Video: Cập nhật sinh trắc học trên MoMo, chuyển tiền hay thanh toán đều bắt buộc thực hiện!

Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN về việc triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, việc tạo tài khoản, đăng nhập trên thiết bị khác, hoặc thực hiện các giao dịch vượt hạn mức quy định trên nền tảng Ví điện tử (như MoMo) cần phải xác thực bằng phương pháp sinh trắc học (ở MoMo là xác thực khuôn mặt). Thông tin xác thực này phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học của khách hàng và so khớp với dữ liệu sinh trắc học thu thập từ quét NFC thẻ CCCD gắn chip do Cơ quan Công an cấp.



Theo đó, việc xác thực bằng cách chụp ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu trước đây sẽ không còn được chấp nhận từ khi Quyết định 2345 có hiệu lực từ 01/07/2024. Để đảm bảo tài khoản của bạn được xác thực chính chủ và tuân thủ quy định pháp luật, bạn cần cập nhật xác thực bằng cách quét NFC thẻ CCCD gắn chip càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp bạn không xác thực NFC thẻ CCCD gắn chip, sau ngày 01/07/2024, bạn sẽ bị hạn chế một số loại giao dịch tùy theo hạn mức, theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN. Điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng MoMo của bạn và MoMo không thể đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện cập nhật sinh trắc học trên MoMo.

Hướng dẫn xác thực tài khoản MoMo bằng NFC

Hướng dẫn quét CCCD gắn chip để định danh tài khoản MoMo trên điện thoại iPhone

Lưu ý trước khi quét CCCD bằng công nghệ NFC:

- Nên gỡ ốp lưng điện thoại.

- Giữ cố định điện thoại khi có thông báo đang quét.

- Luôn dùng CCCD chính chủ, vệ sinh con chip bằng khăn khô.

Bước 1: Mở MoMo > Vào phần tin nhắn thông báo yêu cầu: “Kích hoạt vùng an toàn” hoặc “Chạm CCCD gắn chip để xác thực tài khoản” để truy cập màn hình “Quét CCCD”.

Bước 2: Bấm “Bắt đầu quét” và chạm CCCD vào mặt sau điện thoại. Dưới đây là 2 vị trí MoMo khuyến cáo khách hàng nên quét: đặt điện thoại cạnh hình chân dung trên CCCD và ngay chính giữa CCCD.

Bước 3: Giữ nguyên CCCD để ứng dụng quét thông tin.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và bấm "Xác nhận". Lúc này, khách hàng đã xác thực NFC bằng CCCD thành công trên MoMo.

Hướng dẫn quét CCCD gắn chip để định danh tài khoản MoMo trên điện thoại Android

Lưu ý trước khi quét CCCD bằng công nghệ NFC:

- Nên gỡ ốp lưng điện thoại.

- Giữ cố định điện thoại khi có thông báo đang quét.

- Luôn dùng CCCD chính chủ, vệ sinh con chip bằng khăn khô.

- Bật kết nối NFC tại phần "Cài đặt" của điện thoại.

Bước 1: Mở MoMo > Vào phần Xác thực thông tin hoặc tin nhắn thông báo yêu cầu: “Kích hoạt vùng an toàn”để truy cập màn hình “Quét CCCD”.

Bước 2: Vào "Cài đặt" > Kết nối > Bật chế độ NFC và kết nối.

Bước 3: Quay lại MoMo để mở lại màn hình "Quét CCCD" > Bấm Bắt đầu quét.

Bước 4: Rà thẻ cho đến khi thiết bị rung lên. Lúc này là khi dữ liệu CCCD được tiếp nhận nên người dùng cần giữ nguyên vị trí thẻ CCCD trong vài giây.

Bước 5: Sau khi quét thành công, màn hình sẽ hiển thị các thông tin đã được đồng bộ. Khách hàng cần kiểm tra lại các thông tin xem đã chính xác chưa sau đó bấm Xác nhận.

Bước 6: Sau đó, một màn hình thông báo Xác thực thành công hiện ra và khách hàng đã xác thực dữ liệu sinh trắc học thành công cho tài khoản MoMo của mình.

https://kenh14.vn/cap-nhat-sinh-trac-hoc-tren-momo-chuyen-tien-hay-thanh-toan-deu-bat-buoc-thuc-hien-20240630165830929.chn