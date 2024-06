Catch Up - Điểm đến không thể bỏ lỡ của bạn trẻ năng động

Nằm trong con ngõ hẻm yên tĩnh ngay quận 1, Catch Up thu hút khách hàng ghé đến bởi sự bình yên, nơi những xô bồ tạm khép lại sau cánh cửa. Dù mới ra mắt cuối năm 2023 nhưng Catch Up đã xây dựng được vị thế nhất định trên thị trường và trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của nhiều bạn trẻ. Với phong cách thiết kế đơn giản và tinh gọn, Catch Up như một bảng màu dễ chịu về thị giác nhưng vẫn đầy tinh tế trong cách sắp đặt từng góc nhỏ. Với gam chủ đạo là xanh xám, nâu sữa đá kết hợp với trắng, không gian của quán mang một vibe cân bằng, bình yên và nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn, xua tan mọi sự mệt nhọc, xô bồ của cuộc sống.

Điểm nhấn thiết kế mang đến sự dễ chịu, giúp khách hàng tìm thấy sự bình yên dịu mát nơi tâm hồn. Đặc biệt, không gian của Catch up còn được điểm xuyết với những khoảng sân rợp bóng và trái cây tựa không gian trong các câu truyện cổ tích. Ngồi thưởng thức đồ uống dưới tán cây trong con hẻm yên tĩnh sẽ là trải nghiệm tuyệt vời mà khách hàng khó có thể tìm thấy được ở một nơi khác.

Bên cạnh điểm nhấn sân vườn trong thiết kế, Catch Up còn thu hút khách hàng bởi thực đơn đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng. Menu đồ uống của Catch Up nổi bật với các loại trà sữa, nước ép dành cho giới trẻ. Quán cũng thường xuyên cập nhật các loại thức uống sáng tạo theo mùa, giúp khách hàng luôn được trải nghiệm những hương vị mới và cảm giác mới mẻ mỗi khi đến quán. Đối với các khách hàng đam mê cafe, menu của Catch Up vẫn dễ dàng chiều lòng khi sở hữu đa dạng từ cà phê Ý, cà phê Việt, Cold Brew và cà phê thủ công Hand pour. Đồ uống của Catch Up đem lại hương vị đặc biệt không chỉ bởi nguyên liệu chất lượng, tay nghề của các chuyên gia mà còn bởi hương vị của tuổi trẻ, nơi những vạt nắng được ủ trong mỗi vại trà, hay mùi thơm dịu mát của hoa quả ướp lạnh tươi mát.

Mỗi ly nước tại Catch Up đều ấp ủ một câu chuyện đặc biệt, đó là cái vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi của một tách cà phê cho khách hàng nhiều tâm sự, hay ly nước đá đầy màu sắc, ngọt ngào như thanh xuân của các bạn trẻ đôi mươi. Ghé Catch Up, mỗi vị khách như được quên đi những lo lắng, bận rộn hay guồng quay vất vả của cuộc sống, để được lắng đọng, thưởng thức những hương vị thơm ngọt, dịu mát. Catch Up thu hút và giữ chân khách hàng bởi sự chân thành, giản dị và mộc mạc, không cầu kì nhưng vẫn chứa đựng nét độc đáo riêng biệt. Đấy cũng chính là lí do mà dù mới ra mắt nhưng thương hiệu đã gây dựng được chỗ đứng nhất định trên thị trường, là địa điểm lý tưởng cho những buổi họp mặt hay gặp gỡ tâm sự hàng ngày.

Khách hàng đến với Catch Up không phân biệt tuổi tác, ngành ghề hay công việc. Đó có thể là nhóm thanh thiếu niên vẫn còn tràn trề sức trẻ, nhóm các bạn đã bắt đầu bước vào guồng quay công việc, cho đến những khách hàng trung niên, đã đi qua, trải đủ những thăng trầm sóng gió cuộc đời. Catch Up là nơi kết nối những tâm hồn đồng điệu, dù là ai thì khi đến với Catch Up mỗi người đều tìm thấy niềm vui riêng, được thoải mái làm chính mình và thể hiện cá tính của mình. Đặc biệt, Catch Up còn chiều lòng nhiều "con sen" khi cho phép khách hàng mang theo thú cưng hoạt động ở khu vực sân vườn. Dẫn "boss" nhà bạn đến Catch Up cũng là một phương án để cả "sen" và "boss" cùng thư giãn, tận hưởng không gian đầy thư thái và tràn ngập ánh nắng tại Catch Up.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng tạo nên thương hiệu, đại diện của Catch Up cho biết thương hiệu được xây dựng nên từ sự thấu hiểu những tâm tư của khách hàng. Được xây dựng từ những nhân sự trẻ nên Catch Up luôn dành sự đồng cảm, thấu hiểu tới những khách hàng của mình và mang đến những trải nghiệm vượt ngưỡng. Catch Up mong muốn trở thành chốn dừng chân an yên cho những ai yêu thích sự đơn giản, mộc mạc. Trong tương lai, Catch Up sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mục tiêu mở rộng thêm các chi nhánh để mang chút vị Sài Gòn đến với tất cả các khách hàng.

Thông tin thương hiệu:

Địa chỉ: Hẻm 180A Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1

Fanpage: https://www.facebook.com/catchupcoffee