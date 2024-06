Từ ngày 1/7, sẽ tước bằng lái xe, giấy tờ xe online trên VNeID, quy trình thế nào?

Từ ngày 1/7 tới đây, Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24 chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư 28/2024 sửa đổi, bổ sung thì việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNeID, cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.

Từ 1/7, người vi phạm giao thông sẽ bị tạm giữ giấy tờ online trên VNeID

Theo Thông tư mới, trong quá trình xử lý mà người vi phạm xuất trình giấy tờ qua VNeID thì lực lượng chức năng sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Cụ thể, điểm g khoản 2 Điều 21 quy định, trường hợp giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì khi tạm giữ giấy tờ, người có thẩm quyền tạm giữ thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Thông tin giấy tờ xe bị tước online.

Đồng thời, CSGT cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Các loại biên bản, quyết định của người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, trả lại giấy tờ được thực hiện theo biểu mẫu quy định của pháp luật và có thể được lập, gửi bằng phương thức điện tử trên ứng dụng VNeID, ứng dụng, hệ thống thông tin điện tử khác khi đủ điều kiện kỹ thuật thực hiện.

Trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ online thế nào?

Cũng tại Thông tư 28, khi trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ, tước quyền sử dụng theo thủ tục hành chính cho người bị xử phạt.

Trường hợp giấy tờ đó có thông tin bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì người có thẩm quyền ra quyết định, lập biên bản trả lại giấy tờ cho người bị xử phạt; hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính thực hiện đồng bộ thông tin với ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để gỡ bỏ nội dung thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó.

Ngoài ra, Thông tư 28 cũng sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 27; điểm d khoản 2 Điều 27 về căn cứ trả lại giấy tờ sau thời gian tạm giữ, gỡ bỏ thông tin tạm giữ giấy tờ trên ứng dụng để phù hợp với quy định mới.

