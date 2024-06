Cùng MoMo học an toàn bảo mật qua chuỗi video ngắn, dễ nhớ

Dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" hợp tác với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) nhằm thúc đẩy nhận thức về an toàn bảo mật cho người Việt, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ trước các rủi ro trên môi trường số. Đây cũng là nỗ lực đổi mới, sáng tạo của MoMo trong cách tăng cường nhận thức cho người dùng nhằm hưởng ứng chủ trương "Nâng cao dân trí tài chính quốc gia", bên cạnh việc luôn đặt an toàn bảo mật làm trọng tâm khi chủ động phòng vệ nhiều lớp xuyên suốt quá trình sử dụng của người dùng.



MoMo hợp tác với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) khởi xướng dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo". Ảnh: MoMo

Dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" bao gồm chuỗi các video ngắn mô phỏng dựa trên các tình huống thú vị trong thực tế, xoay quanh các nội dung hướng dẫn bảo mật từ mật khẩu, OTP đến cảnh giác trước các link lạ, yêu cầu chuyển tiền hay các hướng dẫn giúp người dùng thực hiện các biện pháp bảo mật như xác thực sinh trắc học,...

Mở đầu là bài học về mật khẩu trong clip đầu tiên, chuyên gia MoMo ví von mật khẩu "12345" như cánh cổng được khóa lỏng lẻo, ai mở cũng được. Chính vì thế, MoMo đồng thời đề xuất thêm nhiều emoji mặt cười cũng là cách làm cho mật khẩu mạnh hơn, hoặc lặp lại nhiều lần một mật khẩu yếu cũng là một cách làm mật khẩu mạnh hơn.

Trong bài học tiếp theo, với tình huống đặt ra là có một tin nhắn báo có một thiết bị lạ đang đăng nhập vào tài khoản và nếu không phải chính chủ hãy bấm vào một link gửi kèm. MoMo cho rằng, để bảo vệ tài sản của mình trên không gian số, dù là bất cứ tin gì cũng không bao giờ nhấn vào link lạ, hoặc một link báo trúng thưởng trong một tin nhắn viết sai chính tả.

Dễ hiểu, dễ nhớ

Thời lượng của các hướng dẫn dài vài chục giây - bằng các quảng cáo của các thương hiệu - nhưng lại được thể hiện với hình thức, ngôn ngữ sáng tạo, gần gũi và "bắt trend" thay vì chỉ cung cấp kiến thức một cách bài vở, khô cứng.

Theo MoMo, lặp lại nhiều lần một mật khẩu yếu cũng là một cách làm mật khẩu mạnh hơn. Ảnh: MoMo.

Cụ thể như về bài học sinh trắc học, video clip mở đầu bằng "Cóc, cóc, cóc. Ai gọi đó? Tôi là Thỏ. Cho xem tai. Ủa, nhưng cái tai nào mới là cái tai đúng? - theo MoMo sinh trắc học xưa nay vẫn là hình thức xác nhận danh tính hiệu quả. Việc quét sinh trắc học khuôn mặt có thể giúp MoMo biết bạn là Thỏ trắng hay Thỏ đen để mở cửa cho vào. Xem tới đây, người dùng MoMo có thể dễ dàng hiểu được tầm quan trọng của việc xác thực sinh trắc học trong việc giữ an toàn bảo mật như thế nào khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Cuối cùng, MoMo nhắc nhớ người dùng cẩn thận với những yêu cầu chuyển khoản của người đã lâu không liên lạc. Tình huống trong video đặt ra là một chị bạn lâu ngày không liên lạc bỗng nhờ chuyển gấp 10 triệu đồng để đóng tiền viện phí cho người con trai bị tai nạn. Theo MoMo, những tình huống như thế này khả năng cao là lừa đảo.

Lê Quỳnh, một sinh viên mới ra trường tại TP HCM cho biết: "Nói thật lòng trước giờ vẫn nghe ra rả về an toàn bảo mật, rồi nào là các quy tắc về mật khẩu, OTP. Nghe đó rồi để đó, lúc đụng chuyện người ta vẫn hay quên. Xem mấy clip MoMo làm thấy dễ thương mà kiểu cũng dễ nhớ. Mình còn nhớ có một clip nói mật khẩu "Yeuem1!" mất 10 tiếng để hack nhưng nhân 3 lần mật khẩu ấy thành "Yeuem1!Yeuem1!Yeuem1!" thì mất tới 539 nghìn tỉ năm để hack. Biết là mấy con số đó ghi cho vui, nhưng thông điệp về một mật khẩu mạnh lại làm người ta dễ nhớ."

