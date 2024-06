Chuyên gia EVN: Làm 4 việc này trước khi bật điều hòa vừa giúp nhà nhanh mát lại tiết kiệm điện đáng kể

Điều hòa là thiết bị điện tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong gia đình, đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng. Rất nhiều mẹo tiết kiệm điện khi dùng điều hòa được đưa ra nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Để giúp người dân giải bài toán hóa đơn tiền điện mỗi dịp hè về, các chuyên gia đến từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN đã gợi ý 4 mẹo vừa đơn giản, dễ làm lại giảm thiểu hóa đơn điện một cách đáng kể.

1. Lau nhà trước khi bật điều hòa

Trước khi bật điều, gia chủ có thể lau nhà một lượt bằng nước sạch. Việc này không chỉ loại bỏ bụi bẩn, đảm bảo an toàn cho con người mà còn có tác dụng cung cấp độ ẩm cho căn phòng.

Sau khi lau nhà, bạn hãy bật điều hòa lên. Lúc này, hơi nước trên nền nhà sẽ bốc hơi giúp giữ cân bằng độ ẩm, tạo cảm giác mát mẻ và tránh tình trạng khô da, khô mũi họng. Việc làm này cũng đẩy nhanh tốc độ làm mát nhà cửa đáng kể, đặc biệt là những căn nhà rộng hoặc có nhiều ngóc ngách.

2. Treo khăn ẩm trong phòng

Việc treo khăn ẩm trong phòng được các chuyên gia EVN giải thích là sẽ hỗ trợ bù ẩm cho phòng khi sử dụng điều hòa. Gia chủ chỉ cần lấy một chậu nước, nhỏ một ít giấm trắng vào đó rồi thêm một ít gừng đập dập (hoặc thêm các loại tinh dầu mà bạn yêu thích). Ngâm khăn trong nước này khoảng 10 phút rồi vớt ra, vắt ráo nước.Sau đó, bạn hãy treo khăn lên móc áo rồi treo lên vị trí thuận tiện, gần điều hòa càng tốt.

3. Bật quạt khi mới bật điều hòa

Việc bật quạt kết hợp điều hòa khiến nhiều người nghĩ rằng sẽ gây tốn điện, tuy nhiên sự thật lại không phải vậy. Cách thức này sẽ đẩy nhanh tốc độ làm mát và giúp tiết kiệm điện. Cụ thể, trong quá trình điều hòa khởi động và làm lạnh, quạt sẽ giúp đẩy luồng khí lạnh lan tỏa khắp phòng, giúp việc làm mát trở nên nhanh hơn. Do đó, bạn không cần phải hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp, gây hao phí điện năng, ngoài ra còn giúp cho điều hòa không bị quá tải.

Thay vì hạ nhiệt độ điều hòa xuống dưới 20 độ C để làm mát nhanh, bạn nên để mức nhiệt độ khoảng 25-28 độ C sau đó bật thêm quạt. Sau khi cảm thấy căn phòng đã đủ mát, bạn có thể tắt quạt.

4. Chọn nhiệt độ phù hợp

Khi sử dụng điều hòa, nhiều người muốn làm mát nhanh nên để nhiệt độ của thiết bị xuống rất thấp, thậm chí xuống dưới 20 độ C. Trên thực tế, thói quen này sẽ khiến điều hòa hoạt động hết công suất, tốn rất nhiều điện và có thể gây nhiều tác hại tới sức khỏe.

Theo các chuyên gia EVN: Nhiệt độ cơ thể con người thường nằm trong khoảng 36.5 độ C đến 37 độ C. Nhiệt độ môi trường bên ngoài vào mùa hè có thể lên cao tới 38-40 độ. Khi đó, nếu hạ nhiệt độ điều hòa xuống ngưỡng dưới 26 độ C, thậm chí thấp hơn thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng với cơ thể, với môi trường bên ngoài sẽ quá lớn. Việc giảm nhiệt độ đột ngột sẽ khiến cơ thể không kịp thích nghi và rất dễ gây ra mệt mỏi, cảm lạnh, sốc nhiệt. Bạn chỉ nên để nhiệt độ điều hòa chênh lệch khoảng 5 độ so với nhiệt độ môi trường bên ngoài.

