhưng với Trương Bá Chi, biến cố ấy lại trở thành bước ngoặt: cô chọn cách rút lui khỏi hào quang, tập trung vào vai trò làm mẹ, và từ đó xây dựng lại hình ảnh bằng sự kiên cường cùng cách dạy con khôn khéo đến bất ngờ.

Từng trải qua thất bại, thị phi, nên cách dạy con của nữ nghệ sĩ cũng mang nhiều màu sắc rất khác: điềm tĩnh, thực tế và đặt nặng trách nhiệm cá nhân hơn là bao bọc hay áp đặt.

Mừng vì con thất bại, thiếu sót

Trong một chương trình tạp kỹ mới đây, Trương Bá Chi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ quan điểm nuôi dạy con và nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về cách giáo dục con cái là dùng lý lẽ hay hình phạt nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cô rất hiếm khi nặng lời với các con. Thay vào đó, cô chọn cách nói rõ vấn đề mà các con đang gặp phải và luôn nhấn mạnh một nguyên tắc: “Con tự đưa ra quyết định thì con phải tự chịu hậu quả”.

Nữ diễn viên phim Vua hài kịch bộc bạch, chính những vấp ngã mới là điều cần thiết để con người trưởng thành: "Tôi thấy điều đó hoàn toàn ổn, bởi nếu không mắc lỗi, rất khó để trở nên tốt hơn". Cô thậm chí còn cho rằng nếu con cái lớn lên trong một cuộc sống quá suôn sẻ, luôn thuận lợi và đủ đầy thì chưa chắc đó đã là điều tốt cho sự phát triển lâu dài.

Nếu scandal năm nào từng là vết thương khó lành, thì ngày nay, công chúng lại nhìn Trương Bá Chi qua một lăng kính khác:

Trương Bá Chi hiện kín tiếng về đời tư, dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc ba con trai. Nữ diễn viên tâm sự rằng cô chấp nhận để các con học cách trưởng thành thông qua những thiếu sót, những lần thất bại.

“Đôi khi, hành trình của con càng suôn sẻ, tôi lại càng cảm thấy lo lắng. Có những ngày con trai về nhà và nói với tôi: ‘Mẹ ơi, con chơi bóng không giỏi’, hoặc ‘Hôm nay con thua rồi’, tôi lại thấy… vui. Vì nếu con lúc nào cũng giỏi, lúc nào cũng thắng thì có gì đáng nói đâu? Con chỉ đang chơi bóng để thắng, chứ chưa chắc đã học được điều gì từ đó. Tôi thà để con đường của chúng vất vả hơn một chút”, nữ diễn viên chia sẻ.

Những chia sẻ thẳng thắn, thực tế của Trương Bá Chi nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều bậc phụ huynh. Không ít người cho rằng đó là cách nuôi dạy giúp trẻ sớm hình thành ý thức trách nhiệm, dám đối diện với thất bại và biết đứng dậy từ chính những sai lầm của mình những điều mà sự bao bọc quá mức đôi khi vô tình tước mất.

Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ chọn cách đưa con sớm ra mắt công chúng, hình ảnh của hai con trai Trương Bá Chi hiếm khi xuất hiện trong những bộ ảnh sang chảnh. Cô không ép buộc con phải nối nghiệp nghệ thuật, cũng không tô vẽ con như "phiên bản nhí" của cha mẹ. Chính sự tôn trọng ấy giúp hai cậu bé phát triển một cách tự nhiên, không nặng nề ánh đèn sân khấu, không đánh mất tuổi thơ.

Nếu scandal năm nào từng là vết thương khó lành, thì ngày nay, công chúng lại nhìn Trương Bá Chi qua một lăng kính khác: một bà mẹ biết đứng lên từ giông bão và dạy con bằng trải nghiệm thật. Khi nhiều "con sao" vướng tai tiếng vì lối sống buông thả, những đứa trẻ của cô lại lớn lên trong sự ngưỡng mộ: khỏe mạnh, ngoan ngoãn và đặc biệt là hiểu giá trị của lao động.

